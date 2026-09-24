«Солнышко» засияло вновь: башкирские нефтяники помогли отремонтировать сельский детский сад

Благодаря «Башнефти» обновленный садик на 126 мест обрел новую жизнь. Фото: Булат Гайнетдинов

На днях «Комсомолка» побывала в гостях у жителей села Базлык Бижбулякского района Башкирии, где после масштабного ремонта открылся детский сад «Солнышко». Обновление одного из важнейших социальных объектов в районе состоялось при поддержке компании «Башнефть» (входит в «Роснефть»). О том, как прошел праздник для детей и родителей, расскажем в нашем материале.

МАСШТАБНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Долгое время одноэтажное здание сельского детсада в Базлыке находилось в нелучшем состоянии. По словам местных жителей, постоянно протекала крыша, а зимой пропускали окна, в помещениях было холодно. Сегодня же обновленный садик на 126 детей благодаря «Башнефти» обрел новую жизнь. Осенью прошлого года его закрыли на капитальный ремонт, а накануне состоялась торжественная церемония открытия. Специалисты капитально отремонтировали здания: полностью заменили кровлю, обновили окна и двери, утеплили фасад, заменили полы и выполнили полную чистовую отделку.

Кроме того, строители модернизировали всю инженерную инфраструктуру здания: заменили системы электроснабжения и освещения, водопровод и канализацию, отопление, установили современные системы охраны, пожарной и тревожной сигнализации.

Детский сад «Солнышко» открылся в Бижбулякском районе после реконструкции. Фото: Булат Гайнетдинов

При поддержке башкирских нефтяников реконструкция сельского детсада «Солнышко» в селе Базлык только зданием не ограничилась. На прилегающей территории провели комплексное благоустройство: уложили новые дорожки, обустроили спортивные и игровые площадки с игровым и развивающим оборудованием.

В церемонии открытия детского сада принимал участие глава Бижбулякского района Башкирии Александр Семенов. После традиционного перерезания красно ленточки, он не скрывал, что рад появлению в районе отвечающего всем современным требованиям социального объекта.

- Этот садик называется «Солнышко» и это солнышко засияло вновь. После капитального ремонта и, конечно же, благодаря компании «Башнефть», здесь теперь все стало так ярко и просто изумительно. Плюс здесь еще везде новое оборудование – это и мебель, и спальня, и игрушки и пищеблок полностью обновился. Садик для наших детей теперь засиял новыми лучами. Для нашего района имеет огромное значение, ведь для наших детей создаются такие прекрасные условия, - рассказал в беседе с «КП-Уфа» глава Бижбулякского района Александр Семенов.

Высоко оценил глава района и сроки реконструкции – с начала капремонта и до открытия обновленного садика прошло меньше года.

При поддержке башкирских нефтяников в детсаду построили новые игровые площадки. Фото: Булат Гайнетдинов

«ДЕТИ ИДУТ СЮДА С УДОВОЛЬСТВИЕМ»

Помимо торжественных речей почетных гостей и поздравлений от педагогов, частью церемонии открытия садика после капремонта стали выступления самих воспитанников. Дети представили родителям подготовленные заранее номера и читали стихи – все как в самый настоящий праздничный день. Как призналась в разговоре с «КП-Уфа» мама троих детей их села Базлык Дарья Никифорова – этот и есть праздник.

- У меня трое детей, двое из них ходят в садик. Старший сынок Алексей в старшую группу, младший Дмитрий – в младшую. Открытие этого садика мы ждали очень долго, с трепетом. После капитального ремонта сейчас дети идут сюда с удовольствием, им очень нравится. Здесь теперь светло, тепло и уютно, новые игрушки в группах. А раньше окна были старые, дуло с них, и крыша протекала уже. Садик деткам всегда очень нужен, они здесь учатся и развиваются, проявляют себя. Мы, как родители, очень благодарны за поддержку наших детей компании «Башнефть», - говорит мама троих детей Дарья Никифорова.

Своей радостью в разговоре с «КП-Уфа» поделилась и директор местной школы и филиала детский сад «Солнышко» Людмила Афанасьева. Как вспоминает Людмила Николаевна, здание детсада уже давно требовало капитального ремонта и внутреннего преображения.

- Я рада, что администрация Бижбулякского района услышала меня и вот, сегодня мы здесь, на открытии детсада «Солнышко». Наконец-то, и над нами засветило солнышко и «Башнефть» сделала нам такой подарок, - с улыбкой говорит Людмила Николаева. – Кураторы капремонта постоянно приезжали, помогали, мы вместе советовались что, как и где делать. Чтобы детям было тепло, светло, чтобы они радовались. Сегодня так и получается: рады и сами дети и родители, и все односельчане.

Открытие обновленного детсада стало настоящим праздником для детей и их родителей. Фото: Булат Гайнетдинов

КСТАТИ

В рамках сотрудничества компании «Башнефть» с правительством Башкирии, в одном только Бижбулякском районе республики было реализовано 17 социальных проектов. В частности, при поддержке башкирских нефтяников были реконструированы больница и поликлиника в райцентре, социально-культурный центр в селе Каменка, сельский ДК в селе Базлык и ряд объектов водоснабжения.

Всего с 2016 года и по сей день при поддержке «Башнефти» по всей республике были отремонтированы или построены с нуля сотни объектов. Это школы, больницы, поликлиники, спортивные комплексы и стадионы, сельские и районные дома культуры и детские сады. Развитие социальной инфраструктуры в регионах присутствия – одно из ключевых направлений деятельности компании.

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