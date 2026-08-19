Две сестренки выжили благодаря отваге братика: фанатку «Игры в кальмара» арестовали за покушение на убийство, но ждет ли ее колония

Напавшую на сверстницу и ее 9-летнюю сестренку 16-летнюю уфимку отправили в СИЗО. Фото: Соцсети

Обычный летний день в уфимской Зеленой роще обернулся настоящим кошмаром наяву: 16-летняя девушка пришла с ножом в квартиру к бывшей однокласснице и устроила кровавую расправу, ранив не только ее, но и 9-летнюю сестренку. Трагедия едва не закончилась гибелью детей – спасти их удалось лишь благодаря смелости 10-летнего братика.

Ингу (имя изменено – Ред.) уже задержали, и сегодня суд постановил отправить ее в СИЗО. А в это время врачи борются за жизни двух тяжело раненых девочек. С момента трагедии прошло уже почти двое суток, но в этой мрачной истории все еще остается множество белых пятен. Но мы постарались во всем разобраться.

Что известно о нападавшей, о причинах ее чудовищного поступка, что с ней будет дальше и при чем тут «Игра в кальмара» – читайте в нашем материале.

Именно в этом доме произошла потрясшая всю страну трагедия. Фото: UTV

УЧИЛИСЬ ВМЕСТЕ

Правоохранительные органы изначально склонялись к версии о давних неприязненных отношениях, сложившихся еще в школе. Однако уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина призвала не спешить с выводами, подчеркнув, что эту гипотезу предстоит детально перепроверить. По ее словам, девочки учились вместе лишь в 5-6 классах, после чего их пути разошлись: обе окончили школу и поступили в разные колледжи, поэтому следствию еще только предстоит выяснить, где и как они пересекались в последнее время.

Как стало известно «АиФ-Уфа», Инга ранее несколько раз меняла школу. При этом обе семьи считались благополучными, а сами девушки положительно характеризовались по месту учебы и проявляли интерес к выбранным творческим профессиям: нападавшая перешла на второй курс Уфимского многопрофильного колледжа по направлению «дизайн одежды», а ее бывшая одноклассница училась в лесотехническом колледже на ландшафтного дизайнера.

На камеру домофона попал момент, как подозреваемая заходит в подъезд многоэтажки на улице Высотная. Фото: Соцсети

ПРИХОДИЛА В ЖУТКОЙ МАСКЕ

За два дня до трагедии Инга уже приходила к квартире жертвы, надев маску из нашумевшего сериала «Игра в кальмара» – предположительно, чтобы запугать девушку.

17 августа, выждав момент, когда родителей не было дома, Инга пришла снова – на этот раз без маски и с ножом. Едва хозяйка открыла дверь, гостья внезапно набросилась на нее с оружием. На крики из холла выбежала 9-летняя сестра потерпевшей и попыталась вступиться за старшую, но также получила несколько ударов.

Еще один стоп-кадр с домофона в подъезде: за 2 дня до нападения обвиняемая пришла к бывшей однокласснице в костюме с маской. Фото: Соцсети

Находившийся в квартире братишка девочек не пострадал. Мальчик выбежал в подъезд и стал непрерывно стучать во все двери подряд. Ему открыла соседка по лестничной площадке. Женщина среагировала мгновенно: вызвала скорую и полицию, зашла в квартиру, оказала первую помощь и не давала детям потерять сознание до приезда медиков.

Нападавшая скрылась с места преступления, однако правоохранители быстро установили ее местонахождение и задержали. Следственный комитет по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном с особой жестокостью. Расследование взяли под личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин и прокуратура Башкирии.

Пострадавших сестер экстренно прооперировали в Больнице скорой медицинской помощи. В региональном Минздраве подтвердили, что их состояние на сегодняшний день остается стабильно тяжелым, они находятся в реанимации.

На этом скриншоте с камеры в подъезде видно, как девушка покидает подъезд дома после нападения. Фото: Cоцсети

В СУДЕ ИСПУГАННО ОГЛЯДЫВАЛАСЬ И ПРЯТАЛА ЛИЦО

Заседание по избранию меры пресечения состоялось 18 августа в Кировском районном суде Уфы и проходило в закрытом для прессы режиме. В зал суда 16-летнюю Ингу привели в наручниках. Увидев объективы камер в коридоре, девушка испуганно оглянулась, словно не ожидала такого внимания прессы, а на вопросы журналистов о причинах конфликта и желании извиниться отвечала полным молчанием.

Обвиняемая после объявления меры пресечения. Фото: UTV

Из зала суда ее выводили, когда она прятала лицо под капюшоном толстовки и длинными волосами. Как сообщает проект «Честный репортаж», в здании суда присутствовал и отец обвиняемой, однако он буквально убежал из помещения, едва заметив камеры.

Суд полностью согласился с доводами следствия о том, что на свободе обвиняемая может скрыться от правосудия или оказать давление на участников процесса, и отправил девушку под стражу на два месяца.

Отец обвиняемой после заседания не стал общаться с прессой и спешно покинул здание суда. Фото: «Честный репортаж»

ОТПРАВЯТ НА ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ В КОЛОНИЮ?

Уфимский адвокат Роман Петров выразил сочувствие матери пострадавших девочек и отметил, что в учебных заведениях девиантное поведение подростков обычно заметно лучше, чем дома, так как родители в силу любви склонны закрывать глаза на многие вещи.

По оценке эксперта, в ближайшем будущем обвиняемой предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Если ее признают вменяемой, с учетом несовершеннолетнего возраста максимальный срок лишения свободы, который может ей грозить по действующему законодательству, составляет 10 лет. В противном случае девушка может быть направлена на принудительное лечение.

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