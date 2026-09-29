«Салават Юлаев» одержал выездную победу над «Торпедо» со счетом 3:0

После победы над «Торпедо» «юлаевцы» вышли на 3 место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Фото: ХК «Салават Юлаев»

Накануне «Салават Юлаев» отправился на второй выезд в рамках регулярного чемпионата КХЛ. 28 сентября подопечные Виктора Козлова провели встречу с нижегородским «Торпедо» на только что открытой «Волга-Арена». Матч завершился чистой победой «юлаевцев» со счетом 3:0. Как проходит выездное турне команды и какие результаты на старте сезона демонстрируют уфимские хоккеисты, читайте в нашем материале.

ДОСТОЙНЫЙ СТАРТ

До матча с «Торпедо» в Нижнем Новгороде «Салават Юлаев» располагался на четвертой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. В активе «юлаевцев» после 8 матчей в регулярном чемпионате было 11 очков, у соперников при таком же количестве игр – 12.

Оба команды до очной встречи уже побеждали. Хоккеисты «Торпедо» на домашнем льду одержали победу со счетом 3:0 над ХК «Сочи», а уфимцы одолели на выезде московское «Динамо» - 3:1.

Первой звездой матча стал голкипер «Салавата» Семен Вязовой, сохранивший свои ворота в неприкосновенности. Фото: ХК «Салават Юлаев»

Перед матчем на «Волга-Арена» тренерский штаб «Салавата» во главе с Виктором Козловым внес в состав уфимской команды несколько изменений. Как рассказал уже после встречи наставник «юлаевцев», Джек Родуолд не вышел на лед из-за повреждения. Вместо него в первой тройке нападения вместе с Ремпалом и Броссо сыграл Мэттью Маджио. Не принимал участие в матче с «Торпедо» и ветеран уфимской команды Григорий Панин, вместо него капитанскую нашивку получил Владислав Ефремов. Как и в матче против московского «Динамо», место в воротах занял Семен Вязовой.

С первых минут игры на «Волга-Арене» инициативу захватили нижегородские хоккеисты, но «юлаевцы» сдержали натиск. А уже на 6-й минуте счет в матче открыл защитник Ярослав Цулыгин – 1:0. В ассистентах у него были Егор Сучков и Максим Загребин. Спустя менее чем полторы минуты преимущество «Салавата Юлаева» удвоил нападающий Денис Орлович-Грудков. Он поймал защитников «Торпедо» на ошибке при передаче в своей же зоне и точным броском пробил голкипера хозяев Дениса Костина.

Во втором периоде нападающий «Салавата» Дин Стюарт забросил третью шайбу, которую едва не отменили арбитры. Поначалу судья сразу же развел руками, показывая, что гол не засчитан из-за помехи вратарю. Однако тренерский штаб «юлаевцев» запросил видеопросмотр эпизода, после которого шайба была засчитана – 3:0. В ассистентах у Стюарта значатся Егор Сучков и Вадим Шипачев.

Первой звездой матча «Торпедо» - «Салават Юлаев» был признан голкипер уфимской команды Семен Вязовой, сохранивший свои ворота в неприкосновенности.

«ВАЖНАЯ ДЛЯ НАС ПОБЕДА»

На послематчевой пресс-конференции наставник «Салавата» Виктор Козлов отдельно похвалил своих подопечных за надежную игру в меньшинстве.

- Хорошая, важная для нас победа. Было важно после матча с «Динамо» не потерять нить игры. Доволен содержанием, тем более «Торпедо» агрессивно играет в атаке. Хочу выделить меньшинство, здорово отыграли, выстояли в концовке и помогли Семену Вязовому сыграть на ноль, - заявил главный тренер «Салавата Юлаева».

Гол Дина Стюарта в ворота «Торпедо» засчитали только после просмотра видеоповтора по запросу тренерского штаба «Салавата». Фото: ХК «Салават Юлаев»

Журналисты предложили Виктору Козлову прокомментировать прогресс Семена Вязового, в третий раз с начала регулярного чемпионата отыгравшего «на ноль».

- И команда правильно играет в обороне, и Семен стал опытнее, мудрее. У него есть потенциал, чтобы быть еще лучше, - отметил Виктор Козлов.

После второй победы подряд на выезде уфимский «Салават Юлаев» расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. После девяти игр у подопечных Виктора Козлова в активе 13 очков. Следующую встречу уфимские хоккеисты проведут на выезде в среду, 30 сентября, против ХК «Сочи».

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