«Башнефть» спасает жемчужину Башкортостана: как очищают самое глубокое озеро республики

Фото: Айбулат Акбутин

Озеро Яктыкуль (Банное) – одна из главных природных достопримечательностей Башкортостана. Максимальная глубина водоёма достигает 28 метров, а прозрачность воды – не менее 4 метров, всё благодаря родниковому питанию. С 1965 года озеро имеет статус гидрологического памятника природы республиканского значения. Здесь обитают ценные виды рыб — например, пелядь, а также редкие обитатели, занесенные в Красную книгу Башкортостана: сиг и малая южная колюшка.

Но сегодня у этой природной жемчужины появилась серьёзная угроза – элодея канадская.

Этот инвазивный вид стремительно захватывает акваторию: на данный момент растение вместе с другими водорослями распространились уже на 41 гектар. Элодея вытесняет местную флору, мешает проникновению солнечного света, снижает уровень кислорода в воде, а осенью разлагающаяся биомасса ещё сильнее ухудшает экологическую обстановку.

Чтобы остановить этот процесс, АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») совместно с Министерством природопользования и экологии Республики Башкортостан приступили к масштабной очистке озера в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Фото: Айбулат Акбутин

На помощь пришла уникальная техника. «Башнефть Добыча» задействовала многофункциональную машину амфибию российского производства – такую в нашем регионе для очистки водоема от растений используют впервые. Благодаря подвесным понтонам она свободно передвигается по воде, скашивает растительность прямо в толще водоёма, собирает её и безопасно вывозит на берег. Этот подход позволяет точечно убирать заросли, не нарушая хрупкий баланс экосистемы.

Евгений Сафронов, главный конструктор машины-амфибии, рассказал о технологических особенностях объекта: «Благодаря своим качествам она может выполнять различные виды работ там, где с этим бы не справилась обычная специальная техника – все зависит от задач. Может копать, очищать, собирать разлитые фракции на болотах – там, куда не может проехать другая техника, может работать экскаватором, зимой легко режет лед. Сегодня на машине расположилась косилка-ковш, она скашивает растительность и сразу же собирает».

Фото: Айбулат Акбутин

Инна Антонова, замминистра природопользования и экологии РБ особо отметила важность борьбы с элодеей канадской, поскольку каждый год она захватывает все большую акваторию озера: «Для того, чтобы остановить явление, необходимо растительность, которая скашивается, сразу же извлекать и утилизировать, иначе она начнёт разлагаться, что способно ухудшить и без того непростую экологическую ситуацию. Мы обратились в компанию «Башнефть», поскольку такая уникальная машина-амфибия есть только у них. Благодарим за то, что они предоставили технику для проведения сегодняшней экологической акции».

Борьба за чистоту озера идёт не только на воде, но и на суше. Волонтёры «Башнефти» присоединились к Всероссийской акции «Вода России» и очистили прибрежную линию от туристического и бытового мусора. А ещё устроили экологический забег в формате плоггинга: собирали мусор во время пробежки, посвятив каждый шаг своему здоровью и сохранению природы.

Комплексный подход – очистка акватории, и забота о береговой линии – особенно важен, ведь Яктыкуль уже много лет остается одним из самых популярных мест отдыха у жителей республики и гостей. Сохранить его красоту и экологическое равновесие – значит, подарить будущим поколениям возможность любоваться кристальной водой и уникальной природой района.

Фото: Айбулат Акбутин

Очистка озера Яктыкуль (Банное) – не первый природоохранный проект башкирских нефтяников. Ранее «Башнефть» занималась восстановлением хвойного обрамления озера Асликуль: за четыре года волонтёры высадили 150 тысяч саженцев сосны и лиственницы. Молодой лес теперь защищает берега от эрозии и заболачивания, а водоём – от попадания лишних органических веществ.

Работа по сохранению водных объектов в регионе продолжается. И каждый такой проект компании «Башнефть» – не просто выполнение экологических обязательств, а реальный вклад в будущее Башкортостана: чистые озёра, здоровые экосистемы и места, где природа сохраняется в первозданном виде.

Справка

АНК «Башнефть» — одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны. Компания ведёт разведку, добычу и переработку нефти и газа, её ключевые активы расположены в Республике Башкортостан, а также в других регионах России.

Всероссийская акция «Вода России» — крупный волонтёрский экологический проект, который проводится с 2014 года в рамках нацпроекта «Экология» при поддержке Минприроды РФ.