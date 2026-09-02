Башкирские нефтяники устроили праздники для воспитанников 20 социальных центров

В социальный центр «Феникс» в Бирске башкирские нефтяники приехали не только с подарками, но и с интересной развлекательной программой. Фото: Артур Салимов

В преддверии Дня знаний волонтеры «Башнефти» (входит в «Роснефть») провели ставшую уже традиционной акцию «Подарок к школе». Работники дочерних обществ компании ежегодно оказывают поддержку детским социальным учреждениям в регионах присутствия - а это 20 подшефных организаций в разных регионах страны.

Вместе с башкирскими нефтяниками мы побывали на празднике в Бирске, где организовали праздник для воспитанников центра содействия семейному воспитанию «Феникс». О том, как это было, читайте в нашем материале.

ЯРКОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ЛЕТА

В социальный центр «Феникс» в Бирске башкирские нефтяники приехали не только с подарками, но и с интересной развлекательной программой. Всем ребятам вручили портфели с канцелярскими товарами, а для младших деток привезли игрушки и организовали выступление иллюзиониста.

Башкирские нефтяники для младших деток привезли игрушки и организовали выступление иллюзиониста. Фото: Артур Салимов

После веселого и увлекательного представления для детей мы попросили поделиться впечатлениями о ежегодной акции воспитателя социального центра «Феникс» Наталью Мошелеву. Педагог отметила, что организованный башкирскими нефтяниками праздник стал для ребят, нуждающихся в особом внимании, добрым завершением летних каникул.

- Сегодня компания «Башнефть» организовала для наших детей веселое мероприятие, которое стало ярким завершение лета для них. Началась уже подготовка к школе, ребятам вручили подарки, очень нужные, очень ценные. Детки у нас сядут за парты подготовленные, не забыли и про первоклассников, за что им отдельное спасибо. Праздник оказался очень ярким, запоминающимся и не только младшим, но и старшим детям, нашим выпускникам. Уверена, они запомнят его надолго, - поделилась с «КП-Уфа» Наталья Мошелева.

Каждый год «Волонтеры Роснефти» посещают подшефные социальные учреждения и проводят благотворительные акции. Фото: Артур Салимов

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

Все подарки в рамках акции «Подарок к школе» для ребят из социального центра «Феникс» в Бирске приобрели волонтеры «Башнефть-Добычи». Как отметила волонтер Евгения Хусаинова в разговоре с «КП-Уфа», в это учреждение башкирские нефтяники приезжают не впервые. Нынешней весной они организовали для воспитанников мастер-класс по мини-футболу, превратившийся в настоящий спортивный праздник.

- И вот, сегодня мы здесь – чтобы поздравить детей с началом учебного года, подарить им школьные рюкзаки, канцелярские товары и подарки для самых маленьких ребят. Под крылом «Башнефть-Добычи» сегодня находятся восемь подшефных учреждений, которые располагаются по всей республике. Помощь для детей, оставшихся без попечения родителей или в трудной жизненной ситуации – это добрая традиция, ставшая частью корпоративной культуры «Роснефти», - говорит Евгения Хусаинова.

Поделился своими впечатлениями об участии в акции «Подарок к школе» приглашенный иллюзионист Владислав Пятибратов.

- Часто мы забываем в суете дней, что вокруг есть люди, которые нуждаются в частичке нашей доброты. Мне сегодня посчастливилось вместе с волонтерами «Башнефть-Добычи» подарить детям немножко волшебства и оставить яркие воспоминания на всю жизнь, - поделился иллюзионист Владислав Пятибратов.

Всего в 20 подшефных учреждениях на сегодняшний день находятся 700 детей школьного и дошкольного возраста. Фото: Дмитрий Сагитов

КСТАТИ

Каждый год в преддверии Дня знаний и Нового года «Волонтеры Роснефти» посещают подшефные социальные учреждения и проводят традиционные благотворительные акции «Подарок к школе» и «Письмо Деду Морозу». Работники «Башнефти» и дочерних обществ оказывают поддержку организациям, помогают приобрести мебель и технику детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Всего в 20 подшефных учреждениях на сегодняшний день находятся 700 детей школьного и дошкольного возраста.

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