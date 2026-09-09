Даже врачи не могут понять, как это произошло: годовалый Лёва из Уфы с раком легких начал дышать самостоятельно

Лева сам, без аппарата ИВЛ, ест с ложки и смотрит мультики на коленях у мамы. Фото: личный архив семьи Григорьевых

Четыре месяца назад «КП-Уфа» писала про маленького Леву Григорьева, у которого в годик выявили редкое заболевание – гистиоцитоз (иммунный рак), вызвавший тотальное поражение легких. Малыш не мог дышать сам и был постоянно подключен к аппарату ИВЛ. Единственным шансом спасти ему жизнь была пересадка легких - но только за рубежом, так как в России эту операцию маленьким детям не проводят. Врачи клиники Индии уже имели опыт таких пересадок и вызвались помочь ребенку, но цена вопроса была огромной: сама операция и подготовка к ней стоили 52 миллиона, их нужно было собрать в течение двух недель.

Для родителей Левы эта сумма была неподъемной, поэтому они обратились в благотворительный фонд, разместили информацию о сборе в своих соцсетях и создали специальный сайт помощи сыну. Люди по цепочке передавали из уст в уста эту историю, делали репосты, подключились многие блогеры и известные личности, в числе которых рэпер Моргенштерн*. Всем миром удалось сделать невозможное: огромная сумма была собрана в рекордно короткие сроки, и Лева с родителями незамедлительно отправился в Индию. О том, что пришлось пережить семье и как сейчас самочувствие малыша, рассказывают родители мальчика.

Для супругов Лев - первый и долгожданный ребенок. Фото: личный архив семьи Григорьевых

Страшный диагноз годовалого ребенка

С февраля этого года жизнь семьи Григорьевых превратилась в бесконечную череду больничных палат, трубок ИВЛ, слез и бессонных ночей. Ничего не предвещало беды: долгожданная беременность, роды без особенностей, развитие ребенка с опережением сверстников, счастливый и полный любви первый год жизни Левушки. Но внимательная мама однажды заметила, что дыхание сына по ночам стало каким-то неровным, у него появилась странная одышка. Обеспокоенные родители пошли в больницу, надеясь, что это временное недомогание.

Страшный диагноз прогремел как гром среди ясного неба: обследования показали, что у Левы гистиоцитоз легких. От еще недавно веселого и активного малыша не осталось и следа – ребенку стремительно становилось хуже, его пришлось подключить к аппарату ИВЛ, так как он не мог уже дышать сам. Ситуация была очень тяжелой, действовать нужно было быстро. Врачи как могли поддерживали в малыше жизнь, а родители не опускали руки и нашли способ спасти своего долгожданного сына.

Первый год своей жизни Лева рос и развивался как обычный здоровый ребенок. Фото: личный архив семьи Григорьевых

Всем миром закрыли огромный сбор

Новым шоком для Инны и Дмитрия, родителей Левы, стала сумма операции в Индии – 52 миллиона со всеми подготовками, даже представить такую цифру сложно! Когда они объявили сбор, обратились в фонд и разместили информацию в соцсетях, надежда в их сердцах едва теплилась, но с каждым новым переводом и репостом она крепла.

И вот наконец-то в мае Инна и Дмитрий сообщили радостную новость, что сбор закрыт: эту огромную сумму удалось собрать в отведенные две недели. Это было настоящее чудо, которое сотворили множество людей со всех уголков мира. Лева с родителями тут же отправился в Индию, где по прилету его осмотрели врачи и поставили в очередь на донорство.

«Это не просто чудо, это милость Господня и все ваши молитвы!»

В больнице Индии Инну и Дмитрия ждало новое испытание – у Левы случилась остановка сердца.

– Лева пережил остановку сердца и находился на грани подключения ЭКМО (насос, который перекачивает кровь, так называемое «искусственное сердце и легкое»), - делится Инна. – Об этом я не писала, было очень больно, да и сейчас нелегко вспоминать.

Но благодаря онлайн-сотрудничеству врачей России и Индии, их профессионализму и оперативным действиям, удалось восстановить работу сердца малыша и обойтись без ЭКМО.

А потом случилось новое чудо, о котором ни родители, ни врачи не могли и мечтать. На фоне экспериментальной таргетной терапии получилось добиться невозможного: Лева начал дышать самостоятельно. Никто, даже сами врачи, не могут понять, как это произошло.

– Это не просто чудо, это милость Господня и все ваши молитвы! – обращается к подписчикам счастливая мама. – Сейчас Лева дышит сам! Да, с поддержкой кислорода, но сам! Есть много нюансов, легкие еще очень больны, и много булл (паталогические воздушные полости - прим. ред.) еще присутствуют, также бывают спонтанные пневмотораксы, но он дышит сам!

Сейчас врачи ожидают результатов обследования, чтобы скорректировать малышу лечение. Фото: личный архив семьи Григорьевых

Пока непонятно, насколько могут восстановиться легкие мальчика, и сможет ли он с ними жить. Как рассказывает Инна, Лева остается в очереди на донорство и по-прежнему ждет трансплантацию. В его собственных легких сейчас установлены дренажи, проводится постоянный мониторинг состояния. На данный момент у ребенка взяли биопсию и ждут ее результаты, на их основе будет назначено новое лечение.

В своих соцсетях Инна выложила трогательный ролик, как Левушка сидит на больничной кровати без аппарата ИВЛ и с аппетитом ест из ложки, а также поделилась видео, как он сидит у нее на коленках и смотрит мультик на планшете. «Нам сегодня впервые разрешили посадить Леву на коленки!» - подписала сторис мама.

Родители Левушки сердечно благодарят каждого за помощь, поддержку и молитвы. В свою очередь, «КП-Уфа» искренне желает, чтобы чудеса продолжались. Лева, дыши сам!

*внесен Минюстом в список иноагентов.