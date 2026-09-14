Остались жена и 6-летний сын: спасатель из Уфы разбился насмерть в ДТП на въезде в город

В МЧС Башкирии сообщили о гибели 31-летнего спасателя Павла Колосова из Уфы. Он разбился насмерть в ДТП, когда вместе с супругой ехал на мотоцикле.
КАК ВСЁ СЛУЧИЛОСЬ
Трагедия случилась накануне, 13 сентября, около семи часов вечера на въезде в башкирскую столицу. По данным Госавтоинспекции, Павел вместе с женой ехал на мотоцикле Honda по Оренбургскому тракту и врезался в попутную Toyota Corolla. После удара байк с супружеской парой отбросило в отбойник.
Колосов получил не совместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия. Сидевшая позади него жена, 30-летняя Мария, сейчас находится в больнице, её жизни ничего не угрожает. По словам молодой женщины, из-за травм она «не может толком двигаться». Врачи дали согласие отпустить её ненадолго, чтобы она смогла проститься с супругом. Похороны Павла назначены на 16 сентября.
БЫЛ ГОРДОСТЬЮ ОТРЯДА
Павел был спасателем первого класса в уфимском отряде. Своей профессии он посвятил более 10 лет.
– Это был грамотный, безупречно подготовленный профессионал, который неоднократно проявлял выдержку и мастерство при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Он был гордостью отряда: капитаном спортивной команды, а в 2025 году заслуженно выполнил норматив мастера спорта по многоборью спасателей МЧС России, – рассказали в экстренном ведомстве. – Павел Сергеевич был удостоен ведомственных наград, но главной его наградой были спасенные жизни и искреннее уважение сослуживцев.
Там отметили, что для коллег он был надежным товарищем, всегда готовым прийти на помощь, и чутким наставником, который делился опытом с молодыми спасателям. В МЧС выразили соболезнования родным Павла, его близким и друзьям.
– Светлая память о человеке, до конца преданном своему долгу и профессии, навсегда останется в наших сердцах, – передали в ведомстве. - Ушел из жизни тот, кто всю жизнь спешил на помощь другим.
Помимо жены, у Павла Колосова остался 6-летний сын.
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