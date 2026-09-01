Этот учебный год станет одним из самых реформистских за последнее время Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии, равно как и во всей России, стартует один из самых реформаторских учебных годов за последнее время. Федеральные и региональные новации коснулись буквально всего – от школьного меню до перестройки расписания. Разбираемся, к чему готовиться детям и их семьям.

В КАКИХ ШКОЛАХ И КЛАССАХ БАШКИРИИ БУДУТ СТАВИТЬ ОЦЕНКИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ

Одним из нововведений в школах стал запуск пилотного проекта по оценке поведения учеников 2-8 классов. В эксперимент официально вошли 10 школ в Уфе (№79, №104, №105, гимназии №1 и №2) и Стерлитамаке (№1, №2, №32, гимназия №4 и лицей №1).

Оценивать дисциплину будут не привычными цифрами от 2 до 5, а по специальной трехуровневой шкале: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое» поведение. Эти отметки не будут суммироваться с академической успеваемостью. Оценка будет выставляться в отдельную графу дневника. Ее главная цель – дать четкий сигнал родителям, если ребенок систематически срывает уроки или проявляет агрессию к сверстникам. Ожидается, что если за первый год эксперимент покажет снижение подростковой конфликтности, практику расширят.

КАК ИЗМЕНЯТСЯ УРОКИ В ШКОЛАХ

Изменения претерпел и учебный план. Так, из программы 6-8 классов исключили обществознания. Предмет теперь начнут изучать только с 9 класса, сделав упор на практические правовые, финансовые и экономические знания.

Освободившиеся от обществознания часы переданы на изучение истории. Школьники будут углубленно изучать как общую историю России, так и региональный аспект — историю родного края.

Обществознание до 9 класса отменяется Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кроме того, сократилась обязательная нагрузка по иностранным языкам в средних классах – вместо трех уроков в неделю останется два. У старшеклассников углубленного курса информатики появятся модули по изучению нейросетей, искусственного интеллекта и базового программирования.

Школа возвращает себе и воспитательную функцию. С этого года для учеников вводится обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России». На этих уроках школьникам будут прививать традиционные ценности, рассказывать об историческом единстве народов и культурном многообразии страны.

Еще одно нововведение в школьном образовании – запрет на домашние задания для первоклассников. А еще им не будут выставлять оценки и проводить контрольные работы. Особые условия Минпросвещение России объяснило тем, что ребенку важно постепенно привыкнуть к новому режиму, коллективу и требованиях школы.

ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНОВ В ШКОЛАХ

Эпоха мобильных телефонов на уроках официально завершена федеральным законом. Использовать личные гаджеты во время занятий теперь строго запрещено.

Исключения составляют экстренные ситуации, связанные с непосредственной угрозой жизни или здоровью учеников или педагогов. Также пользоваться гаджетом разрешат детям, которым он необходим по медицинским показаниям (например, для непрерывного мониторинга уровня сахара в крови при диабете). Ну и на переменах пользоваться мобильной связью детям по-прежнему разрешено.

При нарушении запрета штрафов не будет, но к ученику могут применить меры воздействия дисциплинарного характера: устное замечание, письменный выговор в дневник, вызов родителей.

СТОЛОВЫЕ И МЕНЮ СВОБОДНОГО ВЫБОРА

В школах Башкирии с нового учебного года вводят меню свободного выбора. Подростки смогут сами из нескольких вариантов предложенных блюд. Результаты пилота в прошлом году в 117 школах Уфы и Стерлитамака уже показали высокую эффективность: уровень «несъедаемости» (количество выбрасываемой еды) в таких столовых упал с 18% до 7%.

В столовых Башкирии внедряют меню свободного выбора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Меню составляют с учетом мнения школьников и родителей. Сначала блюда разрабатывают повара, затем предложения рассматривают родители. После этого проводится тестовый период продолжительностью две недели, в течение которого собирают отзывы детей. По результатам меню утверждают окончательно.

Для школьников с аллергией и диабетом предусмотрены отдельные варианты рациона.

ПЛАТФОРМА «МЭШ» В БАШКИРИИ

Башкирия официально прощается со старыми разрозненными электронными дневниками. С этого учебного года общеобразовательные организации республики переходят на федеральную информационную систему «Моя школа», созданную на базе платформы «Московская электронная школа» (МЭШ). Большая часть из более чем двух тысяч школ республики подключилась к системе с 1 сентября, остальные завершат переход до конца текущего года.

Для родителей и учеников это означает переход на единое мобильное приложение «Моя школа. Дневник». Вход в систему теперь будет осуществляться строго через «Госуслуги». Экосистема позволит родителям мгновенно видеть время прихода ребенка в школу и его ухода, оценки, замечания, пропуски уроков. Также появится возможность удаленно отправлять справки, подписывать согласия и записывать ребенка в школьные кружки.

Педагогам платформа обещает существенно снизить бумажную отчетность.

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