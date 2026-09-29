В среднем стоимость ЖКУ в Башкирии с 1 октября вырастет на 10,7% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

С 1 октября 2026 года в Башкирии повысится стоимость оплаты коммунальных услуг. По данным Госкомитета республики по тарифам, подорожает водоснабжение и водоотведение, газ, электричество и вывоз мусора. В некоторых случаях власти устанавливают предельную стоимость услуги, выше которой оператор не может устанавливать цены, а ниже – может. Как изменятся цифры в квитанциях жителей Башкирии и от чего зависит итоговая стоимость ЖКУ, читайте в нашем материале.

НА СКОЛЬКО ПОДОРОЖАЕТ ЖКУ В УФЕ И БАШКИРИИ С 1 ОКТЯБРЯ 2026 ГОДА: ОТОПЛЕНИЕ, СВЕТ, ВОДА

Повышение тарифов ЖКУ произойдет неравномерно – в разных районах и городах Башкирии рост итоговых сумм в квитанциях будет разный. Это зависит и от плотности застройки (в городах), и от состояния коммунальной инфраструктуры (насколько изношены коммуникации), и от удаленности объекта от источника снабжения ресурса до конечного потребителя. Приведем цифры, насколько процентов в среднем подорожает стоимость той или иной услуги.

Согласно утвержденным правительством Башкирии постановлениям, с 1 октября 2026 года в республике повысится стоимость следующих ресурсов (во всех случаях указан средний рост цен и расчет в рублях):

- Электроснабжение – на 11,2%. Для городских квартир, где есть газовые плиты 1 кВт/час обойдется в 5,55 рубля. В сельской местности и в домах, где только электроплиты – 3,49 рубля за 1 кВт/час.

- Холодная вода – на 10,6%. После повышения тарифа один кубометр холодной воды в многоэтажке будет стоить 44,81 рублей.

- Водоотведение (канализация) – на 12,7%. Стоимость отведения одного кубического метра воды в домах с централизованной системой канализации составит 45,03 рублей.

- Теплоснабжение – на 9,7%. С 1 октября стоимость отопления составит 3584,10 руб./Гкал при наличии общедомового прибора учета.

Электричество в Башкирии среднем подорожает на 11,2% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Если общедомовой счетчик в многоквартирном доме есть, то счета за отопление, например, в Уфе, придут в начале ноября. Если его нет, то первые квитанции придут уже в октябре. Чтобы выяснить, есть ли в вашем доме такой счетчик, нужно внимательно посмотреть на саму квитанцию за отопление. В строках «Отопление» или «Тепловая энергия», рядом с расшифровкой платы за услугу или в отдельном блоке «справочная информация» будут напечатаны показатели общедомового счетчика. Он обозначается аббревиатурой «ОДПУ».

КАК ПОДОРОЖАЕТ ГАЗ В УФЕ И БАШКИРИИ С 1 ОКТЯБРЯ 2026 ГОДА

С 1 октября 2026 года в Башкирии в среднем на 9,6% повысится стоимость газоснабжения. В случае, если газ в многоквартирном доме используется только для приготовления пищи на газовой плите, то один кубометр будет стоить 11,67 рублей. 10,86 рублей/м³ составит стоимость газа, если в квартире или доме работает газовая плита и газовая колонка, а централизованного горячего водоснабжения нет.

Если природный газ применяется для отопления в частном доме (газовый котел) и при наличии счетчика газоснабжения, то расчет стоимости производится по объему потребления. С 1 октября стоимость услуги в этом случае составит 8964,69 рублей за 1000 кубометров топлива.

Фото: Тимур ХАНОВ..

Стоимость вывоза мусора («Обращение с ТКО» в квитанции) с 1 октября повысится в среднем на 12%. По данным Госкомтарифа Башкирии, окончательная сумма в квитанциях за вывоз мусора будет отличаться у разных потребителей в зависимости от зоны деятельности конкретного оператора и количества проживающих в квартире жильцов. При этом в данном тарифе учитывается максимальное количество жильцов.

Ранее плата за «Обращение с ТКО» в среднем составляла 683,11 рублей, теперь эта цифра вырастет до 785,58 рублей.

ПОЧЕМУ ПОДОРОЖАЛИ ЖКУ С 1 ОКТЯБРЯ 2026 ГОДА

В среднем общая стоимость ЖКУ в Башкирии с 1 октября вырастет на 10,7%. Как объяснял председатель Госкомитета республики по тарифам Наиль Шарафутдинов, цены на «коммуналку» увеличиваются из-за расходов ресурсоснабжающих организаций: на топливо и электроэнергию, ремонт сетей и оборудования, а также на инвестиционные программы. «Эти расходы необходимы, чтобы коммунальные системы продолжали работать стабильно и без перебоев», резюмировал чиновник.

Напомним, что с 1 мая 2026 года в Башкирии также был увеличен взнос за капитальный ремонт в многоквартирных домах. Жители домов высотой до шести этажей включительно платят по 13,17 рублей за 1 кв. м. жилплощади, а выше шести этажей - по 13,91 рублей за 1 кв. м. Следующее повышение взносов за капремонт в Башкирии ожидается в 2027 году.

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