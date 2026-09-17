Глава Башкирии Радий Хабиров и председатель Верховного суда Башкирии Раиль Шайдуллин. Фото: администрация главы Башкирии

Скандал с Верховным судом Башкирии продолжает разгораться. В местном парламенте уже прозвучало требование отправить в отставку председателя инстанции Раиля Шайдуллина, который занимает должность с 2023 года. Глава республики Радий Хабиров поддержал негодование народных избранников, выступив по этому поводу с речью, но попросил отложить рассмотрение вопроса. «Комсомолка» рассказывает, как это было.

«ЭТО УЖЕ НЕЛЬЗЯ СПИСАТЬ НА ОТДЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ»

Напомним, в понедельник, 14 сентября, глава Башкирии высказал претензии в адрес Верховного суда республики и его председателя Раиля Шайдуллина. По словам руководителя региона, кадровая политика инстанции может носить клановый характер. Кроме того, судьи использовали автопарк и водителей мэрии Уфы для личных поездок в Татарстан, где Шайдуллин родился и строил карьеру.

В свою очередь и. о. спикера Госсобрания-Курултая Илшат Тажитдинов заявил о намерении поднять вопрос о «коррупционных проявлениях» в ВС РБ на ближайшем заседании депутатов. Тогда Хабиров попросил «не горячиться» и перенести это обсуждение, однако тема судейского скандала все равно был поднята на собрании регионального парламента 17 сентября, который проходил при участии главы Башкирии.

Так, депутат Виктор Гурьев во время заседания напрямую озвучил требование отправить в отставку председателя Верховного суда Башкирии Раиля Шайдуллина.

– Депутатское сообщество очень обеспокоено кризисной ситуацией в судебном сообществе. Прошу добавить в повестку заседания обращение Госсобрания Башкирии по вопросам соблюдения требований законодательства России и кодекса судебной этики руководством Верховного суда Башкирии и его судьями. Мы полагаем, что их действия должны получить соответствующую правовую оценку с последующим прекращением полномочий председателя Раиля Шайдуллина, – заявил народный избранник. – Коллеги, это уже нельзя списать на отдельное недоразумение.

Виктор Гурьев, поставивший вопрос об отставке председателя ВС Башкирии. Фото: администрация главы Башкирии

«ЕСЛИ Я ОШИБАЮСЬ, ТО ИЗВИНЮСЬ, НО Я НЕ ОШИБАЮСЬ»

Вслед за просьбой Гурьева включить вопрос о Верховном суде в повестку заседания слово сразу же взял Радий Хабиров. С трибуны Госсобрания он выступил с 14-минутной речью, обличающей проблемы в судебной системе республики.

– Формирование судейского корпуса нынешним председателем Верховного суда Башкирии Шайдуллиным вызывает ряд вопросов. Начиная с момента его назначения, только в Верховном суде Башкирии было уволено 40 судей. Они были заменены в том числе судьями из тех мест, где ранее работал сам председатель. Это Самара и Татарстан. Десять судей из этих регионов работают судьями Верховного суда Башкирии. При этом хочу сказать, что практика межрегионального назначения судей является обычной, нормальной, проверенной годами. Но кодекс судебной этики говорит о том, что, принимая кадровые решения, судья должен руководствоваться не покровительством и клановостью, а интересами правосудия. В данном случае мы видим другое, – заявил глава Башкирии.

По словам Хабирова, выходцы из Татарстана сейчас являются и председателями крупнейших городских судов Башкирии, в том числе Советского районного в Уфе. Руководитель региона связывает это с тем, что данная инстанция принимает решения о мерах пресечения по самым серьезным разбирательствам – «это полный контроль над крупнейшими резонансными уголовными делами».

– Аналогичная ситуация происходит в Совете судей. Это высший орган судейского сообщества. Как вы думаете, кто возглавляет совет судей Башкирии? Представитель из другой республики. Он проработал в Башкирии чуть более полугода, и после этого был назначен председателем, – сказал Хабиров.

Хабиров заявил о дискредитации судебной системы Башкирии. Фото: администрация главы Башкирии

Он также указал, что выходцы из Татарстана – первый зампред и трое членов – заседают и в Квалификационной коллегии судей (ККС). Это орган, который занимается отбором кандидатов на судейские должности, присвоением квалификационных классов и привлечением судей к дисциплинарной ответственности.

– У меня постоянно возникает вопрос: почему я фамилию-отчество не помню? Почему человек, ранее работавший заведующей канцелярии в каком-то диагностическом центре в Татарстане – я не знаю, что это за диагностика, шиномонтажа или здоровья – работает здесь и является членом ККС Башкирии, – недоумевает Радий Хабиров.

15 сентября общественники Башкирии обратились в ККС с просьбой рассмотреть сообщения в СМИ о коррупции в судах. Но председатель коллегии не поставила этот вопрос в повестку.

– Я задумался тогда, почему это происходит? Потому что сегодня мы предполагаем (и если я ошибаюсь, то здесь, с этой трибуны извинюсь, но я не ошибаюсь), что эта судья точно так же имеет отношение к скандалу с гаражом мэрии Уфы. Она точно так же пользовалась автомобилями и бесплатно ездила в другие города за пределами Башкирии, о чем есть показания водителей. И это стопроцентное основание не только для прекращения ее полномочий как судьи… Мы видим, что сформирована группа судей, которая по клановому принципу определяет для себя правила игры. В таких условиях судьи Башкирии не могут защищать свой независимый статус. А именно он является гарантом правосудия, – подчеркнул руководитель региона.

Парламент Башкирии после просьбы Хабирова не стал влючать вопрос о ВС в повестку дня. Фото: администрация главы Башкирии

Далее Радий Хабиров остановился на теме автопарка уфимской мэрии, которым судьи пользовались для поездок в Татарстан – домой и по личным делам. Официально впервые об этом было заявлено в июле депутатами Горсовета – как раз когда принималось решение уволить с должности грандоначальника Ратмира Мавлиева, обвиняемого в коррупции. По словам главы Башкирии, ситуация с вояжами судей на служебном транспорте носила системный характер с 2024 года, и в «гараже» администрации башкирской столицы даже сложилось расхожее выражение о просьбах членов Верховного суда Башкирии предоставить автомобиль и водителя: «Верхушка просит машину». Глава Башкирии напомнил, что материалы по этим фактам переданы в следственные органы, которые сейчас проводят проверку.

– Это полная дискредитация людей, которые возглавляют Верховной суд Башкирии. Нарушаются этика, все мыслимые и немыслимые законы и нравственные принципы, – завершил свое выступление Радий Хабиров.

Верховный суд Башкирии. Фото: администрация главы Башкирии

Однако в итоге глава Башкирии снова попросил Госсобрание-Курултай перенести рассмотрение вопроса с требованием об отставке Раиля Шайдуллина с поста председателя Верховного суда Башкирии. Хабиров заявил о необходимости «более детально разобраться в этих вещах». Парламент с ним согласился.

БЫЛО ВЫНЕСЕНО «ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»

По сути выступление Хабирова в зале Госсобрания дублировало то, что он говорил на оперативном совещании в региональном правительстве 13 сентября. Зачем это было нужно, и почему руководитель региона просит депутатов повременить с решением по судейского скандалу, «КП-Уфа» спросила политолога УУНиТ Арсена Шаяхметова.

– На мой взгляд проведение данного собрания необходимо было для того, чтобы придать институциональный характер тем тезисам, который озвучил Глава республики. Если это озвучивается на оперативке, то это его личное мнение. Вынос темы на обсуждение в Госсобрание придает ей статус – это уже предмет общественного внимания, резонансная и беспрецедентная ситуация, которую власти взяли на особый контроль.

Вместе с тем, завтра уже начинаются выборы. Перебивать их таким сильным инфоповодом – политически некорректно, поэтому заседание Курултая состоялось именно сегодня, было вынесено «последнее предупреждение», была взята пауза для обсуждения данного вопроса. Думаю, если ситуация не получит ход на федеральном уровне, то после завершения голосования администрация региона вновь вернется к данной дискуссии и конкретным решениям.

Что касается полномочий Радия Хабирова, то здесь он лишний функционал на себя не берет. Он выступает общественным и политическим арбитром, обозначает проблему, публикует данные, но давать институционализированные оценки будет представительный орган, что правомочно. Судебная система и кадровые решения в ней – не прямого влияния руководства региона, потому оно ограничивается публичными заявлениями и оценками, – объяснил эксперт.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.