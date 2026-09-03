В Уфе после длительной реконструкции запустили движение по улице Пугачева

Фото: пресс-служба уфимской мэрии

На днях состоялся технический запуск движения по четырем полосам на улице Пугачева в Уфе. Работы по расширению автомобильной дороги реализуются в рамках инфраструктурного проекта «Южные ворота». В этот проект входят также Южный обход Уфы со строительством моста через Белую в районе ТЦ «Мега», по которому получено положительное заключение госэкспертизы. А также ремонт арочного моста через Белую 1956 года постройки, движение по которому открыли в октябре 2025 года и строительство транспортной развязки на пересечении улиц Пугачева и Генерала Рыленко, где открыли движение в 2024 году.

Как пояснили в уфимской мэрии, после расширения Пугачева на четыре полосы от Каменной переправы до Монумента дружбы, позволит повысить пропускную способность в южной части города. На начало сентября 2026 года осталось лишь отремонтировать два участка на Пугачева. Контракт на масштабный ремонт автомагистрали длиной в 2,5 километра был заключен еще в 2022 году. В результате на этом участке должны появиться дублеры дороги, пешеходные тротуары, беговые и велосипедные дорожки. Финансировалась масштабная стройка за счет инфраструктурных бюджетных кредитов.

- Для начала строительно-монтажных работ была построена трехполосная объездная дорога, проходящая по улицам Геофизиков, Испытателей и Бородинской, протяженностью 3,8 км. Обеспечив бесперебойное движение транспорта в период реконструкции, она продолжит эксплуатироваться после завершения работ, - напомнили на совещании в мэрии Уфы накануне.

По данным городской администрации, чтобы расширить дорогу на Пугачева, в пользу государства были изъяты 59 земельных участков. В ходе строительства было проложено более 20 км инженерных коммуникаций.

Сейчас дорожники строят дорогу-дублер на одном из участков и завершают благоустройство прилегающей территории. Сдача объекта – День республики 11 октября.

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