«Я и не узнал его сразу, но было ощущение, что лицо знакомое»: жизнь уфимца на борту самолета спас министр здравоохранения России

На помощь 44-летнему уфимцу в самолете пришел летевший тем же рейсом министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Фото: личный архив героя публикации

44-летнему уфимцу Рустему Ганееву стало плохо в самолете, когда он летел с Камчатки в Москву – резко подскочило давление. Он попросил о помощи бортпроводников, а они нашли в салоне врача. Каково же было его удивление, когда он узнал, что помощь в небе ему оказал… министр здравоохранения России Михаил Мурашко. О том, как это было, благодарный пациент рассказал эксклюзивно для «КП-Уфа».

В предпоследний день лета, 30 августа, Рустем вместе с 11-летним сыном, своими друзьями и их сыновьями возвращались из Петропавловска-Камчатского в Москву. На полуострове они ходили в большой поход и рыбачили. Обратно в родную Уфу возвращались с пересадкой в столице и, через некоторое время после набора высоты Рустем почувствовал, что его состояние ухудшается.

- У меня поднялось давление, а каких-либо таблеток с собой у меня не было. У меня был тонометр, я померил – а там уже почти 180. Попросил у бортпроводников какую-нибудь таблетку, а они ответили, что права не имеют аптечку открывать, для этого нужно объявить, есть ли врач на борту. Я сначала в силу скромности отказался, не хотел никого беспокоить. Бортпроводники потом несколько раз интересовались моим состоянием и в итоге убедили меня – нужно найти врача, - вспоминает Рустем.

После оказания помощи уфимцу министр продолжал наблюдать за его состоянием. Фото: личный архив героя публикации

Вскоре к креслу уфимца подошел мужчина и стал интересоваться его здоровьем, опрашивать и осматривать. Как признается Рустем, он не сразу узнал в нем министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

- Он сказал, что врач, говорил очень вежливо, вел себя скромно. Я и не узнал сразу товарища министра, но было ощущение, что лицо знакомое. Он снял свои часы и надел мне на руку. Оказывается, у него там функция кардиограммы есть. Получается, Михаил Альбертович снял кардиограмму, посмотрел, все ли в порядке с сердцем таким образом. Сам сходил за ручным тонометром, померил давление. У меня электронный был, а он захотел перепроверить, - говорит уфимец.

Как вспоминает Рустем, министр старался максимально вникнуть в его состояние, расспрашивал, какие он обследования проходил в последнее время. А затем достал несколько препаратов из аптечки и сделал ему укол.

- Потом еще несколько раз подходил и проверял мое состояние. И те препараты, которые он подобрал, подействовали. У меня нервная система начала успокаиваться, давление начало снижаться. Такая, скажем так, паническая агония прекратилась. Я себя почувствовал лучше и спокойно долетел до конца. Несколько часов я был под его наблюдением, - говорит Рустем.

Друзья и попутчики Рустема сфотографировались с министром в самолете после приземления в столице. Фото: личный архив героя публикации

Когда Рустему стало легче, его друзья спросили: «А ты знаешь, кто тебе помощь оказывал?». И только тогда он понял, что спасительный укол на борту самолета ему сделал сам глава Минздрава России.

- Тут у меня все сошлось, я понял откуда мне знакомо лицо этого человека. Конечно, я был очень впечатлен! Он максимально по-доброму, как врач, отнесся ко мне. Не как чиновник, а именно как врач и добрый человек. Должность свою не называл, лишнего какого-то официоза не создавал. Я очень благодарен Михаилу Альбертовичу! – говорит уфимец.

Про ту судьбоносную встречу на борту самолета Петропавловск-Камчатский – Москва Рустем точно никогда не забудет. Как и его 11-летний сын, летевший на соседнем кресле и почти весь полет, переживавший за папу. К счастью, история завершилась хорошо и жизни уфимца ничего не угрожает. Уже завтра он отправится на консультацию и дообследование в Республиканский кардиологический центр. По результатам осмотра врачи уже назначат лечение.

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