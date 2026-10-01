«Как маме теперь это пережить?»: в Башкирии похоронили двоих друзей 17 и 19 лет, разбившихся в аварии со школьным автобусом

В аварии со школьным автобусом погибли двое парней из Уфимского района 17 и 19 лет. Фото: СУ СК по РБ/соцсети

На днях в Уфимском районе Башкирии произошло ДТП, унесшее жизни двоих молодых людей. Они находились в машине, которая влетела в школьный автобус с детьми. Подробности смертельной аварии удалось выяснить «КП-Уфа».

АВАРИЯ НА ПОВОРОТЕ

Всё случилось вечером 29 сентября на 14 километре автодороги Уфа – Чишмы – Киргиз-Мияки. В тот день школьный автобус вез детей после занятий домой в деревню Осоргино, в салоне находился 21 ребенок. Когда ПАЗ стал поворачивать с трассы налево, чтобы выехать на дорогу к пункту назначения, в боковое крыло ему влетел ВАЗ 2112. Автобус получил лишь механические повреждения, а дети в салоне отделались испугом. Сидевшие в салоне легковушки двое парней погибли на месте еще до прибытия медиков.

Авария произошла на повороте с трассы Чишмы - Уфа на сельскую дорогу в Осоргино. Фото: ГАИ по РБ

Как рассказала «КП-Уфа» очевидец ДТП, прежде чем повернуть, водитель школьного автобуса пропустил вперед два автомобиля.

- Я лично видела, как водитель автобуса поворачивал на зеленый сигнал светофора, а до этого две машины еще вперед пропустил. ВАЗ на большой скорости врезался в этот момент. Видно было, что дети сильно испугались, но учитель их успокоила, – вспоминает пассажирка одного из проезжавших мимо автомобилей.

Сейчас в причинах и обстоятельствах смертельного ДТП разбираются сотрудники Следственного комитета. Ведомство возбудило уголовное дело по двум статьям: нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В школьном автобусе в момент столкновения находились 21 ребенок и сопровождавший их педагог. Никто из них не пострадал. Фото: СУ СК по РБ

«ВСЕГДА БЫЛ ОТЗЫВЧИВЫМ»

Как удалось узнать «КП-Уфа», за рулем ВАЗ-2112 в тот роковой день находился 19-летний Александр, на пассажирском месте сидел его 17-летний друг Сергей [имя несовершеннолетнего изменено]. Известно, что у Саши, помимо родителей, также остался брат-близнец Павел и сестренка.

- Их трое в семье, детки очень умные, хорошие. В январе мальчики родились, а в декабре - сестренка их Даша. Неразлучные были в детстве, мы так и шутили у себя во дворе, когда их видели: «пришли наши ДПС» [Даша, Паша, Саша]. Саша был очень красивый, умный и трудолюбивый мальчик, - говорит знакомая семьи Аделина С.

По словам женщины, она только на прошлых выходных видела братьев – они ремонтировали в гараже ту самую «двенадцатую».

- У них недалеко от нас гараж, там и встретились. Для всех соседей, кто их знал, – это страшная трагедия. Ведь буквально у нас на глазах парень вырос. Всегда был отзывчивым, если нужна была помощь какая-то физическая, что-нибудь донести до дома – сам вызывался. Как маме теперь это пережить?.. – говорит знакомая семьи.

1 октября 19-летнего Сашу и 17-летнего Сергея похоронили на кладбище в селе Михайловка Уфимского района, где они выросли и откуда родом их родители.

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