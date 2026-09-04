«Во имя памяти! Во имя долга!»: в Уфе состоялся благотворительный концерт для поддержки бойцов на передовой

Участники благотворительного концерта в уфимском Дворце молодежи собрали для бойцов пожертвований на 415 тысяч рублей. Фото: Эльвира АЛЕКСАНДРОВА

2 сентября в уфимском Дворце Молодежи состоялся благотворительный концерт «Во имя памяти! Во имя долга!», организованный АНО Центр социализации «Мы сильные люди». Центр занимается помощью людям с ограниченными возможностями здоровья, организует инклюзивные концерты, а также помогает участникам СВО, их семьям, пожилым и малоимущим людям. Корреспондент «КП-Уфа» побывала на благотворительном вечере: как он прошел и чем запомнился, расскажем в нашем материале.

СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ

Организаторы назвали главной целью концерта объединение людей для оказания помощи военнослужащим, добровольцам и их семьям. Кроме того, есть и другая цель – укрепить патриотический дух и сохранить память о павших героях. Концерт пришли посмотреть около 500 человек, среди которых военнослужащие СВО и члены их семей, участники общества инвалидов и других организаций города, а также неравнодушные люди, которые пришли помочь словом и делом.

– У меня вся семья в СВО – с гордостью и уважением говорит зрительница Аксинья. – Меня пригласили на концерт, пришла поддержать, подругу привела. Стараюсь все подобные мероприятия посещать, это для меня важно.

– Я состою в обществе инвалидов, там нам предложили пойти на концерт, - рассказывает другая зрительница Ольга. – Кода узнала, чему концерт посвящен, решила обязательно присутствовать.

С особой теплотой зрители встретили любительский хор «Свет» при храме святых Кирилла и Мефодия. Фото: Эльвира АЛЕКСАНДРОВА

В фойе зрителей встречали организаторы, помогали пройти в зал, отвечали на вопросы. Кто-то пришел посмотреть концерт и оказать моральную поддержку, кто-то - помочь с одеждой и другими необходимыми вещами самому центру и военнослужащим. У входа в концертный зал организовали выставку-продажу изделий ручной работы: украшения из эпоксидной смолы, шкатулки, мыло, различные стикеры. Все это сделали своими руками юные волонтеры и участники концерта Розалинда Плетосу и Тамерлан Батухтин. Они оба воспитанники Дома творчества «Юлдаш» и участники песенного дуэта «Очаровашки». Все средства, вырученные с продажи этих изделий, также были направлены на помощь бойцам и их семьям.

ЮНЫЕ АКТИВИСТЫ

Открыли концерт Розалинда и Тамерлан исполнением гимнов России и Республики Башкортостан.

Несмотря на юный возраст (9 лет), Розалинда уже знает непонаслышке, что значит помогать людям и как это важно – она активный волонтер центра «Мы сильные люди» и участник республиканского молодежного движения «Тимуровцы Башкортостана». Также она занимается вокалом, является лауреатом международных, всероссийских и республиканских конкурсов, а также входит в Топ-10 талантливых детей России и Башкирии. Вместе с мамой девочка выпустила книгу сказок «Бумажное царство», которая также была представлена на благотворительной выставке-продаже. Розалинда сольно исполнила на концерте несколько песен, среди которых «Кукушка» и «Дарите женщинам цветы», которую посвятила всем мамам и женам участников СВО.

Тамерлан Батухтин в свои 12 лет уже знает, что такое потеря: на СВО героически погиб его отец. Выступление он посвятил папе и всем героям, павшим в бою за нашу родину. Тамерлан также активный волонтер центра «Мы сильные люди» и входит в Топ-10 талантливых детей России. Он не только певец, но и поэт: выпустил книгу стихов «Мой шепот сильнее любой вражды» и все средства с ее продажи направил участникам СВО. Книга также была представлена на выставке-продаже. На концерте он сольно исполнил песню «Россия», а также композицию на свои собственные стихи и посвятил ее своему погибшему отцу.

Вместе Тамерлан и Розалинда в составе дуэта «Очаровашки» исполнили еще несколько песен, среди которых «Мой Башкортостан», хит певицы Bearwolf «Феникс» - как олицетворение силы и мужества всех, кто сейчас на передовой, и тех, кто помогает в тылу. А песню «Конь» (группы «Любэ») ребятам помогал петь весь зал, после чего наградил юные таланты бурными овациями.

Главным номером благотворительного концерта стало выступление Розалинды Плетосу и Тамерлана Батухтина. Фото: Эльвира АЛЕКСАНДРОВА

ЗАСЛУЖЕННЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ

Зрителей не оставили равнодушными и хореографические номера от студии танца «На волне счастья» центра досуга ветеранов Орджоникидзевского района Уфы. Эта школа танцев была создана в 2018 году для людей старшего поколения, а сейчас коллектив – неоднократный призер и лауреат российских хореографических конкурсов. Как сказал ведущий: «Это те, кто доказывает, что возраст лишь цифра, а душа остается молодой, если в ней есть движение и любовь к искусству». Их проникновенный танец под песню Ярослава Дронова «Встанем» был очень тепло встречен зрителями.

Из приглашенных коллективов на концерте выступал также любительский хор «Свет» при храме святых Кирилла и Мефодия – участники городских и республиканских мероприятий, лауреаты российского проекта «Живи, деревня!». Их душевное мелодичное исполнение композиций «Я люблю Россию» и «Россия, Русь» благодарные зрители отметили заслуженными аплодисментами.

Особенным моментом концерта, который очень запомнилась всем, стал танцевальный номер «Журавли», во время которого участники проносили портреты близких и родных людей, героев СВО.

Под танцевальный номер «Журавли» на сцену вынесли портреты героев СВО. Фото: Эльвира АЛЕКСАНДРОВА

СО СЛОВАМИ БЛАГОДАРНОСТИ

На концерте во Дворце молодежи побывали также депутаты Курултая Рустем Ахмадинуров, Салават Харасов и Джефф Монсон. Они выразили большую благодарность организаторам мероприятия и руководителям Центра «Мы сильные люди» за их неоценимую помощь и вклад в общее дело, за поддержку участников СВО и их семей.

– Спасибо всем, кто пришел поддержать и помочь нашим бойцам, - отметил депутат Курултая Башкирии Рустем Ахмадинуров. - Мы чтим и гордимся нашими героями. Все собранные с концерта средства будут переданы участникам СВО, они почувствуют вашу поддержку, спасибо вам за это!

После концерта на сцену со словами благодарности участникам поднялись координатор проекта «Защитник отечества», ветеран боевых действий, участник СВО Фагит Латипов и журналист, ветеран СВО с позывным «Лесовод» Рамиль Рахматов.

– Когда ты находишься там и видишь ту же маскировочную сеть, ты понимаешь, что это – тысячи рук наших добрых женщин, мам и бабушек, которые их плетут, - отмечает Рамиль Рахматов – Это вкусная домашняя еда, приготовленная их руками. И ты понимаешь, что за тобой на самом деле вся страна. И это - то самое единство, за которое мне хочется всех поблагодарить.

Тамерлану Батухтину передали Орден мужества, которым был посмертно награжден его отец. Фото: Эльвира АЛЕКСАНДРОВА

ОРДЕН ПОСМЕРТНО

Кульминацией вечера стало торжественное вручение благодарственных писем и грамот руководителям и педагогам выступивших организаций, депутатам и организаторам проекта, а также детям-волонтерам. Самым юным активистам тоже были вручены награды: Розалинде орден и нагрудный знак «Гордость России», Тамерлану – орден и нагрудный знак «За заслуги в культуре и искусству». Трогательным моментом было награждение Константина Батухтина – погибшего героя СВО, отца Тамерлана – орденом Мужества посмертно. Орден вручили Тамерлану со словами благодарности и напутствия юному волонтеру.

Совместными усилиями за концерт удалось собрать около 415 тысяч рублей, которые будут направлены на покупку предметов первой необходимости и дальнейшую их отправку на передовую.

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