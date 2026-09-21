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Общество21 сентября 2026 11:57

Уфа отразила новую атаку БПЛА: 15 дронов сбили, осколками задело автомобили

Хабиров: в Уфе отразили атаку 15 БПЛА
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня утром, 21 сентября, Уфа подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом на оперативном совещании в Центре управления республикой сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

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Он рассказал, что республика отразила очередную атаку БПЛА, и поинтересовался у исполняющего обязанности мэра Уфы Рустама Шарипова о последствиях.

Шарипов заявил: в этот раз беспилотники приблизились к жилой зоне. Есть пострадавшие автомобили, которые задело осколками.

– Поблагодарите наше Минобороны, наших товарищей. МОГи, «Барсы» и службы охраны предприятий – большие молодцы. Пополняйте боекомплекты, готовьтесь к следующим атакам, – призвал Хабиров.

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