Сделали два самых важных выбора разом: в Башкирии молодожены проголосовали на выборах в день своей свадьбы

Фото: «Наши Киги»

Карина Хатамова и Ильназ Закиров пришли на избирательный участок в селе Верхние Киги и проголосовали на выборах депутатов. Для пары сегодняшний день стал особенным вдвойне. Они сказали друг другу «да» на церемонии никаха и сразу сделали еще один важный шаг – воспользовались своим конституционным правом.

Молодые рассказали, что день для них важный и счастливый, что проголосовать они пришли вместе как семья и отдали голоса за свое будущее.

На участке молодоженов поздравил председатель Фаниль Сахаутдинов. Им вручили символический подарок и пожелали семейного счастья.

Напомним, явка на выборах в Башкирии к 15:00 первого дня голосования составила 17,63%. Участки открылись утром 18 сентября. Стартовали выборы трех уровней: депутатов Государственной Думы России, дополнительные выборы депутата Государственного Собрания – Курултая республики и муниципальные выборы. Голосование идет три дня – с 18 по 20 сентября, участки работают с 8:00 до 20:00.

Предварительные итоги подведут к утру понедельника, 21 сентября. Центральная избирательная комиссия России определит общие результаты не позднее 5 октября, а официально опубликуют их не позднее 11 октября.

Ранее мы писали о том, на выборах в Башкирии проголосовали жители Парижа, и явка составила 100%.

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