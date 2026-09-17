«Делаем все для победы»: как гуманитарные конвои из Башкирии помогают бойцам на передовой

Гуманитарные грузы из Уфы отправляются с первых дней специальной военной операции. Фото: пресс-служба главы РБ

На днях в зону проведения специальной военной операции отправился очередной гуманитарный конвой из Уфы. В сопровождении сотрудников госкомитета республики по ЧС была доставлена адресная помощь для военнослужащих 23 подразделений, где служат уроженцы Башкирии. Ни для кого не секрет, что из нашей республики на Донбасс отправляются колонны грузовиков с предметами первой необходимости с первых дней начала спецоперации. Сначала это была помощь для мирных жителей, оказавшихся в эпицентре боевых действий, а теперь это предметы первой необходимости и техника, которая помогает бойцам приблизить победу.

В начале года глава Башкирии Радий Хабиров в своем Послании Госсобранию-Курултаю республики отмечал, что первоочередной задачей в регионе должна стать поддержка специальной военной операции и воинов на передовой.

— Это то, что делает вся республика с самого первого дня специальной военной операции. Отправили на передовую 171 гуманитарный конвой общим весом почти 20 тысяч тонн. Передали нашим военнослужащим больше 2 тысяч автомобилей. По заявкам командиров доставили на фронт сотни единиц спецтехники, - говорил Радий Хабиров в январе этого года.

Радий Хабиров сам неоднократно встречался с военнослужащими из Башкирии в зоне проведения СВО. Фото: пресс-служба главы РБ

С того момента в зону проведения СВО из Башкирии отправились еще 15 колонн с гуманитарными грузами – к середине сентября их число достигло 186. Кто и как собирает посылки на передовую и как их встречают наши земляки, специально для «КП-Уфа» рассказал начальник отдела гуманитарных и спасательных операций госкомитета Башкирии по ЧС Фаргат Арсланов.

«ВСТРЕЧАЮТ ВСЕГДА ОДОБРИТЕЛЬНО»

По словам Фаргата Арсланова, из разных районов республики волонтеры везут землякам одежду, технику, маскировочные сети, окопные свечи и многое другое.

- Сегодня сбор и формирование гуманитарного груза проходит по заявкам командиров подразделений. Везем много всего: это и специальные окопные свечи, и теплую одежду и обувь, и медикаменты. Отдельно хочу сказать спасибо всем, кто плетет маскировочные сети — это очень важная вещь, которая может спасти бойцу жизнь. В каждом районе есть свои объединения женщин, в основном старшего поколения, кто этим занимается. Особенную благодарность, пользуясь случаем, хочу выразить волонтерской организации из Октябрьского «Берегиня», - говорит Фаргат Арсланов.

14 сентября из Уфы отправилась уже 186-я колонна гуманитарного груза в зону проведения СВО. Фото: пресс-служба госкомитета РБ по ЧС

В составе отправляющихся из Уфы на Донбасс и в Новороссию гуманитарных грузов нет ни одного ненужного предмета. Но с особенной теплотой бойцы из Башкирии встречают посылки, напоминающие им в непростых условиях о домашнем уюте.

- Нередко в составе гуманитарного груза мы везем теплые вязаные носки, которые бережно своими руками связали наши бабушки. Мне как-то один из командиров подразделения, где наши земляки служат, рассказал, как эти носки спасли бойцов в холода. А еще мед наш башкирский возим, чтобы парни о доме не забывали. Те же бабушки наши и корот делают (сухой творог), и казы (традиционная башкирская колбаса), а затем отправляют в наш центр формирования гуманитарных грузов. Или же волонтеры и члены ветеранских организаций везут продукты и посылки из дома своим ходом. Понятно, что непосредственно на передовую они не могут приехать, но там есть специальные пункты приема.

Как отмечает Фаргат Арсланов, сами бойцы всегда с радостью встречают посылки из дома. И обязательно читают письма и открытки от детей, которые ребята пишут военнослужащим землякам.

- Встречают всегда одобрительно нас. Многие бойцы из других регионов часто говорят, мол, хотели бы, чтобы и их из дома также поддерживали, как наших. Бывают случаи, что необходимое оборудование собирают в прямом смысле всей деревней. Например, хочу отметить Салаватский район, село Малояз. Там ребята придумали специальные походные бани на колесах. Так вот, к ним приходят жители, приносят материалы из дома, какие найдут. А те уже варят каркас, утепляют и готовую баню потом отправляют на передовую. Получается, что всем селом, по зову сердца, малоязовцы строят эти бани. Каждый вносит вклад.

Маскировочные сети плетут добровольцы по всей республике. На фото: волонтеры Штаба имени Минигали Шаймуратова. Фото: пресс-служба главы РБ

«ДЕЛАЕМ ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ»

Помимо вещей первой необходимости, одежды и обуви, походных бань и продуктов с долгим сроком хранения, в зону СВО из Башкирии едет техника. По просьбам от бойцов волонтеры подготавливают и помогают доставить на передовую автомобили, мотоциклы и квадроциклы и даже собирают сами специальные дроны.

- У нас в республике разработали и собирают на постоянной основе особые дроны, их назвали «Салям». Бойцы очень хвалят их за помощь в выполнении задач. А есть еще специальные наземные дроны, похожие на роботов-доставщиков, на колесах. Так вот, с их помощью можно даже проводить эвакуацию раненых с поля боя – очень полезная вещь. Не могу не упомянуть и Минздрав республики за их вклад: списанные автомобили они передают на нужды бойцов на постоянной основе. Эти машины ремонтируют, тщательно подготавливают к передвижению в зоне боевых действий и доставляют туда.

Казалось бы, после многочисленных командировок с гуманитарной миссией в зону проведения СВО Фаргата Арсланова уже довольно сложно чем-то удивить. Но в завершении нашего разговора он вспомнил историю, которая его действительно удивила.

Передвижные бани собирают в Башкирии и доставляют на передовую для бойцов. Фото: пресс-служба главы РБ

- Не так давно фура с гуманитарным грузом для бойцов из Алтайского края попала в ДТП на участке Октябрьский – Бавлы. Как раз на границе Башкирии с Татарстаном. Так вот, водителя в больницу увезли, а машина у дороги в кювете застряла. Туда уже кто-то успел подъехать и часть коробок выгрузили как мародеры. Мимо проезжали девочки из волонтерской группы «Берегиня»: они сразу же остановились, вызвали кран, чтобы вытащить фуру из оврага. Часть груза кто-то успел забрать, но они нашли в машине список и по нему полностью заново закупили, чего не хватало. Ну и машина потом дальше поехала. Мы когда это узнали, предлагали пригласить телевидение, чтобы рассказать об этом, может быть, к награде представить потом. А они нам сказали: «Мы делаем все для победы не ради награды». Вот такие у нас люди в республике, - говорит Фаргат Арсланов.

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