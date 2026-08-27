В Уфе с официальным визитом побывала министр сельского хозяйства России

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут прибыла в Башкирию в разгар уборки урожая на полях. Фото: пресс-служба главы РБ

Накануне в столице Башкирии с официальным визитом побывала министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Чиновница провела рабочую встречу с главой республики Радием Хабировым и заслушала доклад о развитии аграрного сектора в регионе. Помимо этого, глава региона и министр обсудили развитие сельских территорий, ход уборки урожая и вопросы сотрудничества федеральных структур с республиканскими.

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил Оксану Лут за плодотворное сотрудничество. Какие еще вопросы сельского хозяйства обсуждались, расскажем в нашем материале.

РАЗВИТИЕ АГРО СЕКТОРА

В рамках рабочей встречи с министром сельского хозяйства, глава Башкирии рассказал, как обстоят дела в аграрном секторе республики.

- В том числе благодаря эффективному взаимодействию с Минсельхозом России мы за последние годы серьезно модернизировали технический парк хозяйств. С 2020 года аграрии закупили машин и оборудования на 80 млрд рублей. Только в 2026 году приобрели техники более чем на 9 млрд рублей, - сообщил Радий Хабиров.

По данным республиканского правительства, благодаря государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», за пять лет в Башкирии на развитие отрасли направили 10 млрд рублей, в том числе 6,7 млрд рублей – из федерального бюджета.

В Башкирии в этом году фермеры обновили парк техники на 9 млрд рублей

- Это позволило улучшить жилищные условия для 760 семей, построить и отремонтировать 29 социальных объектов, благоустроить 290 общественных пространств, а также проложить 80 км дорог, 147 км линий газо- и 220 км водоснабжения, - отметил глава республики.

В рамках федерального проекта «Кадры в АПК» был реконструирован второй учебный корпус Башкирского государственного аграрного университета. К слову, в этом году начался ремонт третьего корпуса. Также в республике с помощью этих мер поддержки активно ремонтируются аграрные колледжи, где готовят специалистов для сельского хозяйства.

СЕЗОН СБОРА УРОЖАЯ

На данный момент в Башкирии уже вовсю идет уборка урожая. В этом году башкирские фермеры столкнулись с климатическими препятствиями – все лето регион заливали дожди. Однако аграрии смогли минимизировать потери урожая и уже убрали половину засеянных площадей.

- Несмотря на неустойчивые погодные условия, аграрии убрали уже 50 процентов засеянных площадей, намолотив порядка 2 млн тонн зерна. Последние годы в структуре посевов мы ориентируемся на увеличение доли масличных культур, видим хороший потенциал развития этого направления. В целом прогнозы на урожай в 2026 году достаточно хорошие, - доложил Радий Хабиров.

В свою очередь, министр сельского хозяйства России отметила стабильное и динамичное развитие аграрного сектора экономики в Башкирии.

- На сельских территориях республики проживает полтора миллиона человек. Башкортостан – один из ключевых сельскохозяйственных регионов страны. В прошлом году здесь впервые в истории собран 1 млн тонн масличных культур, а урожай зерновых и зернобобовых превысил 3,6 млн тонн. Здесь представлены все ключевые направления АПК: растениеводство, животноводство, ветеринария, наука и образование. Местная продукция хорошо известна потребителям во многих регионах страны. Уверена, республика продолжит наращивать свой потенциал, – отметила Оксана Лут.

Глава Башкирии поблагодарил Оксану Лут за плодотворное сотрудничество. Фото: пресс-служба главы РБ

После встречи в башкирском Белом доме, министр вместе с главой региона поучаствовала в церемонии награждения лучших работников отрасли.

- Большое спасибо за ваш труд, за то, что благодаря вам и компаниям, в которых вы работаете, наши граждане могут вкусно есть и каждый день видеть богатый ассортимент, которого нет в большинстве стран. Вся Россия знает башкирскую продукцию, башкирские бренды. Уверена, что сельское хозяйство в республике будет и дальше успешно развиваться, - заявил Оксана Лут.

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