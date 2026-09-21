Явка избирателей в Башкирии составила 80,43% от общего числа избирателей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ЦИК Башкирии представил предварительные итоги голосования на выборах в Государственную Думу России IX созыва. После обработки 88,40% протоколов явка в регионе составила 80,43% от всех избирателей, внесенных в списки для голосования.

Итоги выборов в Госдуму в 2026 году в Башкирии

На брифинге в республиканском Центризбиркоме Секретарь комиссии Марина Долматова сообщила предварительные данные голосования по партийным спискам. На полдень 12 сентября политические партии получили следующие результаты голосования:

- «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 64,09 %

- КПРФ – 9,37 %

- ЛДПР – 8,01 %

- СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 7,42 %

- «НОВЫЕ ЛЮДИ» - 7,22 %

По данным ЦИК Башкирии еще пять партий, участвовавших в выборах, набрали менее одного процента голосов избирателей.

- ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ (0,86%)

- «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» (0,63%).

- ПАРТИЯ «РОДИНА» (0,62%),

- КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ (0,59%)

- «ПАРТИЯ ПРЯМОЙ ДЕМОКРАТИИ» (0,49%).

Результаты голосования на выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам в Башкирии в 2026 году

В Центризбиркоме Башкирии также сообщили предварительные итоги голосования в республиканских одномандатных округах. После обработки 93% бюллетеней в пяти из шести округов победу одержали кандидаты от партии «Единая Россия», еще в одном лидирует представитель партии «Родина».

Благовещенский избирательный округ №4 — Юлай Кидрасов («Единая Россия»);

Салаватский избирательный округ №7 — Зариф Байгускаров («Единая Россия»);

Белореций избирательный округ №5 — Эльвира Аиткулова («Единая Россия»);

Стерлитамакский избирательный округ №8 — Гульнур Кульсарина («Единая Россия»);

Уфимский избирательный округ №3 — Денис Чернавин («Единая Россия»);

Нефтекамский избирательном округе №6 — Алексей Журавлев («Родина»).

Брифинг Центрибзиркома РБ 21 сентября 2026 о предварительных итогах выборов в Госдуму. Фото: ЦИК РБ

На избирательных участках по всей Башкирии работали более 12,2 тысячи наблюдателей от политических партий, кандидатов и общественных организаций. Работали в территориальных избирательных комиссиях 54 наблюдателя от Общественной палаты Башкирии.

По данным Центризбиркома, явка избирателей на выборах депутатов Госдумы России в республике в первый день, 18 сентября, составила 31,84%, по итогам двух дней 56,54%, а всего - 80,43%.

Высокую активность жителей Башкирии в дни голосования на выборах оценил глава республики Радий Хабиров. На своей странице в соцсетях руководитель региона отметил, что высокая явка избирателей в регионе – это закономерное явление.

- Жители республики всегда осознанно и очень ответственно подходят к выборам, приходят голосовать семьями, в хорошем настроении. На многих избирательных участках царит атмосфера праздника. Потому и явка у нас – традиционно высокая, - написал в своих соцсетях Радий Хабиров.

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