«За нас некому заступиться»: медики реанимации новорожденных бьют тревогу – они боятся, что их отделение закроют. Что ответил Минздрав

На фото: персонал отделения реанимации новорожденных ГДКБ №17 в Уфе. Фото: скриншот видео

Накануне по соцсетям распространился видеоролик с обращением сотрудников отделения реанимации новорожденных детской клинической больницы №17 в Уфе. Врачи, медсестры и санитарки просят власти остановить закрытие своего отделения. В Минздраве Башкирии тем временем заявляют, что о закрытии реанимации для новорожденных речи не идет. Что именно беспокоит медработников и какова позиция региональных властей, читайте в нашем материале.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ МЕДИКИ

Реанимация новорожденных детей при ГДКБ №17 в Уфе была открыта в 1998 году и стала первым подобным отделением в Башкирии.

- Здесь выхаживают самых маленьких пациентов - детей с экстремально и очень низкой массой тела при рождении, новорождённых с тяжёлой перинатальной патологией, тех, кто не может дышать самостоятельно и нуждается в немедленной реанимационной помощи, - рассказывают в своем видеообращении сотрудники.

По их словам, с начала 2026 года они наблюдают «планомерное создание условий, при которых отделение физически не может функционировать». Именно так они расценивают закрытие выездной службы отделения. А также, по словам медиков, прекратился перевод новорожденных детей, нуждающихся в реабилитации, из других медучреждений.

- Мы не получаем внятных объяснений о причинах таких решений. Мы обращаемся к вам, потому что за нас некому заступиться, кроме общества и здравого смысла. Каждый день отсрочки или закрытия - это потенциально потерянные детские жизни, - говорится в обращении.

Отделение реанимации новорожденных детей в ГДКБ №17 в Уфе было открыто в 1998 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Персонал отделения реанимации новорожденных в ГДКБ №17 отмечают, что его закрытие приведет к разрушению «уникальной системы выхаживания недоношенных детей, выстроенной десятилетиями и потерю рабочих мест и профессиональной команды».

В конце видеоролика группа сотрудников просит сохранить отделение и провести открытую проверку: на каком основании принимаются решения, ведущие к этому.

- Мы просим вас. Напишите в Минздрав России. Расскажите о нас. Дети, которых мы спасаем сегодня, это будущее нашей республики. Они не могут обратиться к вам сами. Но мы можем - и мы обращаемся, - говорят медики.

«НАШ СЫН ЖИВ, БЛАГОДАРЯ ЭТИМ ЛЮДЯМ!»

Под постами в соцсетях, где было опубликовано видеообращение медиков, многие жители Уфы стали делиться своими историями из отделения реанимации новорожденных в больнице. В то или иное время оказавшиеся там со своими малышами, они с теплотой и благодарностью вспоминают медицинский персонал.

- Наш сын жив, благодаря этим в буквальном смысле золотым людям! И скольких еще детишек они спасли! Сотни и тысячи жизней! Закрывать это отделение – это просто варварство, возврат в каменный век! Сыну сейчас 10 лет, и мы будем благодарны всему отделению реанимации новорожденных всю жизнь, - пишет жительница Уфы.

- У меня там выходили двух близнецов – один 1,5 кг, другой – 1,2 кг. Привезли их из 6-го роддома, один не дышал уже, был почти мертвый. А сейчас уже 9 лет моим мальчикам! Огромная благодарность и низкий поклон вам! – пишет еще одна жительница Уфы.

- 13 лет назад мою дочку реанимировали в этом отделении. Родилась раньше срока, 2,4 кг. Месяц лежали и целый месяц под пристальным наблюдением, 24 на 7, под пристальным наблюдением медперсонала 17-й больницы. Огромнейшее спасибо и низкий поклон им за их труд! – пишет пользовательница соцсетей.

И таких комментариев в соцсетях появилось за один только вечер несколько десятков.

В отделении специалисты выхаживают недоношенных детей и тех малышей, кто нуждается в неотложной помощи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ПОЗИЦИЯ МИНЗДРАВА БАШКИРИИ

По запросу «КП-Уфа» министерство здравоохранения Башкирии прокомментировало утверждения, озвученные в видеообращении медиков больницы №17. По данным ведомства, речи о закрытии отделения реанимации новорожденных не идет – оно работает в штатном режиме. При этом изменились требования федерального законодательства, по которым ранее недоношенных детей направляли в специализированные медучреждения.

- Перевод новорожденных сейчас осуществляется из перинатальных центров по строгим показаниям только для оказания специализированной хирургической помощи, а не для выхаживания, как можно было делать раньше. Таким образом переводы новорожденных детей из акушерских стационаров третьего уровня в детские больницы в настоящее время строго регламентированы, - сообщили в Минздраве Башкирии.

В ведомстве отметили, что сейчас рассматривается вопрос о формировании отделения для детей раннего возраста. Там продолжит работать группа анестезиологии и реанимации для новорожденных. В этом же отделении будут сохранены койки патологии новорожденных, койки неврологического профиля и реабилитации.

Проще говоря, согласно данным Минздрава Башкирии, отделение ждет не закрытие, а реорганизация.

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