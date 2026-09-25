«Это будет один из лучших парков в республике!»: в Уфе завершается реконструкция парка имени Ленина

По словам Радия Хабирова, обновленный парк имени Ленина станет одним из лучших в республике. Фото: glavarb.ru

Уфимский парк имени Ленина, который был закрыт на ремонт с весны прошлого года, совсем скоро будет готов принимать посетителей. Он расположен в центре города, между улицами Заки Валиди и Тукаева, и является объектом культурного наследия регионального значения и памятником градостроительства, охраняемый государством. Сейчас парк проходит масштабную реконструкцию, чтобы, открывшись, стать любимым местом отдыха для уфимцев. Как проходит обновление общественного пространства и какие сюрпризы ждут горожан – читайте в нашем материале.

ЛЮБИМОЕ МЕСТО ОТДЫХА УФИМЦЕВ

Парк имени Ленина был создан на месте бывшей Соборной площади более 150 лет назад, еще в 1867-1872 годы при губернаторе Сергее Ушакове. Тогда его назвали в честь чиновника - Ушаковским. Парк быстро стал любимым местом отдыха всех горожан, там же тогда появился и первый в Уфе фонтан.

В парке появятся светомузыкальные фонтаны и удобные прогулочные дорожки. Фото: glavarb.ru

За годы своего существования парк сменил несколько названий и внешний вид. После 1917 года там были захоронены погибшие в годы Революции и Гражданской войны, и он стал парком Свободы. Сейчас на месте этих захоронений стоит мемориал. Также там похоронены народный поэт Башкортостана Мажит Гафури, писатель Шагит Худайбердин и кавалер Ордена Красного Знамени Александр Чеверев.

В 1951 году парк сменил внешний облик: здесь установили памятник герою Советского Союза Александру Матросову, в честь которого он получил новое имя. А в 1970-1980 годах парк снова претерпел изменения, и так как рядом находился Дом Обкома КПСС, был назван именем Ленина, коим остается и по сей день.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОД ЛИЧНЫМ КОНТРОЛЕМ ГЛАВЫ БАШКИРИИ

С весны 2025 года ведется масштабная реконструкция парка под надзором специальной рабочей группы Общественной палаты республики и личным вниманием главы Башкирии Радия Хабирова. По словам руководителя региона, было решено уйти от концепции парка, как мемориального пространства, и прийти к созданию комфортного места отдыха и прогулок для жителей города.

Парк превратится в комфортное место отдыха и прогулок для жителей города. Фото: glavarb.ru

– Это будет новый, современный парк, один из лучших в республике. Мы сделаем его местом для людей, чтобы мамочки приходили сюда с детьми, чтобы все гуляли в любое время суток и радовались жизни. Здесь появятся две большие детские площадки, амфитеатр для мероприятий, спортивные зоны. Очень рад, что мы наконец-то приведем эту часть города в порядок, - с гордостью сообщает Радий Хабиров. – А еще мы очень благодарны Сберу, который финансирует существенную часть работ. Спасибо за такой подарок уфимцам!

По словам Радия Хабирова, председатель правления Сбербанка Герман Греф настоял на том, чтобы в парке было много места для юных гостей. Поэтому там оборудуют сразу несколько детских и спортивных площадок (в том числе для ребят с ОВЗ). Студенты вузов, у которых раньше здесь проходили занятия по физкультуре, смогут продолжить тренировки.

Хабиров неоднократно приезжал на осмотр объекта и лично наблюдал за строительством. А на днях в своих соцсетях он поделился видео работающего светомузыкального фонтана в парке.

– Открываю секрет, - написал глава республики у себя в соцсетях. – Вот такими будут два светомузыкальных фонтана в нашем парке имени Ленина. Всех ждем в День Республики!

Со стороны улицы Заки Валиди будет воссоздана историческая входная группа парка. Фото: glavarb.ru

Также в парке будет размещен туристско-информационный центр, в котором гости смогут узнать о достопримечательностях Башкирии, модернизирована система наружного освещения, установлено видеонаблюдение, дополнительно посажены деревья и кустарники. Со стороны улицы Заки Валиди будет воссоздана историческая входная группа парка – арка с колоннами из натурального камня.

В начале октября 2026 года работы в парке планируют закончить. Открыться обновленное общественное пространство должно уже 10 октября – перед Днем республики.