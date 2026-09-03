Попала в шторм, отметила день рождения на атомном ледоколе и сыграла на саксофоне на краю земли: 16-летняя уфимка покорила Северный полюс

После победы в международном конкурсе «Ледокол знаний» уфимская школьница отправилась в путешествие на Северный полюс. Фото: личный архив героини публикации

В свои 16 лет Мадина Мусина увидела то, что доступно единицам: бескрайние льды, белых медведей, атомный ледокол изнутри и даже попала в настоящий шторм. После победы в международном конкурсе «Ледокол знаний» она вместе с 68 талантливыми школьникам и студентами стала участницей 200-й экспедиции к Северному полюсу. Мадина и ее мама рассказали «КП-Уфа», что помогло ей выиграть в конкурсе, чем удивила Арктика, и что запомнилось больше всего.

«Мы были нацелены на победу!»

Все началось в 7 классе с олимпиады по робототехнике, где Мадина стала призером регионального этапа, а потом увлеклась физикой и атомной отраслью.

– Мы увидели пост на сайте школы про конкурс «Ледокол знаний», – рассказывает Мадина. – Я заинтересовалась, но не сразу заметила, что приз – поездка на Северный полюс.

«Ледокол знаний» – это международный конкурс от «Росатома», проводится уже седьмой год, в нем могут принять участие школьники и студенты 14-16 лет из 22 стран мира. Первый этап проходил в мае онлайн, нужно было ответить на вопросы викторины и создать свой инженерный проект. Мадина представила проект робота-пожарного, рассказала о нем на английском языке и прошла в полуфинал.

– Только тогда я поняла весь масштаб конкурса, и какой будет приз, – вспоминает девочка.

Полуфинал проходил в Казани. Мадина защитила проект «Как я представляю АЭС будущего» и попала в финал. Финалистов поделили на несколько команд, которые соревновались между собой в паре. Ребятам предстояло презентовать свой проект малой АЭС для лунных баз и подготовиться к дебатам с командой соперников.

Мадина в полуфинале конкурса защитила проект «Как я представляю АЭС будущего» и вышла в финал. Фото: личный архив героини публикации

– Проект мы готовили втроем 10 дней, – рассказывает Мадина. – Общались онлайн каждый вечер. Досконально изучали свою тему, плюсы и минусы нашего проекта, какие вопросы нам могут задать соперники, как мы будем отвечать. Тему соперников тоже изучали, чтобы понять, к чему мы можем придраться. Мы были нацелены на победу.

«Мы плакали и смеялись одновременно»

Заключительный этап проходил в Москве в июне. Команды защищали свои работы необычно: одни зачитывали рэп, другие устроили целое заседание суда. Наши ребята придумали свою изюминку: добавили стихи в рассказ и надели головные уборы разных национальностей, символизируя народное единство.

– После презентации соперники задавали нам вопросы. Мы их уже предвидели и отработали заранее, поэтому отвечали буквально сразу, – рассказывает Мадина. – Потом мы спрашивали соперников, и конкретно так завалили их.

Однако шли обе команды вровень и до последнего не знали, кто победит. По словам Мадины, самым сложным было ожидание результатов. Ребята заранее договорились, что будут радоваться при любом исходе и пожмут руки противникам.

– Когда назвали нас, мы сначала не поверили, думали, это ошибка, – вспоминает Мадина. – Потом пришло осознание, что мы поедем на Северный полюс! Мы стоим, плачем и смеемся одновременно. И друг друга спрашиваем: «Вы верите в это?»

– Я хочу отметить, как слаженно отработали ребята и как выросли за этот период, – добавляет Алина, мама Мадины. – Они многое изучили, все делали самостоятельно и очень много получили от самого процесса.

Заключительный этап Международного конкурса «Ледокол знаний» проходил в Москве в июне. Фото: личный архив героини публикации

Шестибалльный шторм и белые медведи

В начале августа Мадина вместе с мамой прилетели в Санкт-Петербург, а затем поездом добрались до Мурманска. Там им провели экскурсию по городу, и 4 августа их группа погрузилась на ледокол и отправилась в невероятное путешествие к Северному полюсу. За 10 дней на ледоколе «50 лет Победы» они прошли по маршруту Мурманск-Северный полюс-Земля Франца-Иосифа-Мурманск. Помимо ребят-победителей, с ними на корабле были ученые, работники атомной отрасли, инженеры, а также блогеры, писатели и популярная музыкальная группа AY YOLA

На Северный полюс школьница отправилась вместе с другими победителями конкурса и популярной группой AI Yola. Фото: личный архив героини публикации

Время в поездке пролетало незаметно: каждый день были лекции, встречи с экспертами, совместные игры, научные эксперименты.

– Мы могли со всеми общаться о чем угодно, – рассказывает Мадина. – Капитан провел экскурсию по ледоколу, нам показали все, вплоть до реактора. Это удивительно, когда ты видишь воочию то, о чем только читал!

А в самом начале экспедиции ледокол попал в настоящий шторм с волнами в 4-6 баллов. Это было испытанием для ребят, но все держались молодцом.

На четвертый день путешествия, когда все уже собирались спать, капитан объявил по громкой связи: «Одеваемся и выходим на палубу». Ребята мгновенно выскочили из своих кают, кто в чем.

– Мы увидели настоящих белых медведей! – восторженно вспоминает Мадина. – Один подплыл очень близко к кораблю и смотрел на нас так же удивленно, как мы на него. У всех сразу сон как рукой сняло.

Кругосветное путешествие вокруг 90-ой параллели

И вот настал день прибытия на Северный полюс. Все ждали этого момента и буквально отсчитывали метры до цели, а потом веселой толпой спустились на северную землю.

– Нас переполняли эмоции! – рассказывает Мадина. – Все вокруг белым-бело, просто сплошная белая равнина. Мы спустились и под гимн подняли российский флаг. Был очень сильный ветер, но это не мешало нам. Каждый заранее придумал, что сделает на Северном полюсе: кто-то принес уточек, кто-то ел арбуз, а я решила познакомить два полюса: привезла своего плюшевого пингвина. Мы назвали его Аркадием.

Прямо на месте группа AY YOLA исполнили свой хит, а потом все встали в хоровод и провели своеобразный ритуал: за пару минут совершили кругосветное путешествие – прошли вокруг точки 90 градусов.

Уфимская школьница Мадина Мусина на Северном полюсе. Фото: личный архив героини публикации

Также стоит упомянуть, что еще одна страсть Мадины – музыка. Она окончила с отличием музыкальную школу по классу саксофона, взяла инструмент с собой и сыграла на Северном полюсе песню про белых медведей из фильма «Кавказская пленница».

Еще одним пунктом экспедиции было посещение Земли Франца-Иосифа и наблюдение за птичьим базаром – впечатляющее явление природы, когда вместе собираются сотни тысяч птиц.

Запоминающимся моментом также стал запуск радиозонда для измерения параметров атмосферы, который приземлился на один из островов Земли Франца-Иосифа.

День рождения на Северном полюсе

Но больше всего Мадине запомнился день 12 августа, когда она отпраздновала свое 16-летие на атомном ледоколе посреди северных волн.

– И именно в этот день мы увидели редкое явление: солнечное затмение! – с гордостью говорит девочка. – А потом у нас была дискотека в стиле «Total white», все были в белом. Там я исполнила на саксофоне хит Камилы Кабелло «Havana». А капитан подарил мне картину с изображением ледокола, поздравлениями и подписью.

В дальнейшем, как призналась «КП-Уфа» Мадина, она планирует заканчивать 10 и 11 класс в физико-математическом лицее. И, конечно, совместно со своей командой с конкурса они разрабатывают новый проект, суть которого пока не разглашают.

– Моя профессия будет связана с программной инженерией, – говорит девочка. – Где я смогу свое увлечение робототехникой развить до профессионального уровня и по максимуму автоматизировать и роботизировать процессы.

Самая большая поддержка Мадины во всех ее начинаниях – это ее родители. Мама Алина Альбертовна – преподаватель в вузе – как никто другой знает, как важно ребенку найти свой путь.

– Каждый ребенок приходит в этот мир со своим потенциалом, – говорит она. – И родителям нужно это почувствовать и помочь. Понять, какое направление ему по душе и где он сможет раскрыться.

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