От аниматора до помощи детям-инвалидам и нуждающимся: как «Радуга добра» меняет жизнь сотен семей в Башкирии

Регина со своей командой регулярно привозят помощь в Серафимовский детский дом. Фото: АНО «Радуга добра»

Регина Биргулиева – основательница и душа АНО «Радуга добра». Для многих семей республики ее имя – синоним спасения и последней надежды. «КП-Уфа» неоднократно писала о подопечных ее центра, которых она буквально спасала, возвращала к нормальной жизни, помогала в тяжелых ситуациях и привлекала к ним внимание общественности. На этот раз мы бы хотели поделиться историей самой Регины и ее благотворительного проекта. Как он создавался, кто там работает, как планирует развиваться и что помогает не выгорать человеку, который добровольно погружается в чужую боль, - читайте в нашем материале.

Все началось с детских праздников

Регине 39 лет, по профессии она бухгалтер, с 18 лет работала торговым представителем брендов детского питания. В 2015 году в Стерлитамаке она открыла студию детских праздников, а сама работала там аниматором. Однажды произошла судьбоносная ситуация.

История «Радуги добра» началась в Стерлитамаке более 10 лет назад, с проведения праздника для ребенка. Фото: АНО «Радуга добра»

– К нам обратилась одна мама, она хотела устроить дочке праздник, но денег не было, - вспоминает Регина. - Мы ей провели бесплатный день рождения. После этого мы стали таким образом помогать нуждающимся. И до сих пор проводим бесплатные праздники в детских домах и больницах.

Постепенно это переросло и в другую помощь – развести продукты, помочь приобрести необходимые вещи: лекарства, одежду, инвалидные коляски, сделать ремонт и т.д. Собирали деньги, искали спонсоров, старались максимально помочь всем, кто обращался. А в 2019 году, когда размеры деятельности стали масштабными, официально зарегистрировали центр социальной поддержки «Радуга добра».

Кому помогает центр

Сейчас у центра есть два основных направления работы:

- Аниматорство: волонтеры ездят по больницам и детским домам, устраивают детям бесплатные праздники.

- Полное обеспечение детей-инвалидов, паллиативных детей, нуждающихся семей. Также сотрудники центра курируют детские дома и их выпускников, кого-то пристраивают в семьи и далее помогают им найти работу.

– У нас есть большой реабилитационный центр, где в день работает более 40 специалистов, - рассказывает Регина. – Сейчас у нас уже шесть филиалов по республике. Есть свой автомобиль, который бесплатно привозит детей на реабилитацию. В Стерлитамаке оборудован большой склад, где есть аппараты ИВЛ, инвалидные коляски, кровати, питание, одежда, памперсы. Вот так мы и выросли потихонечку.

«Радуга добра» проводит праздники в детской онкологии. Фото: АНО «Радуга добра»

На что живет центр

В основном центр обеспечивает себя сам за счет платных проектов. Это детская студия праздников, где проводятся мероприятия за деньги. И реабилитационный центр, который помимо бесплатной помощи нуждающимся, оказывает и платные услуги по доступным ценам. Есть и крупные постоянные спонсоры.

– Нам очень помогает уфимский торговый центр, - рассказывает Регина. - Мы с ними уже много лет дружим. Они постоянно закупают дорогие аппараты ИВЛ, бывает, что-то еще оплачивают. Есть и обычные жители, которые к праздникам сами везут подарки для детей.

Кроме того, центр периодически проводит сборы. Сейчас, например, собирают самое необходимое к празднику 1 сентября в детской онкологии: канцтовары, питание, игрушки и другие нужные вещи.

Волонтеры

Почти все волонтеры центра – это школьники и студенты, в том числе трудные подростки.

– Подростков приучаем к работе, они у нас и волонтеры, и аниматоры, деньги зарабатывают - говорит Регина. - Чтобы не мотались нигде, а пользу приносили и себе, и другим. Кого-то мы сами находим – например, попался на воровстве, я говорю: айда к нам, в нормальное русло тебя пустим. Потом портфолио им делаем, чтобы легче было поступить в вузы.

У Регины большая семья: муж, трое своих детей и один приемный сын. Фото: личный архив героини публикации.

Для школьников и студентов центр – одна большая семья. Здесь они и работают, и общаются, и уроки учат. Но самое главное – они начинают по-другому относиться к жизни, происходит переоценка ценностей.

– Я их один раз свожу в ПНИ (психоневрологический интернат – ред.), им больше ни воровать, ни наркоманить, ни пить неохота, - рассказывает Регина. – Там же и молодые есть. Я им говорю: здесь может оказаться каждый. И это реально работает. ПНИ мы тоже обслуживаем как аниматоры и помогаем ухаживать и выгуливать пенсионеров.

Истории подопечных

За время работы центра многим детям удалось помочь и с лечением, и с социальной адаптацией, и перевести в нормальные условия жизни.

Многие помнят историю Софьи из поселка в Стерлитамакском районе со сросшимися пальцами и деформированным лицом, которую не брали в детский сад. Регина не только помогла устроить ее в детский сад, но и привлекла внимание властей к этой ситуации.

– Мы ее нашли как домовенка, которую не принимал никто, - вспоминает Регина. – Сейчас живёт обычной нормальной жизнью, со всеми контактирует, рисует, лепит, в школу пошла. Классная девчонка такая!

Центр помогает не только детям, но и их родителям. Женщин учат готовить, например, или парикмахерскому искусству. В основном, это мамы детей-инвалидов: пока дети на реабилитации, они могут освоить новую профессию и обеспечивать семью. Некоторые родители выучились на логопедов и сейчас работают в центре.

Девочку Софию из-за особенностей внешности не брали в садик, но с помощью «Радуги добра» она уже ходит в обычную школу. Фото: АНО «Радуга добра»

«У меня всё окружение стало волонтерами»

У самой Регины большая семья: муж, трое своих детей – сыновья 18 лет и 4 года, дочка 11 лет, и один приемный сын, уже взрослый, живет самостоятельно. И все заняты в волонтерстве, даже самый маленький. Муж раньше работал на вахте, но ушел оттуда и работает в центре – он водитель, возит детей на реабилитацию, ремонтирует и чистит оборудование, коляски, кровати, делает много другой работы. Дети Регины тоже активно участвуют в жизни центра, ездят по детским домам, помогают на складе.

– У меня все окружение стало волонтерами. Даже мой 4-летний ребенок знает, что такое детский дом - рассказывает Регина. - Все помогают, поддерживают. У нас всегда выходной — это день добрых дел: то я сама езжу по семьям, то мы с детьми едем в Серафимовский детский дом.

«Радуга добра» - постоянный куратор Серафимовского детского дома. Фото: АНО «Радуга добра»

«Я живу этим, поэтому не выгораю»

Регина – душа и сердце центра. Она и логопед, и дефектолог, может заменить любого специалиста, везде ездит сама, принимает новых детей, смотрит, чем им можно помочь. Такая постоянная вовлеченность требует очень больших физических и моральных затрат, и есть большой риск выгорания. Но для нее это не работа, а жизнь.

– Я живу этим, даже в отпуске не могу находиться, мне тяжело, - улыбается Регина. - Наверное, я просто люблю это дело, поэтому и не выгораю. Бывает тяжело, когда уходит ребенок, которому помочь пытались. Но положительных историй больше. Когда я вижу, что мама исправилась, не пьет, ребенок в семье остался, когда есть результаты у ребёнка — это новые силы сразу дает, адреналин. Понимаешь, что все не зря.

О планах на будущее

В планах построить небольшую деревню, типа санатория, где специалисты будут работать с детьми, а родители смогут отдохнуть.

– Мы сейчас базируемся в большом частном доме, на аренде, - рассказывает Регина. - Часть дома — это реабилитационный центр, в другой части аниматоры праздники проводят, а наверху склады. Детей много, хочется расширяться и иметь свой такой тихий уголок, собрать всех вместе там. Да и чтобы мамы отдохнули, чтобы выгорания не было.

Регина Биргулиева сама многодетная мама и вся ее семья участвует в проектах центра. Фото: личный архив героини публикации.

Если вам или вашим близким нужна помощь, которую может оказать АНО «Радуга добра», вы можете связаться с Региной по номеру телефона: 8-919-616-60-26.

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