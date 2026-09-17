Уфимский «Салават Юлаев» уступил в первом «Зеленом дерби» сезона «Ак Барсу»

Подопечные Виктора Козлова не смогли удержать счет 3:0 и потерпели поражение от «Ак Барса». Фото: ХК «Салават Юлаев»

16 сентября на льду «Уфа-Арены» состоялось первое «Зеленое дерби» нового сезона КХЛ. Уфимский «Салават Юлаев» начинал регулярный чемпионат с выездной серии, откуда привез четыре очка из шести возможных. Произошли перед матчем с «Ак Барсом» и изменения в составе уфимской команды. Чем запомнился первый в сезоне матч между принципиальными соперниками, расскажем в нашем материале.

УВЕРЕННЫЙ СТАРТ

Перед первым в сезоне 2026/2027 матчем с «Ак Барсом» в составе «юлаевцев» произошло несколько изменений. По обоюдному соглашению сторон был расторгнут контракт «Салавата» с голкипером Ильей Коноваловым. Затем на эту же позицию клуб подписал Никиту Богданова, который пополнил состав «Тороса» из Нефтекамска этим летом.

Еще один легионер пополнил состав «Салавата» перед «Зеленым дерби». Контракт до конца нынешнего сезона с клубом подписал канадский нападающий Мэттью Маджо. Ранее он выступал в АХЛ за фарм-клуб «Нью-Йорк Айлендерс». Дебют легионера в КХЛ состоялся в матче с «Ак Барсом».

В первом периоде инициативой полностью владели игроки «Салавата». Уже на 8-й минуте Девин Броссо с передачи Шелдона Ремпала и Джека Родуолда вывел «юлаевцев» вперед. А на 14-й минуте Броссо сделал дубль, а его партнеры по звену также отметились голевыми передачами. Всего за первый период подопечные Виктора Козлова нанесли в створ ворот казанской команды 14 бросков. В свою очередь, Семен Вязовой отразил 6 бросков в створ от игроков соперника.

Во втором периоде на 38-й минуте Данил Алалыкин увеличил преимущество «Салавата Юлаева». На второй перерыв команды уходили при счете 3:0 в пользу хозяев. Несмотря на три пропущенные шайбы, в третьем периоде хоккеисты «Ак Барса» стали постепенно перехватывать инициативу в матче.

«НЕМНОГО НАЧАЛИ ПАССИВНО ИГРАТЬ»

На 49-й минуте матча защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин вернул свою команду в игру – он мощно пробил почти от синей линии и пробил Семена Вязового – 1:3. А за две минуты до конца третьего периоде казанские хоккеисты забили еще дважды и перевели игру в овертайм. Последний штурм ворот «Салавата» устроили уже после того, как главный тренер «Ак Барса» заменил голкипера на шестого полевого игрока.

За 1 минуту 17 секунд до конца основного времени Митчелл Миллер с передачи Егора Соколова и Артема Галимова сократил разрыв в счете. За 35 секунд до сирены Егор Соколов счет сравнял – 3:3. После перерыва, уже в дополнительное время «Ак Барс» вырвал победу у «Салавата» в первом «Зеленом дерби» - 4:3.

После обидного поражения ни болельщики, ни игроки не скрывали своего разочарования результатом. На послематчевой пресс-конференции наставник «Салавата» Виктор Козлов попытался дать свое объяснение произошедшему.

- С физикой и ментальностью все нормально. Немного начали пассивно играть, скатились назад, чем вернули соперника в игру. Перестали контролировать шайбу, не было хорошего начала атаки, позиционных атак. А хоккей такой спорт: как только ты не контролируешь шайбу, ее контролирует соперник. «Ак Барс» хорошая, быстрая команда, поэтому они быстро перехватили инициативу, - заявил Виктор Козлов.

Новичок «Салавата Юлаева» Мэттью Маджо, не отметившийся результативными действиями в дебютном матче в КХЛ поделился своими впечатлениями от первого «Зеленого дерби».

Первое «Зеленое дерби» сезона осталось за хоккеистами «Ак Барса». Фото: ХК «Салават Юлаев»

- Очень обидное поражение, это подпортило впечатление от дебюта. А так, все очень круто, отличные впечатления от команды и от города. С первых дней меня здорово поддерживали болельщики, и сегодня я ощутил эту поддержку. Прекрасно понимал, что будет тяжело привыкнуть сразу, все-таки площадка немного пошире. Поражение, конечно, смазало впечатление, - цитирует нападающего пресс-служба клуба.

Следующий матч «Салават Юлаев» проведет в Уфе в пятницу, 18 сентября. Соперниками «юлаевцев» станут хоккеисты нижнекамского «Нефтехимика».

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