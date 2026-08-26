«За 25 лет она сделала столько, сколько другие за всю жизнь не делают»: в Башкирии похоронили девушку, которая спасла чужого ребёнка, но погибла сама

Виктории было всего 25 лет. В этом году она окончила колледж. Фото: соцсети

На днях в башкирском селе Иглино простились с 25-летней Викторией Галановой. Она бросилась спасать чужого ребенка, но погибла сама. Её тело не могли найти больше трех недель и обнаружили практически случайно. «КП-Уфа» вспоминает подробности трагедии и рассказывает о самой девушке.

«БРОСИЛАСЬ ПРЯМО В ОДЕЖДЕ»

Всё произошло в жаркий день 21 июля. Вика, прогуливаясь в одиночестве по микрорайону Инорс в башкирской столице, решила посидеть на берегу дикого пляжа реки Уфы, рядом с местом, где та соединяется каналом с озером Теплым. Неподалеку плескались дети, в то время как их родители отдыхали на суше. Купаться там было опасно: место неофициальное, а из-за половодья вода сильно поднялась, течение усилилось и появились водовороты.

В какой-то момент Вика заметила, что 10-летняя девочка в воде просит о помощи. Её стало уносить от берега.

– Вика за ней бросилась прямо в одежде. Отец девочки заметил это чуть позже и тоже побежал. Он схватил девочку, а Вика сзади её выталкивала. В итоге мужчина с ребенком вышел на берег, а Вика осталась в воде. Мужчина [из числа очевидцев] мне рассказывал, что видел ее руку над водой, – рассказывает «КП-Уфа» со ссылкой на свидетелей близкий друг Вики. – Всё внимание тогда было на ребенке, а когда все обернулись, посмотрели, Вику уже засасывало в воду. Отдыхавшие там мужчины поначалу прыгали за ней, пытались подплыть, но сами боялись: чувствовали сильное течение. Несколько попыток было, и всё. После этого они вызвали полицию.

Фото с места происшествия. Предоставлено «КП-Уфа»

На берегу остался рюкзак Виктории. Полиции его передали родители спасенной девочки. На связь с родными девушки, благодаря которой жива их дочь, они не выходили.

«ЗА 25 ЛЕТ ОНА СДЕЛАЛА СТОЛЬКО, СКОЛЬКО ЛЮДИ ЗА ВСЮ ЖИЗНЬ НЕ ДЕЛАЮТ»

Как узнала «КП-Уфа», в последние годы Вика жила вместе с матерью в частном доме в селе Иглино недалеко от Уфы, но её детство прошло именно в городе: сначала в микрорайоне Инорс, потом – в Черниковке. В школе она была заметной ученицей: выступала на мероприятиях, играла на музыкальных инструментах и рисовала. После 11 класса девушка решила никуда не поступать. Она искала себя, занималась волонтерством и творчеством: живописью, росписью предметов, созданием открыток и сувениров, в том числе на заказ. А еще – очень много работала.

– Она работала на складе, в охранном агентстве, медсестрой по уходу за больными в инфекционной больнице во время пандемии, воспитателем для детей с ограниченными возможностями здоровья [речь идет об уфимском центре «Мой мир»: помимо воспитательной работы, Вика там также расписывала стены и выступала на утренниках], – рассказывает знакомый.

Девушка занималась живописью. Фото: соцсети

Кроме того, девушка была глубоко верующим человеком. Еще в юном возрасте она прониклась католицизмом и в 2021 году приняла эту веру. В уфимском приходе Вика занимала активную позицию, развивала его и со всеми находила общий язык.

– Она была очень верующей. У нее дома, можно сказать, маленькая часовенка была в небольшой комнате со всей христианской атрибутикой.

В какой-то момент Вика загорелась идеей вступить в конгрегацию сестер святой Елизаветы в Саратове – это такой монашеский орден. Он обучает основам веры и оказывает социальную помощь нуждающимся и больным людям.

– Ей сказали, что могут взять, но с образованием. И поэтому она поступила в художественно-промышленный колледж. Как и в школе, там она была активисткой, стала старостой группы. Она выступала, играла, пела, в том числе на английском, писала стихи, рисовала, побеждала на конкурсах, была стипендиаткой главы Башкирии. За что она не бралась, всё у нее всегда получалось, – делится друг Вики. – За 25 лет она сделала столько, сколько люди за всю жизнь не делают. Человек как солнышко. Вокруг нее всегда жизнь кипела.

Вика была глубоко верующим человеком. Фото: соцсети

В прошедший выпускной для неё год девушка уже совмещала учебу и активную общественную жизнь с преподавательской работой в колледже – учила других студентов миниатюрной живописи. На это, как признаются близкие, Вика тратила много энергии. От своих планов вступить в конгрегацию сестер святой Елизаветы она не отказалась и уже летом собиралась переезжать в Саратов. Незадолго до трагедии девушка написала в чат прихода с предложением встретиться перед отъездом. Но было не суждено.

ПРОЩАНИЕ

Надежд на то, что Вика жива, не было самого начала. В первые два дня после трагедии водолазы обследовали дно, но ничего не нашли. Было очевидно, что тело девушки унесло дальше по течению реки. Поэтому дальше спасатели стали искать по большей части уже на поверхности воды.

– Поиски то прекращались, то начинались… Мама Вики постоянно звонила спасателям и просила искать, – вспоминаем друг девушки.

13 августа тело Вики случайно заметили в реке в районе Сипайлово. Очевидцы вызвали полицию, которая забрала тело и передала криминалистам на экспертизу. На опознание маму девушки Светлану пригласили только неделю спустя. Встретивший её полицейский сразу сказал, что на тело лучше не смотреть и предложил опознать по фотографиям. Убитая горем женщина согласилась. Ей показали снимки Вики: кольцо с выгравированным крестом и часы на руках, а также и кулон в форме крестика. «Да, это моя, моя…», – смогла сказать мама покойной.

Жизнь девушки оборвалась 21 июля. Фото: соцсети

Похороны девушки состоялись в субботу, 22 августа. Проводить ее в последний путь в зале прощаний на улице Цветочной в Уфе пришло огромное число людей: родные, близкие, друзья, прихожане католической церкви и прилетевшие из Саратова сёстры святой Елизаветы, сокурсники, студенты из других групп, преподаватели и руководство колледжа.

Похоронили Вику в Иглино. На кладбище присутствовали только самые близкие и приход. Прощание было очень тяжёлым. Светлана, потерявшая единственную дочь, находилась в состоянии глубокого шока. По словам близких, женщина до сих пор не решается даже заглянуть в рюкзак, с которым Вика ушла в тот роковой день.

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