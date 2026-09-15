Эксперт рынка недвижимости рассказала, сколько сейчас стоит квадратный метр жилья в Уфе

Цены на квадратный метр жилья в Уфе во многом зависят от района города и типа дома Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С наступлением осени в некоторых регионах завершается сезон купли-продажи загородной и активизируется рынок городской недвижимости. Как с начала года изменились цены на квадратный метр жилья в Уфе? Будут ли они и дальше повышаться, и от чего это зависит? Об этом рассказала постоянный эксперт «КП-Уфа», руководитель федерального агентства недвижимости «Эксперт» Елена Андреева.

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ НА КВАРТИРЫ

В начале весны многие эксперты рынка недвижимости отмечали, что порядка 40% квартир в новостройках Уфы и Башкирии оставались непроданными. Тогда некоторые аналитики предполагали, что из-за этого цены на квадратный метр в новых многоэтажках либо «застынут», либо будут снижаться. Елена Андреева же прогнозировала, что снижения цен не произойдет. Так и случилось: в зависимости от типа квартир, в Уфе «квадрат» вырос в цене от 3 до 8%.

- Это сопоставимо с общим инфляционным ростом цен и не отражает какой-то особенно повысившийся спрос. Хотя в этом году на «вторичку» спрос выше, чем в прошлом, поскольку новостройки примерно в 1,5 раза дороже, чем вторичное жилье. В новостройках цена не растет, и спрос на них оставляет желать лучшего. Семейная ипотека в широком смысле себя исчерпывает, рыночные ставки довольно высокие. Цены на объекты недвижимости таковы, что и одобрить кредит иногда сложно бывает. Поэтому рынок новостроек живет за счет массового применения различных акций, скидок на какие-то типы квартир, различных спецпредложений. Все-таки есть определенный сегмент покупателей, которые рассматривают только новостройку, - рассказывает наш эксперт.

Один из наиболее дорогих для покупки жилья районов Уфы остался проспект Октября с прилегающими улицами Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На сегодняшний день снижения цен на жилье в Уфе и республике ожидать не стоит, поскольку всегда есть прямая зависимость между уровнем потребительских цен и ценой на один квадратный метр жилья.

- У застройщиков остается большая доля нераспроданных квартир в домах, которые еще сдаются или сданы, и вряд ли эта ситуация в ближайшее время изменится. Но здесь есть определенный плюс: покупатель по семейной ипотеке может купить уже готовую квартиру, которую не надо ждать три года. Конечно, для застройщиков это лишний непрофильный актив, поэтому они бы с удовольствием продавали все квартиры еще до завершения строительства объекта, - объясняет Елена Андреева.

ПОЧЕМ СЕЙЧАС «КВАДРАТ»?

Мы попросили нашего эксперта озвучить примерные цены на вторичное жилье в Уфе на середину сентября. Стоит сразу оговориться: стоимость квадратного метра в новых и старых домах отличается, а также зависит от района города.

- Разница в цене между районами существенна. Есть районы вроде Затона, где строится очень много новостроек. Казалось бы, в новом жилье должна быть цена выше, но иногда квартиры, купленные 3 года назад там с инвестиционной целью, продаются в соседних литерах дешевле, чем у застройщика. Если в центре у нас 170-180 и 200 тысяч за «квадрат», то в более отдаленных районах, типа Инорса или Демы, может быть и 120 тысяч рублей. А вот средняя цена по рынку у нас 130-140 тысяч рублей.

Что же касается новостроек, то, в зависимости от объектов и места их расположения, квадратный метр может стоить как 140 тысяч, так и 170.

- Надо понимать, что более дешевая цена обычно встречается бывает в крупных проектах, где полного благоустройства и завершения строительства нужно будет подождать. Вообще цена вашего проживания будет складываться от стоимости объекта на текущий момент, стоимости ожидания, пока дом достроится, стоимости ремонта, которая тоже сейчас серьезно возросла. И стоимости комфорта, пока этот ремонт будет осуществляться, - говорит Елена Андреева.

В историческом центре Уфы цена за квадратный метр жилья доходит до 200 тысяч рублей Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ЧТО БУДЕТ С РЫНКОМ НЕДВИЖИМОСТИ

А от чего вообще зависит дальнейшее изменение цен на жилье в Уфе? Как мы уже выяснили, снижаться они точно не будут, но есть факторы, которые могут в обозримом будущем повлиять на их изменение.

- К сожалению, у нас все привыкли последнее время уповать на семейную ипотеку, говорить только про нее и про рынок новостроек. Сейчас в Уфе ипотека, несмотря на то, что она приближается к половине сделок, не является сильным движущим фактором. Во-первых, она не работает на «вторичке». Во-вторых, ее несколько меньше, чем все бы хотели. Конечно, застройщикам это интересно, но с этого года еще и ужесточились требования банков к заемщикам. Поэтому, даже если у человека есть право на семейную ипотеку, ее еще нужно одобрить, взять и суметь платить, - говорит наш эксперт.

Как отмечает Елена Андреева, основным фактором, который будет двигать рынок недвижимости, является общая экономическая ситуация и доступность кредитов в целом.

- Конечно, индексация маткапитала тоже в плюс к ипотеке. Но на ситуацию даже снижение ставки Центробанка, например, до 12-11 или 10%, взрывного действия на рынок не окажет. Потому что решение об ипотеке, о кредитах и смене квартиры – стратегическое. Принимая такое решение, люди основываются на своем экономическом и финансовом положении, которое зависит от очень многих факторов. Прогноз пока остается такой же: небольшие, медленные инфляционные изменения. Такая вот ценовая структуризация цен на квартиры в зависимости от районов, типов домов, годов их постройки и благоустройства, - говорит эксперт.

Стоимость квадратного метра в новых и старых домах в Уфе может сильно отличаться в зависимости от района Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кроме того, Елена Андреева прогнозирует в обозримом будущем появление еще одного важного фактора на рынке недвижимости – экономичность в пользовании. Желающие купить новую квартиру будут более внимательно относится к тому, сколько придется платить за коммунальные услуги, какой будет налог на недвижимость и так далее. Проще говоря, спрос на жилье больших площадей из-за этого может значительно сократиться.

ЧТО С ЗАГОРОДНЫМИ ДОМАМИ

В завершении мы попросили эксперта поделиться своими наблюдениями о ситуации на рынке загородной недвижимости. Сезон купли-продажи частных домов завершается и, как отмечает Андреева, в этом году он менее активный по количеству сделок, чем предыдущий.

- Причин этому несколько. Конечно, это ужесточение требований к застройщикам малоэтажного жилья, потому что строить по эскроу-счетам - это крайне сложно, не те масштабы, как у городских многоквартирных застройщиков. Второй момент: в прошлом и позапрошлом году большая часть организованной коттеджной застройки была заточена под семейную ипотеку. В Уфе это предел кредита в 6 миллионов и, соответственно, предел стоимости объекта в 8 миллионов, плюс-минус. Стоимость строительства и материалов растет. Дробить землю на еще более мелкие участки не всегда возможно, так как есть ограничения по минимальной площади.

В этом году активность рынка загородной недвижимости в Уфе ниже, чем в прошлом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сейчас и семейная ипотека уменьшилась в объемах выдачи, усложнилась выдача кредитов, потому что все-таки шестимиллионный кредит - очень немаленький. Конечно, рынок хотел бы более дешевых домов, люди спрашивают дома и за 4 миллиона, и за 5, но, к сожалению, это всегда или сильно старое, или на границе с садоводством в черте города. Плюс у нас погода довольно своеобразная в последние два года, плюс бензин. Это тоже привело к серьезному уменьшению сделок в загородном сегменте, - подытожила Елена Андреева.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.