«Дверь к жемчужинам русской музыки»: Ишимбай стал финальной точкой грандиозных гастролей Хора Сретенского монастыря

Масштабный тур охватил 12 городов. Фото: Максим Чегодаев

Подошел к концу гастрольный тур Хора Сретенского монастыря с масштабной концертной программой «Россия у нас одна», приуроченной к Году единства народов России. За несколько месяцев масштабный проект охватил 12 городов в ключевых регионах присутствия «Роснефти» и «Башнефти», стартовав весной в Уфе.

Финальной и глубокосимволичной точкой гастрольного маршрута стал Ишимбай – город, с которого в 1932 году началась история башкирской нефти, и который занимает особое место в промышленной летописи страны.

«ИСТОРИЯ О РАДОСТИ И ПРЕОДОЛЕНИИ»

«Россия у нас одна» – не сборный концерт из проверенных шлягеров, а цельная постановка на 20 песен, над которой коллектив работал около полугода. В основе – великая русская музыка, поэзия и любимые с детства песни, переосмысленные заново.

– Это история о пути русского человека через радости, препятствия и преодоления. Программа направлена в сердце каждого человека для того, чтобы вновь приоткрыть ему ту самую дверку к тем жемчужинам, сокровищам русской музыки, которые дарят веру и радость, – пояснил автор концертной постановки, композитор и директор хора Федор Степанов.

В рамках программы знаменитые произведения раскрываются перед слушателем в неожиданном ключе. По словам директора коллектива, каждая представленная песня отражает новый взгляд музыкантов.

– Например, программу мы открываем песней «Прекрасное далеко». Все привыкли слышать ее в исполнении детских голосов, где есть легкая нота тревоги и непосредственность. Наша версия – это взгляд уже выросших детей, передающих те же слова с совершенно новым ощущением. Кульминацией программы становятся и чисто акапельные номера, исполняемые без сопровождения инструментов. Только голоса и живая эмоция – в этом заключается сама суть культуры русского хорового пения, – отмечает Федор Степанов.

Артисты представили разнообразную программу из знаковых произведений. Фото: Максим Чегодаев

ТРАДИЦИИ ДЛИНОЮ В ВЕКА

Певческая традиция Сретенского хора опирается на внушительный исторический фундамент. В историческом контексте хор ведет отсчет своего существования еще с 1397 года – времени основания Сретенской обители в честь заступничества Владимирской иконы Божией Матери.

В своем современном виде коллектив существует уже более 30 лет. В 1990-х годах состав сформировался из певчих, для которых хор стал настоящим содружеством по духу. Широкую популярность у аудитории всех возрастов – от старшего поколения до молодежи – хору принесли не только служба в обители и регулярные записи студийных альбомов, но и успешные выступления на телевидении.

ДОНЕСТИ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ ДО КАЖДОГО

Особенностью тура «Россия у нас одна» стало то, что артисты стремятся добраться до отдаленных от Москвы городов, где большие концерты бывают нечасто.

– Без поддержки компании «Роснефть» оказаться в удаленных городах со сложной логистикой крайне тяжело. Но привезти сюда на высоком мультимедийном уровне, с качественным звуком и светом донести наши духовные ценности и песенную культуру, туда, где они особенно нужны – это самое ценное в нашей миссии, –отметил Федор Степанов.

Сотрудничество «Роснефти» и Хора Сретенского монастыря началось в 2015 году. За эти годы прошло множество успешных концертных представлений, среди которых постановки «Несвятые святые», «Романовы», «Россия: время, вперед!», «Песни наших родителей». Коллектив побывал более чем в 45 странах, выступая на самых знаменитых площадках мира.