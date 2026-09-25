За три года башкирские нефтяники помогли обеспечить питьевой водой более 90 тысяч жителей республики

При поддержке башкирских нефтяников доступ к питьевой воде получили еще 8 тысяч человек. Фото: Булат Гайнетдинов

За последние три года жители четырех населенных пунктов Ермекеевского района Башкирии получили доступ к централизованному водопроводу. Капитальный ремонт системы водоснабжения в селах Суккулово, Ермекеево, Купченеево и Кулбаево стало возможным благодаря башкирским нефтяникам. Средства на реализацию масштабного инфраструктурного проекта были выделены в рамках Соглашения о сотрудничестве между республикой и НК «Роснефть».

О том, как нефтяники помогли сельчанам улучшить качество жизни и что об этом думают сами местные жители, читайте в нашем материале.

МАСШТАБНЫЙ РЕМОНТ

С 2023 года башкирские нефтяники реализовали ряд масштабных проектов по модернизации систем водоснабжения. Одним из них стал перезапуск сельского водопровода в Ермекеевском районе республики.

Как рассказал «КП-Уфа» заместитель главы районной администрации Равиль Арсланов, проблема с водоснабжением в сельской местности сейчас как никогда актуальна. Вся коммунальная инфраструктура там была построена в 1970-80-е годы и находилась на балансе колхозов и совхозов. После того, как они прекратили свое существование, трубы долгое время вообще никак не обслуживались.

- Трубы были металлические и они пришли в негодность: были большие потери, некоторые населенные пункты вообще перестали обеспечиваться водой. Проблема стала серьезной, и мы в районе стали работать над тем, чтобы провести капитальный ремонт существующих или строительство новых сетей, - вспоминает Равиль Арсланов.

Вообще, как отметил замглавы администрации, с 2019 года и по сей день при помощи различных программ и непосредственном участии «Башнефти» (входит в «Роснефть»), были отремонтированы и построены системы водоснабжения в 9 деревнях Ермекеевского района. Доступ к чистой воде таким образом получили порядка 8 тысяч человек.

Централизованный водопровод обеспечивает качественной водой жителей четырех деревень в Ермекеевском районе. Фото: Булат Гайнетдинов

- До этого в населенных пунктах, из-за высокого уровня износа металлических труб, были свои проблемы. Или вода есть, но она низкого качества, или же много аварийных ситуаций, из-за чего подачи воды нет по несколько дней. Приходилось жителям за свой счет бурить скважины у себя на участках, - рассказывает Равиль Арсланов.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ОТ ЖИТЕЛЕЙ

В свою очередь, глава Тарказинского сельсовета, на территории которого теперь действует обновленный водопровод, от имени сельчан поблагодарила башкирских нефтяников за поддержку. Гульнур Музафарова отметила, что проблемы здесь начались более 10 лет назад, когда устаревшая система водоснабжения пришла в негодность.

- Сейчас во всех домах теплая и холодная вода, стиральные машины, ванные и душевые кабины, в баню оттуда же воду набирают. Вода для нас – первая необходимость, так как люди держат скотину и огороды поливать нужно. А раньше, до ремонта, у нас жители ходили на родник, набирали во фляги и таскали домой. Это тяжело, особенно для старшего поколения, - рассказывает глава сельсовета Гульнур Музафарова.

О том, насколько лучше стала жизнь в деревне после появления нового водопровода, с «КП-Уфа» поделилась местная жительница Сария Гиззатуллина.

- Без воды тяжко, все это знают. Было очень тяжело, мы запасались ею, где могли. Внук ко мне приезжал, и мы с ним, где могли пятилитровыми баллонами набирали и домой привозили. Потом скважину свою сделали, но там вода была плохая, с запахом сероводорода. А сейчас у нас водопровод центральный и там вода даже вкусная, - говорит местная жительница.

Всего за последние три года при содействии «Башнефти» централизованной питьевой водой были обеспечены села и деревни в 9 районах республики, где проживают более 90 тысяч жителей. Благотворительную поддержку башкирские нефтяники оказывают, в том числе, проектам модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

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