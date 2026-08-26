Фото: соцсети Ратмира Мавлиева

В среду, 26 августа, Советский районный суд Уфы принял решение по мере пресечения бывшему главе администрации города Ратмиру Мавлиеву, который находится под следствием из-за обвинений в коррупции. СК при поддержке прокуратуры ходатайствовал о заключении экс-мэра под стражу, однако инстанция после двухдневного заседания оставила его на свободе. Как и прежде, в отношении Мавлиева будет действовать запрет определенных действий: ему предписано находиться дома в ночное время и запрещено пользоваться интернетом и общаться с фигурантами уголовного дела.

ОБВИНЕНИЕ И СУДЕБНЫЕ ТЯЖБЫ

Напомним, Мавлиев работал на посту главы администрации Уфы на протяжении четырех лет. Перед этим он три года руководил родным городом Нефтекамском. 28 апреля текущего года его задержали силовики. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и получении взяток. Согласно версии следствия, экс-мэру инкриминируют отчуждение участка 1,3 тыс. кв. м в санатории «Радуга» через подчиненных, сбор 30 млн руб. с рекламных агентств в качестве «пожертвований», из которых 21 млн ушел автомобиль для личных и служебных поездок, а также получение 10 млн руб. от девелопера за покровительство при сдаче многоквартирного дома.

Вину бывший мэр Уфы категорически отрицает. После задержания он заявил, что его оклеветал застройщик, с которым у администрации города ведутся судебные тяжбы. Сначала Ратмира Мавлиева отправили в СИЗО, но он смог добиться перевода на домашний арест, а после – и самой мягкой меры пресечения: запрета определенных действий.

14 июля решением Горсовета Уфы Мавлиев был отправлен в отставку с должности мэра – депутаты в резкой форме высказались о бывшем сити-менеджере прямо во время заседания. Позже через суд он добился отмены увольнения и восстановился в должности, однако апелляция в вышестоящей инстанции отменила этот вердикт. Поэтому Мавлиев фактически и юридически сейчас не является главой администрации города. Сам он заявил, что не борется за пост мэра – его полномочия истекают в сентябре, и на новый срок он не претендует. По его словам, обращение в суд, оспаривающее его отставку, связано с защитой права на законную процедуру и защиту профессиональной репутации.

Сейчас кресло градоначальника башкирской столицы занимает Рустам Шарипов. Его кандидатуру поддержал глава Башкирии Радий Хабиров. По поводу Мавлиева он заявил, что «считал и считает, что работать с ним мы не будем больше на этом посту».