«Учиться никогда не поздно!»: в 64 года жительница Башкирии стала студенткой университета

Игрушечный гусь в руках в Елены - талисман университета, обозначающий мудрость. Фото: личный архив героини публикации

В 64 года, когда принято «отдыхать от жизни», а большинство сверстниц сидят у телевизора и выходят из дома только за продуктами и в аптеку, Елена Ивановна Морозова из Башкирии успешно сдала экзамены и стала студенткой университета. И специальность выбрала необычную и непростую: теологию - науку о Боге и религиозных учениях. Своим примером она доказала, что если душа просит знаний, то паспортный возраст - не указ. Кроме того, новоиспеченная студентка занимается общественной работой и активно участвует в разных конкурсах.

В беседе с «КП-Уфа» Елена Морозова рассказала, почему она решила получать высшее образование на пенсии и чем обусловлен выбор такого направления, как на это отреагировали родные, а главное – в чем секрет ее неиссякаемой энергии.

Служила в армии и в Органах внутренних дел

Елена Ивановна Морозова родилась и выросла в селе Раевский Альшеевского района. Потом уехала, вышла замуж, создала семью. Муж Елены был кадровый военный. И так сложилось, что она сама тоже служила в Вооруженных Силах.

- В 1992 году на военную службу набирали женщин, - рассказывает Елена Ивановна. - Мне пришла мысль попробовать себя: я подписала контракт и призвалась на службу МО РФ. Служила на различных должностях в звании рядовой, младший сержант, прапорщик. Награждена многими медалями за отличие в службе, грамотами. Мне армия очень много дала, она воспитала трудолюбие, ответственность, дисциплину, поэтому я очень стойко переношу все тяготы жизни.

Елена Ивановна, как ветеран труда РФ и общественный работник, имеет много наград за участие в конкурсах. Фото: личный архив героини публикации

Потом, вернувшись с семьей в Башкирию, Елена поступила на службу в Органы внутренних дел. Там она много лет успешно работала в должности инспектора по делам несовершеннолетних и всегда развивалась: прошла много специализаций и учебных центров. На пенсию вышла в звании майора, а за свой многолетний и добросовестный труд получила звание «Ветеран труда Российской Федерации».

- Выйдя на заслуженный отдых, я продолжила работу с несовершеннолетними и занималась общественной работой. Продолжала бывать в школах района, на уроках мужества, на торжественных линейках, праздничных мероприятиях. Вела и веду патриотическую работу среди подрастающего поколения. Участвую в различных мероприятиях района, показываю пример позитива в команде ветеранов.

Также Елена Ивановна проводит экскурсии для детей и взрослых по республике, старинным селам, арт-объектам.

Кроме того, она активно сотрудничает с газетой «Альшеевские Вести» в качестве внештатного корреспондента. Пишет заметки и статьи о Башкирии, ее значимых местах, о своей общественной работе, за что дважды получала призовые места и награды на конкурсах от АНО «Алга Патриот» к 450-летию Уфы.

Елена Морозова дважды получала призовые места и награды на конкурсах от АНО «Алга Патриот». Фото: личный архив героини публикации

«Учиться никогда не поздно»

Очень важное место в жизни Елены Морозовой занимает религия и духовность. В рамках работы с несовершеннолетними она часто организовывает экскурсии по святым местам Башкирии, активно сотрудничает с Салаватской епархией и постоянно участвует во многих конкурсах и проектах в этом направлении.

В какой-то момент Елена Морозова поняла, что хочет больше знать о православии, самой стать более духовной. Тогда было принято решение поступить в Университет Науки и Технологии на факультет теологии. Как человек с армейской закалкой, Елена Ивановна слов на ветер не бросает. Сказано - сделано! В день начала работы приемной комиссии она подала документы и стала готовиться к экзаменам.

- На экзамене нужно было ответить на вопросы теста. Я готовилась, литературу читала. Все-таки советское образование очень хорошее было, на века вложили знания.

Экзамены были сданы успешно, и теперь Елена Морозова - студентка заочного отделения факультета теологии Стерлитамакского филиала УУНиТ. Она признается, что ее совершенно не смущает возраст.

- Я придерживаюсь правила: «Учиться никогда не поздно, и только вперед!», - с воодушевлением говорит первокурсница. - В ноябре будет встреча с группой и преподавателем. Очень жду знакомства и начала учебы.

Елена Морозова активно сотрудничает с Салаватской епархией. Фото: личный архив героини публикации

«Человек развивается, что тут особенного?»

У Елены Ивановны двое взрослых детей со своими семьями и трое внуков, уже школьники. Все давно живут отдельно, но постоянно общаются и часто видятся. Вся семья очень положительно отреагировала на известие, что их мама и бабушка снова идет учиться, зная ее боевой характер и нежелание сидеть на месте.

- Кто-то удивляется, но я не слушаю таких людей, - спокойно говорит Елена. - Человек идет дальше, развивается, что тут особенного? Где-то у людей зависть проскальзывает, но я это не принимаю всерьез. Учиться никогда не поздно, и возраст не помеха. Если посмотреть на многих известных людей, они пошли учиться в довольно зрелом возрасте.

В начале сентября глава администрации Альшеевского района Наиль Абелгузин лично поздравил Елену Морозову с поступлением в университет. На фото студентка-первокурсница держит игрушечного гуся - это символ Стерлитамака, где находится филиал УУНиТ, и талисман университета, обозначающий мудрость.

Глава Альшеевского района лично поздравил Елену Ивановну с поступлением в университет. Фото: личный архив героини публикации

Еще со времен службы в армии и затем в органах у Елены Морозовой закалился характер и выработалась железная дисциплина, а общественная работа стала неиссякаемым источником энергии.

- Я думаю, что я справлюсь и с учебой, несмотря на мой возраст, - уверенно говорит студентка. - Меня так воспитали: не пасовать перед трудностями.

«Если стоишь на месте, жизнь неинтересная»

Помимо учебы, Елена Морозова планирует и дальше заниматься общественной работой, участвовать в конкурсах Московской Патриархии и во всех мероприятиях района.

- Все надо успевать в жизни: и работать, и домом заниматься, и своими какими-то увлечениями. А как иначе? Если человек хочет, он успевает, было бы желание. Сейчас вот День пожилых скоро, там разные мероприятия будут проходить. Я, естественно, хочу в них участвовать. Почему нет?

Служба в армии и Органах внутренних дел закалила характер и выработала железную дисциплину. Фото: Салаватская епархия РПЦ

А тем, кто тоже хочет снова сесть за парту в зрелом возрасте, но сомневается в своих силах и реакции окружающих, Елена Ивановна советует не обращать ни на кого внимания и не бояться трудностей.

- Ну, а зачем на месте стоять? Если стоишь на месте, жизнь неинтересная. Я бы посоветовала не теряться и учиться. Вот я же пойду учиться, и ничего страшного в этом нет.

Сейчас у Елены Морозовой цель не просто окончить университет, а на «отлично». О дальнейших планах после окончания учебы женщина пока не думала. Из возможных вариантов - преподавание в Воскресной школе. Кроме того, в школах сейчас вводится новый предмет теология, и нужны учителя.

- Передо мной сейчас стоит задача осилить учебу. Я планирую быть успешной студенткой и в первую очередь не подвести саму себя и людей, которые в меня верят, - говорит Елена Ивановна.