В Башкирию с начала следующей недели придет холодный атмосферный фронт с циклоном

В Башкирии к концу первой недели сентября наступило бабье лето. Метеоролог Александр Ильин рассказал «КП-Уфа», как долго теплая и солнечная погода продержится в республике и когда придет настоящая осень.

По словам эксперта, бабье лето в Башкирии в этом году ожидается короткое и достаточно пасмурное.

- В ближайшие выходные при переменной облачности в Башкирии ожидается теплая погода, без существенных осадков. Температура воздуха +20, +25°C. Но будет эту ситуацию портить плотный ветерок, и в отдельные периоды порывы его будут достигать 10-15 метров в секунду. Особенно в северо-восточных и восточных районах. Вот такое вот бабье лето, не очень характерное. Хотя и это приятнее, чем если бы шли дожди, как на большей части европейской территории России, - говорит Александр Ильин.

По данным метеоролога, уже на следующей неделе в регионе погода изменится: с понедельника в западные районы Башкирии начнет пробиваться холодный атмосферный фронт вместе с циклоном.

- Уже в начале следующей недели по западным и южным районам дожди более частыми гостями будут. А вот столица и восточная часть останутся все еще в теплом секторе, без существенных осадков и с достаточно высокой температурой. Если в западных районах воздух будет остывать до +13, +17°С, то в центре и в восточной части температура воздуха ожидается достаточно высокой — от 25°С, - говорит метеоролог.

Согласно прогнозу, к концу следующей недели осеннее похолодание придет уже во все районы Башкирии – холодный воздух принесет температуры до +10, +15°С.

- Дождей сильных не ожидается, но местами время от времени они будут о себе напоминать. И ночью не стоит говорить о каких-то существенно низких там температурах, +9, +14°С, вот такие значения минимальных температур, - подытожил метеоролог Александр Ильин.

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