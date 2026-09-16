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С пятницы по воскресенье, 18-20 сентября 2026 года, в России пройдут выборы в Госдуму. А жителям Уфы одновременно предстоит определить еще и новый состав депутатов Городского совета. Разбираемся, кого выбирают в Уфе, как устроена система избирательных округов и где найти свой участок.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва в 2026 году проходят по смешанной системе. Всего гражданам России предстоит избрать 450 депутатов. 225 из них пройдут в федеральный парламент по партийным спискам, поэтому каждому избирателю предстоит сделать выбор в пользу одной из следующих партий (этот бюллетень будет одним и тем же для всей страны):
«Единая Россия»;
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России;
«Партия прямой демократии»;
«Российская экологическая партия «Зеленые»;
«Справедливая Россия» ;
«Родина»;
КПРФ – Коммунистическая партия Российской федерации;
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;
«Коммунисты России»;
«Новые люди».
Еще 225 депутатов в Госдуму России в 2026 году избираются по одномандатным округам. Всего этих округов в стране, соответственно, 225, в Башкирии – шесть, и три из них покрывают Уфу. В бюллетенях представленные кандидаты будут разными – в зависимости от района проживания избирателей.
1. Уфимский одномандатный округ (голосуют жители Демского, Кировского и Советского районов) – здесь восемь кандидатов:
– Ананьева Вероника (ЛДПР – Либерально-демократическая партия России);
– Вагапов Роберт («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»);
– Давлетшин Руслан («Новые люди»);
– Маслов Арсений («Родина»);
– Нурлыгаянов Флюр («Справедливая Россия»);
– Хашаева Нелли («Российская экологическая партия «Зеленые»);
– Чернавин Денис («Единая Россия»);
– Ющенко Александр (КПРФ – Коммунистическая партия Российской федерации).
2. Благовещенский одномандатный округ (голосуют жители Ленинского и Орджоникидзевского районов) – семь кандидатов:
– Абраров Вильдан («Российская экологическая партия «Зеленые»);
– Адельмурдин Азат («Новые люди»);
– Гарипова Ляйсан (ЛДПР – Либерально-демократическая партия России);
– Кидрасов Юлай («Единая Россия»);
– Ханов Айрат («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»);
– Шайнуров Артур (КПРФ – Коммунистическая партия Российской федерации)
– Шоров Рустам («Справедливая Россия»).
3. Белорецкий одномандатный округ (голосуют жители Калининского и Октябрьского районов) – семь кандидатов:
– Аиткулова Эльвира («Единая Россия»);
– Богатенкова Елена («Российская экологическая партия «Зеленые»);
– Коровин Михаил («Родина»);
– Мартов Игорь (КПРФ – Коммунистическая партия Российской федерации);
– Мингулов Радик («Справедливая Россия»);
– Сухарев Иван (ЛДПР – Либерально-демократическая партия России);
– Тимерьянов Ильшат («Новые люди»).
Резюмируем: по выборам в Госдуму России в 2026 году избиратели Уфы получат два бюллетеня: по партийным спискам и по своему одномандатному округу.
На выборах в Горсовет Уфы шестого созыва в 2026 году действует всё та же смешанная система с двумя бюллетенями, только в рамках одного города. Избираться будут 36 депутатов: 18 – по партийным спискам и столько же – по 18 муниципальным одномандатным округам. Информацию о том, к какому конкретно округу относится ваш дом и какие кандидаты зарегистрированы по вашему району, можно отслеживать на официальном сайте ЦИК или через личный кабинет на портале Госуслуг.
Все три дня выборов, 18, 19 и 20 сентября 2026 года, режим работы избирательных участков в Уфе будет одинаковым: с 8:00 до 20:00 по местному времени. Всего в городе будут работать 424 избирательных участка. Свой участок можно найти в учетной записи на портале Госуслуг или в соответствующем разделе на официальном сайте ЦИК. Также работает «горячая линия» Центризбиркома Башкирии: телефон - 8 800 347 54 54. В дни голосования звонки принимаются с 8:00 до 20:00.
Напомним, для того чтобы проголосовать на выборах в Госдуму России и Горсовет Уфы в 2026 году при себе необходимо иметь только паспорт.
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