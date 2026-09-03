Бывшего вице-премьера регионального правительства назначили директором «Башспирта»

Исполняющим обязанности гендиректора предприятия стал Борис Беляев. Фото: Соцсети Бориса Беляева (vk.ru/id352650259)

На днях бывший вице-премьер Башкирии и экс-министр ЖКХ республики Борис Беляев стал исполняющим обязанности генерального директора АО «Башспирт». До этого назначения он занимал пост главного инженера предприятия, сообщает издание «КоммерсантЪ-Уфа».

Напомним, в июне 2023 года Ленинский районный суд Уфы признал Бориса Беляева виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и служебном подлоге при приемке очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. Тогда он возглавлял городскую администрацию. Ему назначили шесть лет лишения свободы, но уже осенью того же года Верховный суд Башкирии сократил срок до двух лет и двух месяцев колонии-поселения. В декабре 2023-го Беляев оказался на свободе.

Предшественника Беляева на посту гендиректора «Башспирта» Раифа Абдрахимова задержали в августе 2025 года по обвинению в превышении должностных полномочий. Он, как и Беляев, некоторое время занимал пост вице-премьера в правительстве Башкирии. По версии следствия, Абдрахимову вменяют, что он не расторгал невыгодные для предприятия договоры аренды, которые заключило предыдущее руководство. Материалы дела в суд пока не передали.

Кроме того, не так давно с еще одного экс-руководителя «Башспирта» Рауфа Нугуманова через суд пытались взыскать 237,5 млн рублей в качестве компенсации ущерба предприятию за незаконную аренду здания под ресторан на улице Пушкина. 11 августа Шестой кассационный суд общей юрисдикции вернул это дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

По уголовному делу, где Нугуманов проходит в качестве обвиняемого в причинении ущерба компании путем обмана или злоупотребления доверием, точка еще не поставлена. В марте 2025 года Кировский райсуд Уфы приговорил его к 5 годам лишения свободы условно. Верховный суд Башкирии срок сократил до трех лет, а Шестой кассационный приговор отменил и направил дело на новое рассмотрение.

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