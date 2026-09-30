Усадьба Топорниных станет новым туристическим центром Башкирии

Власти Башкирии рассчитывают постепенно восстановить бывшее «дворянское гнездо» Топорниных в Кушнаренково. Фото: пресс-служба главы РБ

В Кушнаренковском районе Башкирии вовсю идет работа над созданием нового туристического центра. Благодаря федеральной поддержке, началось масштабное благоустройство территории вокруг легендарной усадьбы Топорниных. Как отметил на днях глава республики Радий Хабиров, работы по обновлению парка в бывшем дворянском гнезде завершатся в следующем году.

Проект по созданию вокруг исторического памятника современного благоустроенного пространства в прошлом году одержал победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

- Место здесь уникальное, с богатой историей. Здание было построено в начале позапрошлого века, после революции здесь размещался техникум, в годы Великой Отечественной войны – разведшкола Коминтерна. В 90-е здесь случился большой пожар, и с тех пор этот красивейший памятник архитектуры, объект культурного наследия, находится в очень печальном состоянии. Надеемся и этот вопрос когда-нибудь решить, - написал после посещения Кушнаренково глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях.

В чем уникальность исторического наследия усадьбы дворян Топорниных и как власти республики работают над его сохранением, расскажем в нашем материале.

Так выглядело здание сельхозтехникума в конце 20 века. Фото: архив администрации Кушнаренковского района РБ

ЧЕМ ЗНАМЕНИТА УСАДЬБА

Первые упоминания о строительстве на берегу Белой дворянской усадьбы и местной церкви Покрова Пресвятой Богородицы историки и краеведы связывают с именем отставного военного Андрея Степановича Топорнина. Предположительно, он получил за службу земли на берегу реки Белой в 1790 году и основал здесь небольшой населенный пункт. В разные периоды село носило название в честь церкви Покровка, затем в честь основателя дворянского рода Степановка, а после смерти первого владельца село стали называть Топорнино. По легенде, в этой дворянской усадьбе останавливался на постой император Александр I во время своего путешествия по стране.

Сам бывший барский дом был построен в классическом стиле, напоминающим петербургские дворянские усадьбы конца 18 века. На старинных фотографиях можно увидеть, что не такой уж и большой главный дом благодаря нескольким архитектурным решениям выглядит как богатый дворец. Имя архитектора, к сожалению, не сохранилось.

Помимо собственно барского дома и церкви, на территории имения постепенно стали появляться цветники, сад и даже виноградник. Сегодня в Кушнаренково есть плодоовощной питомник, который является по сути наследником созданных Топорниными садов.

Сегодня на площади перед усадьбой ведется масштабное благоустройство. Фото: пресс-служба главы РБ

После национализации усадьбы в 1920-е годы в здании бывшего барского дома открыли сельскохозяйственный техникум. А в годы Великой Отечественной войны здесь располагалась уникальная Разведшкола Коминтерна. Это был секретный объект, где готовили диверсантов, в том числе для заброски в тыл врага. Здесь обучались и работали будущий руководитель Болгарии Георгий Димитров, лидер Коммунистической партии Италии Пальмеро Тольятти, первые руководители ГДР Вильгельм Пик и Вальтер Ульбрихт и многие другие политики.

В послевоенные годы здание вновь стало использоваться как учебный корпус сельскохозяйственного техникума. В 1994 году здесь произошел пожар, в результате которого бывший дом Топорниных был почти полностью уничтожен. Сегодня власти Башкирии ищут финансовые возможности, чтобы воссоздать его по старинным фотографиям.

«ТРОПА ТОПОРНИНЫХ»

В прошлом году специалисты АНО «Институт развития городов Башкортостана» в соавторстве с бюро «Ахмадуллин-Аркитектс», разработали проект благоустройства территории вокруг бывшей дворянской усадьбы и не только. Проект под названием «Тропа Топорниных» одержал победу во Всероссийском конкурсе и будет реализован в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Часть масштабных строительных работ завершатся уже в этом году, часть – в следующем.

Проект «Тропа Топорниных» в прошлом году победил во Всероссийском конкурсе благоустройства. Фото: АНО «Институт развития городов Башкортостана»

- Проект «Тропа Топорниных» должен раскрыть исторический образ Кушнаренково для туристов и в то же время сделать территорию востребованной жителями села. Одна из задач – связать главные точки притяжения Кушнаренково: усадьбу Топорниных, склон Девичьей горы, видовые точки и подход к парку «Самолет» в единое пространство для прогулок, отдыха и знакомства с историей села, - рассказала «КП-Уфа» директор АНО Ольга Сарапулова.

Скоро неподалеку от бывшего барского дома появятся визит-центр, навес для ярмарок и лекций, небольшая сцена, информационные стенды, а также будет воссоздан исторический фонтан перед усадьбой. Но территория, где проведут благоустройство, не ограничивается только бывшим «дворянским гнездом» Топорниных.

- На Девичьей горе сохраняется природный характер территории: здесь появятся прогулочные тропы, смотровая площадка с видом на Белую и восстановленная историческая беседка. При этом предусмотрены места для спорта и отдыха – воркаут и детская площадка. Для нас важно, чтобы пространство было востребовано не только туристами, но и самими жителями Кушнаренково, вместе с которыми этот проект создавался. Поэтому «Тропа Топорниных» объединяет повседневные сценарии – прогулки, отдых, занятия спортом с возможностью проводить праздники, фестивали и культурные события, - говорит Ольга Сарапулова.

Согласно проекту, так будет выглядеть визит-центр нового туристического центра. Фото: АНО «Институт развития городов Башкортостана»

Авторы проекта «Тропа Топорниных» рассчитывают, что после его реализации в республике появится еще одна туристическая точка притяжения.

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