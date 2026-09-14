Уфимский адвокат рассказал, что делать, если ребенка травят в соцсетях

Уфимский адвокат объяснил, куда обращаться, если ребенка стали травить в соцсетях Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На днях суд в Великом Новгороде вынес первый в стране приговор за кибербуллинг. 21-летнего Михаила Шалимова, жертвой которого стала 16-летняя уфимка Диана Кильдиярова, судили сразу по четырем статьям Уголовного кодекса, в том числе за попытку доведения до самоубийства.

Все началось с мелкой ссоры в чате, посвященной компьютерной игре «Майнкрафт», после чего Михаил организовал против Дианы масштабную травлю. Он в буквальном смысле превратил жизнь девятиклассницы в ад: угрожал и запугивал, с помощью фейковых фото и видео выставил ее живодеркой, поэтому к травле подключились уже и зоозащитники. За полгода систематических преследований и издевательств от Дианы отвернулись многие друзья и знакомые, у девочки были постоянные нервные срывы. Её мама неоднократно писала заявления в полицию, и спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов задержали Шалимова. По решению суда в итоге он получил 12 лет «строгача».

Злодей наказан, а Диане до сих пор приходится восстанавливаться после пережитого ужаса. А самое страшное, что с такой ситуацией может столкнуться любой школьник. Что же делать и куда обращаться родителям, если вдруг выяснилось, что ребенка травят в сети, мы спросили у постоянного эксперта «КП-Уфа», адвоката Романа Петрова.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНКА ТРАВЯТ?

Как отмечает Роман Петров, главное запомнить одну вещь: со своим ребенком надо беседовать каждый день, и неважно сколько ему лет.

- Каждый день надо спрашивать: как у него прошел день, что было хорошего? Если ребенок от вас закрывается, если у вас утрачен контакт, соответственно, у него со временем будут появляться интернет-друзья. И если вы заметили в их переписках какие странности, то всю переписку нужно обязательно фиксировать скриншотами. Переписку можно легко удалить, причем сразу у всех собеседников, и не всегда потом ее удается восстановить, а значит, и доказательств уже не будет.

Далее ребенка обязательно надо вести к психологу - подростковому или к детскому. Специалист с помощью психологических тестов сможет диагностировать, в каком состоянии находится ребенок, есть ли у него психологические травмы, кто и к чему толкает его в этих переписках в интернете. А главное, что психолог поможет ребенку грамотно и с минимальными потерями прожить эту ситуацию.

Следующее, что нужно сделать - обратиться в Следственный комитет с заявлением, приложив скриншоты переписки. Любые преступления в отношении несовершеннолетних расследуются только Следственным комитетом Российской Федерации. Люди начинают ходить в прокуратуру, в полицию - это неправильно и только удлиняет путь. Поэтому как только у вас появилось четкое понимание, что у вашего ребенка есть проблемы, что ему кто-то вредит или травит в интернете - сразу нужно обращаться в Следственный комитет. Это единственная организация, которая занимается данными вопросами. А вот если вы видите, что ситуация затягивается - то тогда уже в прокуратуру.

Также не стоит забывать, что у нас есть уполномоченный по правам ребенка. Их задача, как в регионах, так и на федеральном уровне, как раз таки пресекать преступления в отношении несовершеннолетних.

В ДОПОЛНЕНИЕ

Также Роман Петров обращает внимание на то, что если приходится обращаться в правоохранительные органы из-за травли ребенка, не помешает найти хорошего адвоката.

- Следователи часто говорят: «Ну зачем вам адвокат? Вы потерпевшие, нам он только мешать будет». Это неправда, потому что они тоже не всегда сами своевременно реагируют, скажем так. Надо помнить, что, если вас или вашего ребенка признали потерпевшим по уголовному делу, а вы потратили какие-то разумные деньги на адвоката в качестве представителя, государство вам из казны эти деньги возместит. А уже с самого преступника, после того, как его осудят, эти деньги уже взыщут в пользу государства.

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