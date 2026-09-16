«Она по натуре такая - всем помогает»: 6-классница из Башкирии спасла двух женщин на реке

Юной героине вручили благодарственное письмо за смелость и пожелали успехов. Фото: личный архив героев публикации

На днях в администрации Хайбуллинского района Башкирии 12-летней Жасмин Ураковой из Акъяра вручили благодарственное письмо за смелость в спасении людей. Девочка пришла на помощь двум пожилым женщинам. Жасмин оказалась не только смелой, но и скромной: о ее подвиге родные узнали только через несколько дней. Как именно все произошло, что помогло девочке не растеряться и почему ее мама ничуть не удивилась этому поступку, «КП-Уфа» рассказали сама Жасмин и ее мама Гузель.

Гузель Уракова очень гордится своей смелой и отзывчивой дочерью. Фото: личный архив героев публикации

«Мы не можем выбраться, течение сбивает»

Это произошло еще 11 июля, в самый разгар лета. Жасмин с мамой, маленьким братиком и соседской семьей приехали отдохнуть на берег реки Сакмара. В том районе у семьи Ураковых находится летний домик, они часто там бывают. Как пояснила Жасмин, река расположена немного под углом, в ее середине самое глубокое место, и там самое сильное течение.

Девочка плавала недалеко от берега на надувном круге, находясь в поле зрения мамы.

– Мы смотрели, наблюдали за ней, – рассказывает Гузель, мама Жасмин. – Она поднималась выше по течению и на круге потихоньку сплавлялась до мелководья. Потом обратно возвращалась по берегу. И как-то все быстро произошло, мы даже не заметили.

За время, что Жасмин маневрировала вдоль берега, она часто встречала в той части реки двух женщин. И в какой-то момент заметила, что они пытаются выбраться к берегу, но их уносит обратно течение.

– Я на круге плыла по течению просто, – вспоминает Жасмин. – И вот эти женщины стояли в воде в месте, где самое сильное течение было, и не могли выйти на берег. На берегу стоял муж одной из них. И я услышала, как он говорит: «Давайте выходите уже». А они отвечают: «Не можем, течение сбивает».

Отлично плавать и не паниковать на воде девочка научилась в бассейне, который посещает с 9 лет. Фото: личный архив героев публикации

Благодарственное письмо от администрации

Недолго думая, Жасмин направилась в их сторону. Одной женщине дала свой надувной круг, а другую взяла за руку, и они вместе поплыли к берегу.

Пока добирались до суши, женщины разговорились с Жасмин, откуда она, как ее зовут, кто родители. А когда вышли на берег, сердечно поблагодарили маленькую отважную героиню. Девочка не придала значения этому инциденту и, как ни в чем не бывало, продолжила отдых, даже не рассказав о случившемся маме.

– Я узнала только дня через 2-3, наверное, – рассказывает мама героини. – Оказалось, что одна из этих женщин – знакомая моей свекрови. Они позвонили ей, очень благодарили Жасмин, что не прошла мимо и откликнулась. Даже деньги подарили. Вот тогда я сама, честно говоря, узнала, что вообще такая ситуация была.

14 сентября Жасмин и ее маму пригласили в администрацию Хайбуллинского района, вручили благодарственное письмо за смелость и пожелали больших успехов.

Будущий зоолог и рок-музыкант

Спасенным женщинам действительно очень повезло, что рядом с ними в трудный момент оказалась именно Жасмин. Девочка с детства любит воду, уверенно плавает с 9 лет и частенько ходит с друзьями в бассейн. Как рассказывает героиня, плавать она научилась самостоятельно.

– Я научилась плавать в бассейне, – говорит Жасмин. – Сын моего дяди, на год меня младше, тоже регулярно ходит в бассейн. Мы вместе с ним ходили, он мне показывал какие-то упражнения, чтобы научиться плавать.

Жасмин учится в 6 классе школы №3 в Акъяре. Кроме плавания, девочка увлекается музыкой: уже второй год занимается вокалом, учится играть на гитаре, обожает рок и мечтает создать свою рок-группу.

Жасмин любит животных и мечтает стать зоологом или зоозащитником. Фото: личный архив героев публикации

Но самая большая страсть Жасмин – животные. В будущем она планирует стать зоологом или зоозащитником.

– Я очень люблю животных и когда вижу котенка на проезжей части, либо забираю его, либо мы его пристраиваем, либо отношу его куда-нибудь в безопасное место, – рассказывает девочка. – Постоянно покупаю корм, подкармливаю собак и кошек на улице. Недавно был очень сильный ливень, и к нам на террасу пришел рыженький маленький котенок. Он промок от ушек до хвостика, я его отмыла, высушила. Мама выставила объявление, и его забрали сразу.

Дома у Жасмин тоже есть питомцы: кот, кошка и собака. Кот тоже из спасенных - приблудился однажды к их дому, да так и прижился.

В семье Ураковых четверо детей: Жасмин 12 лет, ее маленькому братику 4 года и двое старших (сын и дочь) уже взрослые и самостоятельные. По словам мамы, она ничуть не удивилась поступку дочери.

– Жасмин просто по натуре такой человек: она спасатель, всех спасает, всем помогает, - рассказывает Гузель. – Бабушкам помогает, детям помогает. За маленькими детьми смотрит: кто-то в магазине плачет, она ко всем подойдет, всех успокоит. Она вот такая. И я даже не удивлена была, когда узнала. Потому что в этом вся она и есть.

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