«Салават Юлаев» вернулся с первого выезда в сезоне с двумя победами в трех матчах

Первая выездная серия «Салавата» в новом сезоне завершилась поражением от «Барыса» в Астане. Фото: ХК «Салават Юлаев»

Уфимский «Салават Юлаев» вернулся из первого в новом сезоне выезда, одержав две победы в трех матчах. Подопечные Виктора Козлова показали неплохой старт в Континентальной хоккейной лиге, по очереди обыграв «Северсталь» и «Авангард», но уступили астанинскому «Барысу». Совсем скоро «юлаевцы» начнут первую в сезоне 2026/2027 домашнюю серию. Болельщиков ждет первое «Зеленое дерби» на «Уфа-Арене» - 16 сентября уфимцы будут принимать казанский «Ак Барс».

Как прошел стартовый выезд по маршруту Череповец – Омск – Астана для «Салавата», расскажем в нашем материале.

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ

Первый матч «Салавата» в новом сезоне КХЛ состоялся 5 сентября в Череповце против местной «Северстали». Место в воротах на старте занял Семен Вязовой, его дублером, как и в прошлом сезоне, стал Илья Коновалов. Приехал в составе «юлаевцев» в родной город и воспитанник местного хоккея, рекордсмен по очкам в КХЛ Вадим Шипачев. Правда, в той игре нападающий очков не набрал. Также из значительных изменений в составе, по сравнению с прошлым сезоном, можно отметить появление в защите Александра Алексеева. В межсезонье он перебрался в Уфу из системы клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз».

Первый матч нового сезона «Северсталь» - «Салават Юлаев» прошел в обоюдной и довольно напряженной борьбе. Всего за три периода «сталевары» нанесли по воротам Семена Вязового 49 бросков, в том числе 26 в створ, и забили два гола. Пропущенные шайбы не помешали голкиперу «Салавата» стать лучшим игроком матча.

Первую шайбу за «Салават Юлаев» Вадим Шипачев забросил в ворота «Авангарда». Фото: ХК «Салават Юлаев»

В свою очередь уфимцы бросили по воротам Александра Самойлова 51 раз и были чуть более точными – 34 броска в створ и 3 гола. Итог – 3:2 в пользу «Салавата». В игре против «Северстали» в составе уфимской команды дважды отличился Джек Родуолд, одна шайба на счету Артема Набиева.

Второй выезд хоккеисты «Салавата Юлаева» провели в Омске против «Авангарда». Этот матч подопечные Виктора Козлова завершили разгромом соперника со счетом 4:0.

К слову, в Омске новичок «юлаевцев» Вадим Шипачев открыл счет голам за уфимскую команду и набрал 1031-е очко в карьере в КХЛ по системе гол+пас. В матче против омичей третий гол за две игры в сезоне забил Джек Родуолд, а 18-летний Никита Щербаков забросил первую в карьере шайбу в КХЛ. До этого дня в его активе было всего 7 матчей, сыгранных в прошлом сезоне и 0 очков в активе. Поздравляем Никиту с дебютным голом!

Поставил точку в игре против «Авангарда» броском в пустые ворота защитник Ярослав Цулыгин.

ГОЛЕВАЯ ФЕЕРИЯ

Третий, завершающий выездную серию матч «Салават» провел в Астане против «Барыса». Команды выдали настоящую голевую феерию, забив на двоих 14 шайб!

Место в воротах у «Салавата» на старте на этот раз занял Илья Коновалов, вторым голкипером был заявлен Илья Елин. Молодой вратарь вышел на лед в третьем периоде при счете 3:7 в пользу хозяев.

В матче «Барыс» - «Салават Юлаев» команды на двоих забросили 14 шайб. Фото: ХК «Салават Юлаев»

Счет на 4-й минуте первого периода открыл нападающий «Барыса» Тайс Томпсон. Чтобы отыграться, «Салавату» понадобилось чуть меньше шести минут: первый гол в новом сезоне забил Александр Жаровский. В этот момент, к слову, «юлаевцы» играли в меньшинстве. До конца первого игрового отрезка хоккеисты хозяев забросили еще три шайбы: отличились Чейз Приски, Мэйсон Морелли и Джастин Бэйли. На перерыв команды ушли при счете 4:1 в пользу «Барыса».

Во втором периоде «Салават» усилиями Девина Броссо и Шелдона Ремпала отыграл две шайбы, но еще до конца игрового отрезка астанинцы забили еще дважды. В третьем периоде в составе «юлаевцев» отличились Джек Родуолд и дважды Данил Алалыкин. На это хозяева ответили еще двумя шайбами и довели встречу до победы – 8:6 в пользу «Барыса».

Следующий матч «Салават Юлаев» проведет 16 сентября в Уфе. Болельщиков ждет долгожданное «Зеленое дерби» против казанского «Ак Барса».

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