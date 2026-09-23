В Уфе на масштабный ремонт поликлиник в этом году потратят более 805 млн рублей

В Уфе программа модернизации первичного звена здравоохранения стартовала в 2023 году. Фото: пресс-служба главы РБ

Четвертый год подряд в городах и районах Башкирии реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения. С 2022 года в республике было построено и реконструировано 14 поликлиник и больниц, в селах за это же время возвели 425 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врачей общей практики. Всего по данным регионального Минздрава за этот период капитально отремонтировали 52 объекта здравоохранения и передали медицинским организациям 16 тысяч единиц оборудования и 580 автомобилей.

ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ В ДЕЙСТВИИ

Масштабное обновление поликлиник по всей республике необходимо не только с технической стороны. Именно после обращения в поликлинику или женскую консультацию жители республики формируют свое отношение к организации медпомощи в целом. Насколько удобная запись на прием, как работают администраторы, как устроена навигация, что с очередями и как с пациентом разговаривает врач? А какое оборудование есть в распоряжении специалистов? Эти и другие моменты влияют на удовлетворенность уровнем медпомощи. К слову, по результатам опросов самих пациентов, уровнем медицинской помощи в нашей республике удовлетворены 70,2% жителей, тогда как в среднем по стране он не более 65%.

Инициативу по модернизации поликлиник в Уфе весной 2023 года анонсировал глава Башкирии Радий Хабиров. Фото: пресс-служба главы РБ

Долгое время, в отличие от сельских поликлиник и ФАПов, власти республики не могли включить в программу по капитальному ремонту и оснащению новым оборудованием поликлиники в Уфе. Из-за того, что столица Башкирии – это город-миллионник, местные учреждения первого звена здравоохранения не подпадали ни под одну программу обновления. Весной 2023 года глава Башкирии Радий Хабиров в эксклюзивном интервью «КП-Уфа» впервые озвучил свою инициативу по исправлению этой ситуации.

- В районах у нас поликлиники по состоянию зданий и оборудованию лучше, чем в Уфе. Поэтому мы сейчас начинаем работать над новой программой. Есть президентская программа модернизации первичного звена, благодаря которой мы строим поликлиники в Чекмагуше, Баймаке, Месягутово. Во всех поликлиниках Уфы мы наведем порядок и сделаем это за счет бюджета республики, потому что федеральной программы здесь нет. Во многих уфимских поликлиниках 50-60 лет ничего не делалось, никто гвоздь не прибивал. Эту задачу мы выполним, - говорил Радий Хабиров три года назад.

Уже сейчас можно констатировать, что инициатива главы республики по масштабному обновлению первичного звена здравоохранения работает и показывает хорошие результаты. С его подачи масштабное обновление медучреждений началось в Уфе – новая республиканская программа рассчитана до 20230 года. Всего за 7 лет на эти цели направят 8 млрд рублей.

Только в 2025 году на развитие первичного звена здравоохранения в республике было выделено 5,7 млрд рублей, из них 3,5 млрд пришли из федерального бюджета. На 2026 год финансирование этих программ составляет 1,4 млрд рублей. На эти деньги начато строительство поликлиники в Иглино, устанавливаются 8 модульных ФАПов, закупается 100 единиц оборудования. Отдельно стоит упомянуть, что на капитальный ремонт и оснащение мебелью и медицинским оборудованием поликлиник в Уфе в этом году потратят 805,8 млн рублей.

Здание детской поликлиники №2 в Уфе на улице Кувыкина было отремонтировано в рамках республиканской программы. Фото: пресс-служба главы РБ

ЧТО УЖЕ ИЗМЕНИЛОСЬ

Параллельно поликлиники стали меняться внутри. В 2024 году Минздрав республики разработал единый стиль и стандарт работы для детских и взрослых поликлиник под общим брендом «Служба здоровья» и начал переводить на него медорганизации.

Главным в концепции стал не фасад, а планировка и навигация. Регистратуры стали открытыми, помещения разделены на функциональные зоны, и пациенту проще понять, куда идти. В холлах установлены электронные табло с расписанием врачей. Для людей с ограниченными возможностями появились таблички для слабовидящих и незрячих, заниженные стойки регистратуры, пандусы и удобные гардеробы. Одновременно обновленные поликлиники дооснащаются диагностическим оборудованием.

- Государственные сервисы должны быть организованы вокруг потребностей человека, а не вокруг привычных процессов и регламентов. Здравоохранение не исключение. Для нас это значит учитывать особенности каждого пациента и снижать барьеры на пути к медпомощи, искать самый простой способ решить его проблему, работать на опережение, то есть предупреждать, а не только реагировать. Решения мы принимаем на основе достоверных данных и обратной связи от самих пациентов, - прокомментировал специально для «КП-Уфа» министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Также в прошлом году власти Башкирии запустили масштабное обновление в женских консультациях. Проект «Новая модель женских консультаций» задает единые требования к оснащению, дизайну и комфорту помещений, но главная перемена - цифровая. У беременной женщины теперь есть электронная карта с доступом через приложение, дистанционный мониторинг и телемедицинские консультации. Записаться можно онлайн, а все документы - от рецептов до родового сертификата - оформляются в электронном виде.

Всего на масштабное обновление поликлиник в Уфе за 7 лет работы программы потратят 8 млрд рублей. Фото: пресс-служба главы РБ

- За эти годы мы построили и оснастили поликлиники и ФАПы, но для человека важны не только стены. Важно, чтобы его встретили, приняли вовремя и не оставили одного с направлением на руках. Исследование показало, где пациенту неудобно, и сейчас мы работаем именно по этим точкам. Рост оценок подтверждает, что направление выбрано верно, – рассказал «КП-Уфа» министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Работа по модернизации поликлиник в Уфе и других городах и районах Башкирии будет продолжена.

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