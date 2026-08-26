Загадываем желания! Топ мест Уфы, где можно приманить удачу и любовь

Представляем топ мест, где уфимцы могут поймать удачу за хвост

Готовьте свои самые сокровенные мечты! Ведь сегодня, 26 августа, отмечается необычный праздник — День привлечения удачи. В этот день, когда все звезды сложились нужным образом, самое время испытать судьбу. Благо, у нас в городе есть те самые места, где можно поговорить со «вселенной» и попросить ее буквально обо всем. Корреспондент «КП-Уфа» собрала 8 легендарных мест столицы, где заветные мечты становятся реальностью. И, конечно, сама тоже отправила свой запрос в космос. Держите нашу карту удачи и выбирайте свой маршрут исполнения желаний!

Дом куницы в парке имени Ивана Якутова

Скульптура была установлена в 2010 году в честь Дня семьи, любви и верности. По сложившемуся поверью куницам нужно потереть носы, чтобы привлечь удачу в любовных делах и исполнить заветное желание. Поэтому носики зверьков так блестят.

Куницам нужно потереть носы, чтобы привлечь удачу в любовных делах

Висячий мост или «Мост влюбленных» в саду Салавата Юлаева

Сам сад существует с 1956 года, ранее он носил имя Надежды Крупской. Там есть очень красивый мост, который служит не только как удобная смотровая площадка, с которой открывается вид на реку Белую. Это место, куда часто приходят влюбленные пары и молодожены. С ним связаны несколько традиций:

- Для укрепления чувств пара должна пройтись по мосту, держась одной рукой за партнера, а другой — за перила.

Мост влюбленных находится в саду имени Салавата Юлаева

- Молодожены вешают на перила замки в знак крепкого брака, а ключ выбрасывают в овраг. Правда, в один момент замков стало так много, что возник риск перегруза моста, поэтому их срезали.

- Тот, кто еще не встретили свою половинку, может положить на перила кусочек шоколада или дольку апельсина и таким образом приманить любовь.

Арка любви в Первомайском парке в Черниковке

Эта металлическая конструкция в форме сердца с 2011 года стала местом романтического ритуала для влюбленных. Чтобы чувства были крепкими, а любовь вечной, нужно взяться за руки и пройти через эту рамку. А после - посидеть на расположенной рядом Скамье любви, обнявшись, и загадать самое сокровенное желание.

Чтобы чувства были крепкими, а любовь вечной, нужно взяться за руки и пройти через эту рамку

Кстати, вечером арка красиво подсвечивается, создавая нужную атмосферу.

Нулевой километр около Главпочтамта

Это вмонтированная в тротуар символическая геодезическая отметка, начальная точка отсчета протяженности дорог между столицей республики и другими городами России и мира. Знак установлен в 2007 году и со временем оброс традиционными ритуалами.

- Чтобы привлечь удачу в финансовых делах, нужно встать на него и бросить монетку через левое плечо.

Нулевой километр располагается на улице Ленина, около здания Главпочтамта

- Молодожены могут сделать здесь символический первый шаг в семейную жизнь.

- А предпринимателям советуют при заключении сделок пожать руки друг другу, стоя на этом круге.

Арт-объект «Три шурупа» на аллее рядом с Национальной библиотекой

Эти три гранитных шара установили в 2013 году. Они символизируют написание названия города Уфа по-башкирски. Эти буквы действительно напоминают шляпки шурупов, из-за чего Уфу в народе прозвали «городом трех шурупов». Существует легенда, что эти шары исполняют желания. А чтобы оно исполнилось, нужно прошептать мечту вслух, а затем потереть гранит.

Три гранитных шара установили около Национальной библиотеки в 2013 году

Памятник дворнику у главного входа в ТЦ «Мир»

Бронзовую скульптуру дворника, которого в народе прозвали Булатом, установили здесь в 2007 году. С ним не только делают фото туристы и местные жители, но также просят его исполнить желания - для этого нужно загадать, что ты хочешь, и потереть козырек бронзовой кепки.

Бронзовую скульптуру дворника, которого в народе прозвали Булатом, установили здесь в 2007 году

Камень желаний в парке Кашкадан

Эта скульптура в форме камня сделана из красной яшмы и установлена в 2010 году. На камне вырезаны углубления в виде взрослой и детской ладони, покрашенные золотой краской, и написано «Верь! Мечтай! Люби!». По легенде, нужно приложить свою ладонь в одно из углублений и загадать желание, а надпись поможет ему сбыться. Интересно, что яшма издревле считается камнем с хорошей энергетикой, а в раствор под основание скульпторы были заложены собранные людьми монеты - как символ вклада каждого в исполнение желания.

Камень желаний находится в парке Кашкадан

Памятник генералу Шаймуратову на Советской площади

Этот мемориальный комплекс был открыт в 2022 году, как дань памяти знаменитому генералу и всем воинам-защитникам Башкирии. Помимо того, что сам он состоит из множества разных элементов, каждый из которых имеет символическое значение, с ним связаны определенные традиции и обряды на удачу. Это настоящий конструктор желаний! Главное, решить, чего ты хочешь и сделать для этого конкретное действие:

- Для крепкого здоровья - потереть цветок курая.

Памятник Минигали Шаймуратову стал популярным у любителей приманить удачу

- Для любви - погладить подол платья девушки на барельефе.

- Для удачи - дотронуться до подковы кавалериста-лучника.

- Для успешной сдачи сессии - потереть сапожок маленького Шаймуратова. Ох, и блестит он там!

Как видите, место можно подобрать под любой запрос, и загадать хоть сразу несколько желаний, побывав на разных объектах. Главное - искренность и вера в то, что загаданное сбудется!

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