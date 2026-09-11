Ночевала у знакомых: появились подробности поисков 14-летней школьницы из Уфы

Почти трое суток правоохранительные органы разыскивали 14-летнюю школьницу из Уфимского района. Фото: МВД по РБ

Три дня по всей Башкирии распространялась ориентировка на пропавшую 14-летнюю школьницу из Уфимского района. 7 сентября она ушла из дома и не вернулась. Родные сразу же обратились в полицию с заявлением о пропаже. К счастью, история завершилась благополучно – подростка нашли и вернули в семью. Подробности этой истории удалось выяснить «КП-Уфа».

Особое беспокойство во время поисков подростка вызывал тот факт, что за два дня до пропажи ее видели на остановке с взрослым мужчиной. Как выяснилось, к исчезновению школьницы он не имел никакого отношения.

- Он сам из Салавата, и они действительно знакомы. Но к ее уходу из дома не имеет отношения. Его опросили и выяснили, что все эти дни он был у себя дома, - сообщил собственный источник «КП-Уфа».

Незадолго до пропажи девочку видели со взрослым мужчиной. Как выяснилось, к ее уходу из дома он отношения не имел. Фото: МВД по РБ

По версии источника, девочка могла ездить к этому взрослому 30-летнему мужчине в Салават. Но было это именно 7 сентября или она приезжала к нему на несколько дней раньше, точно неизвестно.

По данным другого собеседника «КП-Уфа», так же знакомого с ситуацией, с момента пропажи и до того, как подростка обнаружили, она находилась в Уфе.

- Она все это время была в Уфе. Ночевала у своих знакомых. Она поругалась с бабушкой, с которой живет, и поэтому ушла из дома. Обнаружили ее в районе проживания родственницы, точнее у ее соседки, - рассказывает источник.

По словам источника, та самая соседка родственницы как-то смогла задержать подростка, чтобы она не ушла куда-то еще. Вечером 10 сентября туда приехали сотрудники СК и после беседы в отделе передали ребенка родственникам. Напомним, что в поисках пропавшей школьницы участвовали также волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и оперативники уголовного розыска. Полицейские помогли выйти на след пропавшей.

После беседы в отделе СК 14-летнюю школьницу передали родственникам. Фото: СУ СК по РБ

Старшая сестра девочки тем временем озвучила «КП-Уфа» совсем другую версию. По ее словам, сотрудники правоохранительных органов вовсе не находили ребенка.

- С чего вы взяли, что полиция ее нашла? Она сама пришла домой, - говорит родственница подростка.

Сейчас 14-летняя школьница уже дома. Ее здоровью ничего не угрожает.

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