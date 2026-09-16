Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С пятницы по воскресенье, 18-20 сентября 2026 года, в России пройдут выборы в Госдуму. А жителям Уфы одновременно предстоит определить еще и новый состав депутатов Городского совета. Разбираемся, кого выбирают в Уфе, как устроена система избирательных округов и где найти свой участок.

Выборы в Госдуму в Уфе 18-20 сентября 2026 года: кого выбираем, партии и кандидаты

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва в 2026 году проходят по смешанной системе. Всего гражданам России предстоит избрать 450 депутатов. 225 из них пройдут в федеральный парламент по партийным спискам, поэтому каждому избирателю предстоит сделать выбор в пользу одной из следующих партий (этот бюллетень будет одним и тем же для всей страны):

«Единая Россия»;

ЛДПР – Либерально-демократическая партия России;

«Партия прямой демократии»;

«Российская экологическая партия «Зеленые»;

«Справедливая Россия» ;

«Родина»;

КПРФ – Коммунистическая партия Российской федерации;

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;

«Коммунисты России»;

«Новые люди».

Еще 225 депутатов в Госдуму России в 2026 году избираются по одномандатным округам. Всего этих округов в стране, соответственно, 225, в Башкирии – шесть, и три из них покрывают Уфу. В бюллетенях представленные кандидаты будут разными – в зависимости от района проживания избирателей.

1. Уфимский одномандатный округ (голосуют жители Демского, Кировского и Советского районов) – здесь восемь кандидатов:

– Ананьева Вероника (ЛДПР – Либерально-демократическая партия России);

– Вагапов Роберт («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»);

– Давлетшин Руслан («Новые люди»);

– Маслов Арсений («Родина»);

– Нурлыгаянов Флюр («Справедливая Россия»);

– Хашаева Нелли («Российская экологическая партия «Зеленые»);

– Чернавин Денис («Единая Россия»);

– Ющенко Александр (КПРФ – Коммунистическая партия Российской федерации).

2. Благовещенский одномандатный округ (голосуют жители Ленинского и Орджоникидзевского районов) – семь кандидатов:

– Абраров Вильдан («Российская экологическая партия «Зеленые»);

– Адельмурдин Азат («Новые люди»);

– Гарипова Ляйсан (ЛДПР – Либерально-демократическая партия России);

– Кидрасов Юлай («Единая Россия»);

– Ханов Айрат («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»);

– Шайнуров Артур (КПРФ – Коммунистическая партия Российской федерации)

– Шоров Рустам («Справедливая Россия»).

3. Белорецкий одномандатный округ (голосуют жители Калининского и Октябрьского районов) – семь кандидатов:

– Аиткулова Эльвира («Единая Россия»);

– Богатенкова Елена («Российская экологическая партия «Зеленые»);

– Коровин Михаил («Родина»);

– Мартов Игорь (КПРФ – Коммунистическая партия Российской федерации);

– Мингулов Радик («Справедливая Россия»);

– Сухарев Иван (ЛДПР – Либерально-демократическая партия России);

– Тимерьянов Ильшат («Новые люди»).

Резюмируем: по выборам в Госдуму России в 2026 году избиратели Уфы получат два бюллетеня: по партийным спискам и по своему одномандатному округу.

Выборы в Горсовет Уфы в 2026 году

На выборах в Горсовет Уфы шестого созыва в 2026 году действует всё та же смешанная система с двумя бюллетенями, только в рамках одного города. Избираться будут 36 депутатов: 18 – по партийным спискам и столько же – по 18 муниципальным одномандатным округам. Информацию о том, к какому конкретно округу относится ваш дом и какие кандидаты зарегистрированы по вашему району, можно отслеживать на официальном сайте ЦИК или через личный кабинет на портале Госуслуг.

Как проголосовать на выборах в 2026 году в Уфе: адреса и время работы избирательных участков

Все три дня выборов, 18, 19 и 20 сентября 2026 года, режим работы избирательных участков в Уфе будет одинаковым: с 8:00 до 20:00 по местному времени. Всего в городе будут работать 424 избирательных участка. Свой участок можно найти в учетной записи на портале Госуслуг или в соответствующем разделе на официальном сайте ЦИК. Также работает «горячая линия» Центризбиркома Башкирии: телефон - 8 800 347 54 54. В дни голосования звонки принимаются с 8:00 до 20:00.

Напомним, для того чтобы проголосовать на выборах в Госдуму России и Горсовет Уфы в 2026 году при себе необходимо иметь только паспорт.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.