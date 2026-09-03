Мечтавший стать пилотом врач в самолете спас пассажира, который внезапно перестал дышать. Спустя пять лет он вновь пришел на помощь человеку в небе

На призыв о помощи откликнулся Ильгиз Мустафин, врач анстезилог-реаниматолог из Месягутовской ЦРБ. Фото: предоставлено «КП-Уфа»

Врач – всегда врач, независимо от того, на работе он или в отпуске. Когда на рейсе из Уфы в Хургаду одна из пассажирок неожиданно потеряла сознание, на призыв о помощи откликнулся Ильгиз Мустафин, врач анестезиолог-реаниматолог из Месягутовской районной больницы в Башкирии. Доктор не только привел женщину в чувство, но и убедил командира судна не совершать экстренную посадку, взяв контроль за ситуацией на себя. И у него это уже не первый случай помощи в небе. Ильгиз рассказал «КП-Уфа», как все было, поделился другими историями и дал советы, что делать, если человек рядом потерял сознание.

«Разбудила жена: врача зовут»

21 августа Ильгиз со своей семьей летел отдыхать ночным рейсом Уфа-Хургада. Неожиданно по громкой связи пассажиры услышали объявление: «Если на борту есть медицинские работники, срочно свяжитесь с бортпроводниками».

– А я заснул как раз, жена разбудила, говорит: врача зовут, – вспоминает Ильгиз. – Подходит бортпроводник, я иду за ним в переднюю часть салона. Оказалось, женщина в туалете потеряла сознание.

Пассажирку перенесли в проход за ширмой, и доктор начал осмотр. В первую очередь, измерил давление – оно было критически низким: верхняя граница 40, а нижняя не определялась. Дыхание у женщины было очень слабым.

– Я запрокинул ей голову, чтобы язык не западал, и зафиксировал ноги выше туловища, чтобы стимулировать приток крови к сердцу, – рассказывает врач. – Потом начал осторожно надавливать на болевые точки, чтобы по реакции организма понять степень сознания.

Ильгиз Мустафин уже 16 лет работает в Месягутовской районной больнице. Фото: предоставлено «КП-Уфа»

В ответ на это женщина понемногу начала открывать глаза, приходить в себя и отвечать на вопросы. Ильгиз спросил ее про сопутствующие заболевания и принимала ли она какие-то препараты. Выяснилось, что у женщины гипертония. Перед полетом она почувствовала, что давление начало повышаться и поэтому выпила таблетку для его снижения. По ее словам, этот препарат она принимает всегда.

– В это время бортпроводник передал мне вопрос от командира экипажа: насколько все серьезно, можно ли лететь дальше или идти на посадку? – рассказывает Ильгиз. – Я попросил еще минут 15 подождать, чтобы я мог оценить состояние женщины до конца.

Ей дали выпить очень крепкий сладкий чай, чтобы исключить возможную гипогликемию (падение уровня сахара в крови). К счастью, женщине становилось лучше, она почти полностью пришла в себя, давление более-менее стабилизировалось. Стало понятно, что экстренная посадка не требуется и можно лететь дальше.

– Все оставшиеся 2 часа полета я находился рядом с ней, - рассказывает врач. - Наблюдал за состоянием, периодически измерял ей давление. Слава богу, все было стабильно. А когда самолет пошел на посадку, я уже сел на свое место, и мы благополучно приземлились в Хургаде.

Еще один случай в небе

Подобный опыт оказания помощь в воздухе у Ильгиза не первый. Пять лет назад произошел более тяжелый случай, исход которого мог быть не таким счастливым, если бы не удачное стечение обстоятельств.

– Я тогда летел в Турцию. Жена одного из пассажиров заметила, что ее муж перестал дышать, и вызвала бортпроводников, – рассказывает Ильгиз. – То есть они ехали, разговаривали, все вроде было нормально, и вдруг он перестал дышать.

Врач без промедления бросился на помощь. Давление у пассажира вообще не определялось, дыхания не было совсем, сердце билось слабо, пульс был нитевидным. Ильгиз срочно начал проводить искусственную вентиляцию легких.

– В той ситуации спасла одна из пассажирок. У нее было системное заболевание, и поэтому по справке от врача ей был разрешен провоз на борту шприц-тюбиков с гормонами, - вспоминает Ильгиз. – И я этому мужчине вколол преднизолон под язык. Тогда самолет уже шел на экстренную посадку в Анкаре, но благодаря препарату удалось стабилизировать состояние пассажира и спасти его. Если бы не та женщина, чем бы все закончилось, неизвестно.

Во время пандемии ковида Ильгиз Мустафин работал в «красной зоне», за что получил из рук премьер-министра Башкирии правительственную награду. Фото: предоставлено «КП-Уфа»

Кроме того, неоднократно Ильгиз оказывал помощь пострадавшим в авариях на трассе, когда сам перевозил тяжелых, но стабильных пациентов из своей районной больницы в уфимскую РКБ им. Куватова. Но в этих случаях, к счастью, с собой всегда был полный чемодан всех необходимых препаратов.

Случай с киндер-сюрпризом

Еще одна история спасения случилась три года назад, о ней тогда писали в СМИ. Четырехлетний мальчик проглотил игрушку от «Киндера», она застряла и перекрыла ему пищевод и дыхательные пути. В этот день у Ильгиза был выходной, но ему нужно было на пару минут заехать на работу.

– Когда я зашел в больницу, увидел, что все бегают, какая-то экстренная ситуация, - вспоминает врач. - Оказалось, в реанимационном зале крайне тяжелый ребенок. Он не дышал, был без сознания и уже весь синий. Его уже готовились оперировать – устанавливать трахеостому. Я не мог остаться в стороне, раз уж пришел.

Недолго думая, Ильгиз взял в одну руку ларингоскоп, в другую – корнцанг (медицинский зажим, напоминающий ножницы), быстрым уверенным движением достал эту злосчастную игрушку и спас ребенка.

«Я решил посвятить свою жизнь спасению людей»

У Ильгиза большая семья: жена и трое детей. Младшему отметили первый день рождения как раз в той самой поездке в Хургаду. Уже 16 лет он работает врачом реаниматологом-анестезиологом в Месягутовской районной больнице.

Но его путь в медицину сложился не сразу. С детства Ильгиз грезил небом, мечтал стать летчиком. С родителями он часто летал к родственникам и просто обожал самолеты.

– Я помню, когда в детском саду просили что-то слепить из пластилина, я всегда лепил самолеты, – улыбается Ильгиз. – В начальной школе рисовал самолеты, когда было задание нарисовать, кем хочешь стать. Я даже пытался подавать документы в летную академию, но родители были против.

А потом случилось горе: когда ему было 16 лет, умер от инсульта отец. По признанию Ильгиза, это стало переломным моментом в выборе будущей профессии.

Врач анестезиолог-реаниматолог нередко сопровождает пациентов, которых перевозят в Уфу санавиацией. Фото: предоставлено «КП-Уфа»

– Когда я потерял очень близкого человека, все мои мечты об авиации ушли. Приоритеты сменились, и я решил посвятить свою жизнь спасению людей, – рассказывает Ильгиз. – Но детская мечта как-нибудь оказаться в кабине пилотов и попасть в реальный полет у меня все-таки осталась.

Кто знает, может быть, и эти две ситуации в самолетах были не случайны – ангелы-хранители женщины и мужчины, потерявших сознание, привели к ним человека, который всю жизнь мечтает о небе и спасает людей.

Что делать, если человек потерял сознание – советы врача-реаниматолога

С такой ситуацией может столкнуться каждый и где угодно, поэтому важно знать, как с помощью простых манипуляций можно помочь человеку, а иногда даже спасти ему жизнь.

Минимальный набор действий в этих случаях:

- Измерить давление;

- Проверить дыхание;

- Обеспечить проходимость дыхательных путей: запрокинуть голову назад;

- Если возможно, повернуть человека набок. Так как, например, при резком снижении давления может возникнуть рвота, и важно, чтобы человек не захлебнулся рвотными массами;

- Постараться поднять ноги выше туловища и зафиксировать их: за счет этого будет отток крови к сердцу и давление поднимется;

- Когда человек придет в сознание, дать ему крепкий сладкий чай.

Как отмечает Ильгиз, в любых экстренных ситуациях главное – сохранять хладнокровие и не поддаваться панике.

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