«Велосипедный путь в Арктику открыт!»: велотуристка из Уфы доехала до Северного Ледовитого океана

Весь пройденный уфимкой путь составил примерно 2000 км, из них 1600 - на велосипеде. Фото: личный архив героини публикации

Как мы писали ранее, 7 июля Ксения, активист Русского географического общества, отправилась на велосипеде из Уфы до Северодвинска, вдохновившись посещением Музея полярников имени Альбанова. И вот, 24 августа она прибыла в конечную точку своего большого путешествия и искупалась в Северном Ледовитом океане. О том, как проходил путь, какие трудности возникали и что ее впечатлило больше всего, Ксения рассказала «КП-Уфа».

НОВЫЙ МАРШРУТ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Весь пройденный Ксенией путь составил примерно 2000 км. Из них 1600 км она проехала на велосипеде, а оставшееся расстояние преодолела на поездах и попутном автомобиле. Всего дорога заняла 48 дней. Как сказала в самом начале Ксения, у этого путешествия не было жестких сроков, а главной целью было - исследовать интересный маршрут и побывать в новых местах.

-Мой путь прошел через Башкирию и Удмуртию, а также впервые привел меня в Кировскую, Вологодскую и Архангельскую области, - рассказывает велотуристка. - Во время поездки я встречала много своих друзей и знакомых, основная часть которых живет как раз в Удмуртии и Башкирии. В Кировской области я не только попала на фестиваль йоги, музыки и самопознания под открытым небом, но и сходила в кировский музей космоса и музей Циолковского. А ещё плавала на сапе по Вятке и прокатилась по узкоколейной железной дороге.

От Уфы до берега Северного Ледовитого океана Ксения добралась за 48 дней. Фото: личный архив героини публикации

Среди ярких впечатлений путешествия Ксения отмечает посещение Великого Устюга, созерцание старинных храмов и общение с верующими людьми.

-Мне было крайне интересно пообщаться с теми, кто занимается восстановлением исторической справедливости в отношении памятных мест (лагерь НКВД для «кулаков» в Холмогорах), - говорит Ксения. - А также с людьми, которые на собственном энтузиазме восстанавливают храмы и достопримечательности. Познакомилась я и с очень увлеченными личностями, которых можно назвать истинными потомками поморов — по их силе воли и особому характеру. Я вдоволь налюбовалась суровой красотой северных пейзажей и даже стала свидетельницей северного сияния.

Палатку Ксения ставила в лесных массивах, а также ночевала в гостевом доме при храме, на вокзалах, в гостях у друзей, в гостиницах и даже на остановке.

НЕ БЕЗ ТРУДНОСТЕЙ

На финише своего пути, в Северодвинске, Ксения встретила родственную душу.

-Я познакомилась с человеком, который рассказывал о внутренних водных маршрутах России с таким горящим взглядом, что стало ясно: он - искатель приключений! - с восторгом рассказывает Ксения. - Он мечтает починить свое судно и отправиться на нем покорять речные и морские просторы.

Такой большой путь не обходится без сложностей. В непогоду, если во время движения были дожди, Ксения укрывалась на некоторое время на остановках, пила чай или кисель, который заваривала в небольшом термосе или грела чай на горелке. В затяжной дождь, когда настроение было хуже, помогала музыка, общение с родными и любимыми, а ещё горячий вкусный чай и конфеты с шоколадом. Но не только дожди и грозы застали Ксению в дороге, ближе к концу пути добавилось и плохое самочувствие.

Как отметила Ксения, по пути иногда приходилось ночевать даже на остановках. Фото: личный архив героини публикации

-Я чем-то отравилась, днем поднималась температура и была общая слабость, - вспоминает Ксения. - Думаю, сыграло несколько факторов: плохо помыла руки, плюс уже ближе к концу экспедиции организм расслабился. В итоге осталась на восстановление в гостинице при Сийском монастыре недалеко от Емецка.

Самочувствие оставляло желать лучшего, поэтому Ксения воспользовалась подвернувшейся возможностью доехать на газели до Холмогор, а оттуда на пароме через Северную Двину до Курострова (родина Ломоносова).

Далее путешественница поехала на электричке до Северодвинска, чтобы выполнить намеченное: увидеть подводные лодки, искупаться на южном побережье Северного Ледовитого океана, да и просто познакомится с этим городом за полярным кругом. А когда это случилось, эмоции девушки было не описать словами.

-Меня переполняли самые светлые чувства: я добралась, несмотря ни на что до своей цели, - с восторгом рассказывает Ксения. - Горячие по накалу эмоции вызвало купание в холодной (+13, +15) воде Белого моря! Ну и конечно гордость за себя, за свою выносливость и за целеустремленность. Я смогла преодолеть маршрут. Велосипедный путь в Арктику открыт!

Ксения добралась до заветной цели 24 августа. Фото: личный архив героини публикации

НА ПУТИ К ДОМУ

К слову, брелок с белым медведем, который был подарен Ксении одним из главных попечителей Башкирского отделения Русского Географического Общества она теперь носит поверх остальных. Как она сама говорит, это ее знак, личная награда и память о том, что, если человек захочет, поставит цель, будет свято в нее верить, он обязательно ее достигнет!

Сейчас Ксения едет домой на поезде. Дальнейших планов пока не строит.

- Планы появляются по ходу открывающихся возможностей в жизни, - говорит велотуристка. - Ведь я в целом активный человек, открытый для исследований и экспедиций. Да и положение активиста Русского географического общества и позволяет, и обязывает к этому.

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