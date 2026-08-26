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Общество26 августа 2026 8:03

Загадываем желания! Топ мест Уфы, где можно приманить удачу и любовь

Рассказываем, что делать уфимцам в День привлечения удачи
Эльвира АЛЕКСАНДРОВА
Представляем топ мест, где уфимцы могут поймать удачу за хвост

Представляем топ мест, где уфимцы могут поймать удачу за хвост

Готовьте свои самые сокровенные мечты! Ведь сегодня, 26 августа, отмечается необычный праздник — День привлечения удачи. В этот день, когда все звезды сложились нужным образом, самое время испытать судьбу. Благо, у нас в городе есть те самые места, где можно поговорить со «вселенной» и попросить ее буквально обо всем. Корреспондент «КП-Уфа» собрала 8 легендарных мест столицы, где заветные мечты становятся реальностью. И, конечно, сама тоже отправила свой запрос в космос. Держите нашу карту удачи и выбирайте свой маршрут исполнения желаний!

Дом куницы в парке имени Ивана Якутова

Скульптура была установлена в 2010 году в честь Дня семьи, любви и верности. По сложившемуся поверью куницам нужно потереть носы, чтобы привлечь удачу в любовных делах и исполнить заветное желание. Поэтому носики зверьков так блестят.

Куницам нужно потереть носы, чтобы привлечь удачу в любовных делах

Куницам нужно потереть носы, чтобы привлечь удачу в любовных делах

Висячий мост или «Мост влюбленных» в саду Салавата Юлаева

Сам сад существует с 1956 года, ранее он носил имя Надежды Крупской. Там есть очень красивый мост, который служит не только как удобная смотровая площадка, с которой открывается вид на реку Белую. Это место, куда часто приходят влюбленные пары и молодожены. С ним связаны несколько традиций:

- Для укрепления чувств пара должна пройтись по мосту, держась одной рукой за партнера, а другой — за перила.

Мост влюбленных находится в саду имени Салавата Юлаева

Мост влюбленных находится в саду имени Салавата Юлаева

- Молодожены вешают на перила замки в знак крепкого брака, а ключ выбрасывают в овраг. Правда, в один момент замков стало так много, что возник риск перегруза моста, поэтому их срезали.

- Тот, кто еще не встретили свою половинку, может положить на перила кусочек шоколада или дольку апельсина и таким образом приманить любовь.

Арка любви в Первомайском парке в Черниковке

Эта металлическая конструкция в форме сердца с 2011 года стала местом романтического ритуала для влюбленных. Чтобы чувства были крепкими, а любовь вечной, нужно взяться за руки и пройти через эту рамку. А после - посидеть на расположенной рядом Скамье любви, обнявшись, и загадать самое сокровенное желание.

Чтобы чувства были крепкими, а любовь вечной, нужно взяться за руки и пройти через эту рамку

Чтобы чувства были крепкими, а любовь вечной, нужно взяться за руки и пройти через эту рамку

Кстати, вечером арка красиво подсвечивается, создавая нужную атмосферу.

Нулевой километр около Главпочтамта

Это вмонтированная в тротуар символическая геодезическая отметка, начальная точка отсчета протяженности дорог между столицей республики и другими городами России и мира. Знак установлен в 2007 году и со временем оброс традиционными ритуалами.

- Чтобы привлечь удачу в финансовых делах, нужно встать на него и бросить монетку через левое плечо.

Нулевой километр располагается на улице Ленина, около здания Главпочтамта

Нулевой километр располагается на улице Ленина, около здания Главпочтамта

- Молодожены могут сделать здесь символический первый шаг в семейную жизнь.

- А предпринимателям советуют при заключении сделок пожать руки друг другу, стоя на этом круге.

Арт-объект «Три шурупа» на аллее рядом с Национальной библиотекой

Эти три гранитных шара установили в 2013 году. Они символизируют написание названия города Уфа по-башкирски. Эти буквы действительно напоминают шляпки шурупов, из-за чего Уфу в народе прозвали «городом трех шурупов». Существует легенда, что эти шары исполняют желания. А чтобы оно исполнилось, нужно прошептать мечту вслух, а затем потереть гранит.

Три гранитных шара установили около Национальной библиотеки в 2013 году

Три гранитных шара установили около Национальной библиотеки в 2013 году

Памятник дворнику у главного входа в ТЦ «Мир»

Бронзовую скульптуру дворника, которого в народе прозвали Булатом, установили здесь в 2007 году. С ним не только делают фото туристы и местные жители, но также просят его исполнить желания - для этого нужно загадать, что ты хочешь, и потереть козырек бронзовой кепки.

Бронзовую скульптуру дворника, которого в народе прозвали Булатом, установили здесь в 2007 году

Бронзовую скульптуру дворника, которого в народе прозвали Булатом, установили здесь в 2007 году

Камень желаний в парке Кашкадан

Эта скульптура в форме камня сделана из красной яшмы и установлена в 2010 году. На камне вырезаны углубления в виде взрослой и детской ладони, покрашенные золотой краской, и написано «Верь! Мечтай! Люби!». По легенде, нужно приложить свою ладонь в одно из углублений и загадать желание, а надпись поможет ему сбыться. Интересно, что яшма издревле считается камнем с хорошей энергетикой, а в раствор под основание скульпторы были заложены собранные людьми монеты - как символ вклада каждого в исполнение желания.

Камень желаний находится в парке Кашкадан

Камень желаний находится в парке Кашкадан

Памятник генералу Шаймуратову на Советской площади

Этот мемориальный комплекс был открыт в 2022 году, как дань памяти знаменитому генералу и всем воинам-защитникам Башкирии. Помимо того, что сам он состоит из множества разных элементов, каждый из которых имеет символическое значение, с ним связаны определенные традиции и обряды на удачу. Это настоящий конструктор желаний! Главное, решить, чего ты хочешь и сделать для этого конкретное действие:

- Для крепкого здоровья - потереть цветок курая.

Памятник Минигали Шаймуратову стал популярным у любителей приманить удачу

Памятник Минигали Шаймуратову стал популярным у любителей приманить удачу

- Для любви - погладить подол платья девушки на барельефе.

- Для удачи - дотронуться до подковы кавалериста-лучника.

- Для успешной сдачи сессии - потереть сапожок маленького Шаймуратова. Ох, и блестит он там!

Как видите, место можно подобрать под любой запрос, и загадать хоть сразу несколько желаний, побывав на разных объектах. Главное - искренность и вера в то, что загаданное сбудется!

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