Шельдяев руководил Минпромом Башкирии семь лет. Фото: соцсети Александра Шельдяева

Должность премьер-министра Башкирии, ставшую вакантной после ухода Андрея Назарова в Госсобрание-Курултай, занял министр промышленности республики Александр Шельдяев. Пока он будет работать на этом посту в статусе временно исполняющего обязанности. Соответствующее объявление на оперативном совещании в местном правительстве сделал Радий Хабиров.

- Александр Николаевич, я надеюсь, что вы продолжите эффективную работу. Мы ждем и новых решений, и новой энергии, - заявил глава Башкирии.

Что известно о новом премьере республики и почему именно его выбрали на эту должность, расскажет «Комсомолка».

КЕМ БЫЛ ШЕЛЬДЯЕВ ДО ТОГО, КАК СТАТЬ ПЕРВЫМ ЛИЦОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА БАШКИРИИ

Александр Шельдяев родился 14 марта 1981 года в селе Карловка Саратовской области. Высшее образование получил в Башкирском государственном аграрном университете, после чего прошел профессиональную переподготовку в Башкирской академии государственной службы и управления при президенте республики. Работать Шельдяев начал в 2003 году: сначала был старшим научным сотрудником аграрного вуза, а затем – главным инженером сервисной службы компании «ГАЛС».

Фото: соцсети Александра Шельдяева

На государственную службу Башкирии Александр Шельдяев перешел в 2005 году. В последующие пять лет в аппарате правительства он занимал должности ведущего специалиста общего отдела и консультанта (в том числе и главного) отдела развития топливно-энергетического комплекса, координации отраслей экономики, внешнеэкономических связей и торговли. В 2010 году чиновник ненадолго стал заместителем министра природопользования и экологии республики, а также был главным инженером госучреждения «Башмелиоводхоз», которое занимается вопросами мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения.

С 2010 по 2014 год Шельдяев сменил еще несколько должностей в аппарате правительства Башкирии. Он работал советником координационно-аналитического отдела и заместителем заведующих в трех отделах: инновационного развития, науки, связи и массовых коммуникаций; экономического развития; планирования и территориального развития департамента экономического развития. С 2014 по 2019 год Шельдяев возглавлял департамент экономического развития и был замом руководителя аппарата правительства Башкирии.

Александр Шельдяев и глава Башкирии Радий Хабиров. Фото: соцсети Александра Шельдяева

В октябре 2019 года чиновник возглавил министерство промышленности и энергетики региона. Новый виток в его карьере произошел в августе 2022 года, когда глава Башкирии наделил его дополнительными полномочиями, назначив заместителем премьер-министра республики с сохранением министерского портфеля. В статусе вице-премьера он не только руководил промышленным блоком, но и курировал научно-технологическое развитие.

Отметим также, что в последние месяцы жители Башкирии могли часто видеть Шельдяева в сюжетах на ТВ. Дело в том, что именно его министерство отвечало за обеспечение региона бензином в условиях топливного кризиса. Сам вице-премьер проводил брифинги для жителей по этому вопросу и координировал НПЗ.

Жители Башикрии в последние месяцы могли часто видеть Шельдяева на ТВ: он вел брифинги о ситуации на топливном рынке

ЧТО ИЗВЕСТНО О ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ ВРИО ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА БАШКИРИИ АЛЕКСАНДРА ШЕЛЬДЯЕВА

Что касается личной жизни Шельдяева, то он женат. Вместе с супругой, которая, к слову, в прошлом году была удостоена медали «Материнская слава», он воспитывает пятерых детей: сына и четырех дочек. Чиновник делился семейным снимком на своей странице в соцсетях.

– Моя семья - самое дорогое и ценное, что есть в моей жизни. Это источник силы, любви, поддержки и взаимопонимания, благодаря которому я чувствую себя уверенно и спокойно. Я стараюсь быть хорошим сыном, любящим мужем и заботливым отцом, а главное — примером для своих близких. Ценность семьи заключается в том, что она помогает преодолевать любые трудности, наполняет сердце теплом, надеждой и радостью, – писал Шельдяев.

Александр Шельдяев со своей семьей. Фото: соцсети Александра Шельдяева

СКАЗАНО

Прокомментировать назначение Шельдяева на должности врио премьера «КП-Уфа» попросила политолога УУНиТ Арсена Шаяхметова.

– Выбор Александра Шельдяева на пост исполняющего обязанности премьер-министра выглядит достаточно логичным именно с точки зрения преемственности и компетенций. Он работает в правительстве Башкирии с 2005 года, руководил департаментом экономического развития аппарата правительства, затем возглавлял Минпром, а с 2022 года является вице-премьером. Шельдяев хорошо знает и аппаратную конфигурацию, и экономическую повестку, курировал приоритетное направление развития республики и страны в целом - промышленность и инновации.

Поэтому его назначение можно рассматривать как сигнал: от правительства будут ждать не только сохранения инвестиционной и промышленной динамики, но и большего акцента на технологическом развитии, модернизации производств и повышении конкурентоспособности экономики.

Шельдяев в команду уже встроен, но работа премьера требует большего функционала - здесь ему надо отвечать за всю экономику и социальный блок, активно работать с федеральным центром. Это принципиально другой масштаб деятельности, – пояснил эксперт.

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