Город-миллионник мог превратиться в руины: как 35 лет назад в Уфе предотвратили катастрофу. Эта операция попала в книгу рекордов Гиннесса

Надлом трубы на высоте 120 метров специалисты обнаружили 9 сентября 1991 года. Фото: архив МЧС России

35 лет назад в Уфе едва не произошла катастрофа, сравнимая по масштабам с землетрясением в 9 баллов по шкале Рихтера. Во всяком случае, именно такой ущерб прогнозировали специалисты, если бы ЧП действительно произошло. Сегодня мы вспомним о подвиге спасателей, инженеров и промышленных альпинистов, предотвративших обрушение трубы на нефтеперерабатывающем заводе в 1991 году.

Общая высота гигантской железобетонной конструкции составляла 150 метров. На высоте 120 метров она надломилась и над заводом в прямом смысле нависла угроза – фрагмент длиной 30 метров и весом 700 тонн. Он накренился набок и мог рухнуть в любой момент прямо на резервуары с топливом. Как удалось предотвратить трагедию, которая могла превратить в руины почти всю Уфу, читайте в нашем материале.

Участники ликвидации ЧС на приеме в правительстве Башкирии в 2024 году. Фото: МЧС по РБ

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Как вспоминают очевидцы тех событий, надлом трубы нефтеперерабатывающего завода произошел 9 сентября 1991 года. Аварийная ситуация осложнялась тем, что на месте потенциального падения осколка находилось хранилище нефтепродуктов. По подсчетам специалистов, общее количество горючих материалов оценивалось в 18 тысяч тонн.

Началась эта история с доклада директора завода руководству Башкирии. Там быстро поняли, что падение осколка железобетонной трубы на горючие материалы приведет к мощному взрыву и дальнейшей экологической катастрофе. Из Башкирского обкома КПСС срочно позвонили в Москву, откуда в кратчайшие сроки отправилась спецрейсом группа спасателей. В ее состав вошли начальник оперативного отдела недавно созданного ГКЧС России (предшественник МЧС) Сергей Кудинов, команда саперов под руководством полковника Александра Аверченко, а также спасатели, альпинисты и спелеологи. Руководил особой операцией председатель Госкомитета России, а позднее министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу.

Фото: стопкадр видео, снятого с вертолета. Фото: архив МЧС России

Как вспоминал спустя 30 лет Сергей Кудинов, после анализа ситуации специалисты сделали вывод: если обломок рухнет, последствия будут катастрофическими.

- Мы прогнозировали тогда 9 баллов от удара (сила землетрясения по шкале Рихтера – Ред.), взрыв и пожар, - рассказывал спустя много лет Кудинов.

Некоторые из участников тех событий предрекали «второй Чернобыль» по последствиям. Сравнивать, конечно же, не совсем корректно, но, скорее всего, при неудачном исходе спецоперации Уфу ждали бы последствия несколько иного характера. Для общего и, стоит отметить, довольно поверхностного понимания угрозу можно сравнить с последствиями землетрясения, произошедшего в армянском Спитаке в декабре 1988 года. Жертвами той чудовищной трагедии стали свыше 27 тысяч человек, а город был разрушен практически до основания.

Нависший над заводом 700-тонный осколок железобетонной трубы мог упасть в любой момент от сильного порыва ветра. А дальше, согласно прогнозам инженеров и физиков, на месте падения от взрыва осталась бы воронка диаметром в 2 километра. Наиболее разрушительной оказалась бы не столько взрывная волна, сколько подземный толчок.

Собравшаяся в Уфе экстренная комиссия правильно оценила высокий уровень угрозы. На 13 сентября, по оценкам геодезистов, надломившийся обломок начал проседать в среднем на 20 сантиметров в сутки, а угол наклона увеличился на 5 градусов. Власти Башкирии тогда не решились на эвакуацию города-миллионника и замолчали чрезвычайную ситуацию. О возможной катастрофе не писали в СМИ, да и те, кто знал о реальном положении дел, старались не распространяться. Поэтому и удалось избежать паники и ужасающих слухов о возможной катастрофе.

Так выглядела конструкция с земли. Фото: архив МЧС России

«ЧТО ДЕЛАТЬ?»

По предварительным оценкам, одной из наиболее вероятных причин надлома трубы назвали ошибку при ее строительстве. Якобы труба была отлита из цемента не совсем равномерно, поэтому в процессе эксплуатации надорвалась арматура.

- Я был старший, и от меня ждали команды: «Что делать»? А я не понимал, что делать. Предложил, давайте поднимемся, посмотрим, что там. Туда поднялись, часа через три спустились, говорят: «Там вот труба гуляет». Два [движения] туда, два сюда. И ничего непонятно. Она такая тяжелая, ее даже обойти по кругу было очень сложно, - вспоминал спустя годы начальник операции Сергей Кудинов.

После того, как группа промышленных альпинистов поднялась на высоту почти 120 метров и оценила состояние трубы, началась разработка плана по ликвидации ЧС. Как вспоминал много лет спустя спасатель Владимир Мельник, который поднимался на высоту, никто из участников спецоперации не знал, когда обломок может упасть. При этом время от времени с огромной высоты вниз летели камни – небольшие обломки бетонной конструкции.

- Ты лезешь вверх, и оттуда постоянно что-то свистит-летит. Совершенно непредсказуемо. Даже подняться туда с инструментом уже было непросто, - рассказывает спасатель.

На фото: группа альпинистов поднимается по лестнице на высоту 120 метров. Фото: архив МЧС России

НАПРАВЛЕННЫЙ ВЗРЫВ

Чтобы предотвратить обрушение 30-метрового осколка, военные инженеры предложили произвести направленный взрыв. Для этого на место разлома несколько раз поднимались альпинисты и заложили там в общей сложности около 350 кг взрывчатки. Чтобы кусок трубы рухнул именно туда, куда нужно, к расчетам подключились опытные саперы и взрывотехники. Ничего подобного ранее им делать не приходилось.

К счастью, было найдено идеально подходящее место, куда обломок мог упасть, не задев резервуары или промышленные установки. На небольшой пустырь сначала свезли КАМАЗами песок, чтобы создать своего рода «подушку». Эта насыпь в результате поглотила часть удара, когда с высоты 120 метров на землю упала железобетонная конструкция высотой с девятиэтажный дом.

На фото: момент направленного взрыва. Фото: архив МЧС России

Расчеты взрывотехников, инженеров-строителей и оперативной группы Госкомитета по ЧС оказались точными. 15 сентября отломившийся в результате взрыва осколок упал в обозначенную точку. Итог: никаких разрушений и ни одного пострадавшего.

- Смысл был в том, чтобы взрыв пошел внутрь. Во-первых, чтобы не допустить разлет осколков вовне, во-вторых, чтобы вся энергия взрыва была направлена именно на трубу, - вспоминал позднее спасатель Владимир Мельник.

Первое экстремальное испытание только что созданного ведомства оказалось успешным, а саму операцию включили в «Книгу рекордов Гиннесса» как первый в мире направленный взрыв аварийной конструкции на огромной высоте. А еще предотвращение потенциальной ЧС в Уфе дала карьерный толчок молодому руководителю Комитета - Сергею Шойгу.

К слову, после управляемого взрыва и падения осколка на пустырь обломки были разобраны и вывезены с территории завода. А укороченная на 30 метров труба до сих пор применяется по назначению – по ней и спустя 35 лет выходит горячий пар. Почти сразу строители капитально укрепили всю конструкцию и отремонтировали место слома.

Последствия направленного взрыва сняли на видеокамеру с вертолета. Фото: архив МЧС России

ПОСЛЕДСТВИЯ, КОТОРЫХ УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ

Ориентируясь на интервью участников тех событий, мы попросили нейросеть рассчитать примерные последствия падения трубы на нефтехранилище. Стоит отметить, что при анализе данных ИИ учел, что толчки магнитудой 9 баллов могли быть только в эпицентре этого искусственного землетрясения. В отличие от природных, сила толчков в этом случае должна была быть намного слабее, а, значит, и площадь территории, подвергшейся разрушению, - меньше.

На карте обозначена территория радиусом в 20 км, где подземный толчок мог достигать от 7 до 9 баллов

Исходя из расчетов нейросети, в результате возможного обрушения осколка, подземный толчок магнитудой от 9 до 7 баллов охватил бы радиус 20 километров. При этом должна была остаться воронка от взрыва топлива, примерно 2 километра в диаметре. Если обратиться к карте, то станет понятно: под мощнейшее землетрясение, способное разрушить до основания почти все многоэтажки в городе, попала бы едва ли не вся Уфа. Если взять окружность, то получится территория до Монумента дружбы на юге, полностью вся территория башкирского Благовещенска на севере, на востоке до границы села Иглино и до микрорайона Дема на западе.

Ощутимые толчки магнитудой от 4 до 6 баллов почувствовали бы жители на расстоянии 80 километров от эпицентра: Аши (на востоке), Мишкино (север), Кармаскалов (юг) и Языково (запад). Слабые толчки на уровне 1-2 балла по шкале Рихтера могли бы уловить на расстоянии около 180 километров от эпицентра. То есть отголоски могли докатиться до Салавата, Нефтекамска и Белорецка.

На территории радиусом 80 км от эпицентра магнитуда толчка могла достигнуть 4-6 баллов

К счастью, мы так и не узнаем, чем могло обернуться падение осколка трубы на завод. На сегодняшний день меры безопасности и качество профилактики неисправностей на уфимских заводах на совершенно другом уровне и соответствуют современным требованиям промышленной безопасности. Требования эти, к слову, специалисты называют самыми строгими в мире.

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