Мини-парад, курсанты и музыка: в Уфе поздравили ветерана с 101-летием

Ветерану Родиону Лобанову исполнился 101 год. Фото: АНО «Мини-парады».

В Уфе провели мини-парад в честь 101-го дня рождения ветерана Великой Отечественной войны Родиона Григорьевича Лобанова, которому 26 сентября исполнился 101 год. На праздник приехали парадные расчеты, курсанты, кадеты, ветераны и почетные гости, а для именинника подготовили музыкальные номера и поздравления.

В АНО «Мини-парады» отмечают, что за несколькими минутами праздничной программы стояла большая подготовительная работа: нужно было собрать участников, договориться с парадными расчетами, курсантами и кадетами, подготовить площадку, плакаты, транспорт и музыку, при этом основную часть организационных вопросов на месте взяли на себя сами участники праздника.

В проведении мини-парада приняли участие Военный комиссариат Республики Башкортостан, администрация Кировского района Уфы, представители администрации города, ветераны Воздушно-десантных войск и спецназа Башкирии, курсанты Военно-учебного центра Уфимского университета науки и технологий и Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники, а также кадеты школы №41 имени Героя Советского Союза Романа Романовича Бабушкина.

Как рассказали в АНО, Родион Лобанов родился 26 сентября 1925 года в селе Кувыково Кушнаренковского района. После начала войны он оставил учебу и пошел служить в войска внутренней охраны республики, одновременно помогая отцу. Вместе с друзьями он неоднократно обращался в военкомат с просьбой отправить их в действующую армию, однако шестнадцатилетних на фронт не брали.

В декабре 1942 года Лобанов был зачислен курсантом в снайперское училище, где почти год проходил военную подготовку. В декабре 1943 года состоялся его выпуск, после чего взвод, в котором служил Родион, направили на Ленинградский фронт. Его зачислили в 708-й стрелковый полк 43-й стрелковой дивизии, вместе с которым он участвовал в боях в направлении Нарвы.

В феврале 1944 года Родион Лобанов получил ранение и обморожение и был доставлен в госпиталь Пермской области. Спасти пальцы на левой ноге не удалось, после чего бойца комиссовали.

После возвращения домой Родион Григорьевич до 1952 года работал в охране, затем перешел в Управление специальной связи и до выхода на пенсию в 1986 году служил фельдъегерем. За всю трудовую жизнь в его трудовой книжке появились всего три записи о работе, а число поощрений превысило семьдесят.

Для Родиона Григорьевича это не первый юбилей, к которому подключаются представители города, ветераны, курсанты и кадеты. Военный комиссариат Башкирии поддерживает инициативу АНО «Мини-парады» уже не первый год, а благодаря его письму поддержки организация получила президентский грант и реализует проект «Парад в честь юбилея Защитника Отечества» по всей России.

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