Перед трагедией звал коллег на помощь: футболист из Башкирии погиб при обрушении рудника в Хабаровском крае

Учалинец Румель Вильданов погиб при обрушении породы в золотодобывающей шахте в Хабаровском крае. Фото: соцсети

30-летний шахтер из Башкирии Румель Вильданов погиб на вахте при обрушении породы на золотоносном руднике в Хабаровском крае. Трагедия произошла поздним вечером 30 августа на шахте «Ольга». Тело уроженца Учалов извлекли из-под завалов на следующий день, при ЧП также пострадали двое его коллег. Подробности случившегося выяснила «КП-Уфа»..

«А потом произошел обвал»

Как рассказала сестра Румеля Рина, незадолго до гибели при обрушении породы брат успел позвать на помощь коллег-шахтеров.

- Эта шахта, там спуск 175 метров, по-моему. Он пошел [в забой] по работе и вызвал своих товарищей. Они услышали, как он кричал, звал их и просил о помощи. А потом произошел обвал, - со слезами на глазах вспоминает девушка. – Они его из-под завалов достали в понедельник, 12 часов спустя.

По словам девушки, сейчас тело учалинца все еще находится в морге в Комсомольске-на-Амуре, идет судебно-медицинская экспертиза. Вопрос с транспортировкой для похорон в родной город пока не решен. Но компания, на которую Румель работал, с Риной на связи.

Уроженец Башкирии отправился на вахту в Хабаровский край меньше месяца назад. Фото: соцсети

За свою недолгую жизнь Румель собственной семьей обзавестись не успел, у него осталась только сестра. Когда стало известно о гибели 30-летнего горняка, соболезнования в ее адрес выразили сотни земляков и жителей других городов Башкирии.

Дело в том, что тяжелую работу в шахте он совмещал с игрой в футбол – много лет Румель был нападающим любительского футбольного клуба «Горняк», выступающего в чемпионате Башкирии. Последний свой гол он забил совсем недавно: 26 июля в 10-м туре Первенства поразил ворота стерлитамакского «Содовика». Тот матч учалинская команда выиграла со счетом 4:1. Через некоторое время после того матча Румель отправился работать вахтой на золотодобывающую шахту «Ольга» неподалеку от Комсомольска-на-Амуре. Там он пробыл совсем недолго, меньше месяца.

«Все ребята его уважали»

В соцсетях под трагической новостью добрыми словам шахтера и футболиста вспомнили многие жители Башкирии.

- Помню его с детства, шустрый и добрый парень. Небольшого роста тогда был, а в футбол так шустро и талантливо играл. Как сейчас перед глазами, в желтой футболке. Соболезнования родным, - написал один из земляков футболиста и шахтера.

С теплотой о рано ушедшем парне в соцсетях высказалась его первая учительница из учалинской школы.

- Ученик моего класса. Очень хороший, добрый, все ребята его уважали. В начальных классах учила его. Рина, прими мои соболезнования, сил тебе и терпения, - написала педагог.

Румель Вильданов с призом лучшего игрока Первенства Башкирии по мини-футболу-2023. Фото: Федерация футбола РБ.

Все, кто знал Румеля в жизни, кому удалось с ним поработать и поиграть в футбол за любимую учалинскую команду, отмечали его скромность и доброту. Даже те, кто был знаком с ним совсем недолго.

- Искренние соболезнования родным и близким. Недавно только на свадьбе познакомились, такой порядочный, скромный парень, - знакомая Румеля.

Идет следствие

Сейчас СК Хабаровского края по факту гибели рабочего возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека».

- В настоящее время осуществляется комплекс следственных и иных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, - прокомментировали в ведомстве.

Установление обстоятельств произошедшего на руднике «Ольга» Албазинского месторождения контролирует краевая прокуратура.

Если вы желаете оказать помощь сестре Румеля, оказавшейся в непростой ситуации, сделать это можно перечислив любую посильную сумму. Номер телефона Рины: 8-962-532-38-33.

«КП-Уфа» приносит соболезнования родным и близким молодого человека.

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