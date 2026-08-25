Главный тренер и гендиректор «Салавата Юлаева» ответили на вопросы журналистов перед началом нового сезона КХЛ

Главный тренер и гендиректор «Салавата» прокомментировали изменения в составе перед началом нового сезона. Фото: ХК «Салават Юлаев»

В преддверии старта нового сезона Континентальной хоккейной лиги, представители уфимского «Салавата Юлаева» провели традиционную пресс-конференцию. 21 августа гендиректор клуба Ринат Баширов и главный тренер «юлаевцев» Виктор Козлов ответили на самые актуальные вопросы от журналистов и болельщиков.

О ФИНАНСАХ И ТРАНСФЕРАХ

В разговоре с журналистами генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал будущее некоторых игроков в составе уфимской команды. Например, двоих молодых «юлаевцев» уже хотят просмотреть и подписать клубы НХЛ: Александра Жаровского ждут в «Монреаль Канадиенс», а Семена Вязового – в «Сиэтл Кракен». Но если голкипер принял решение отыграть весь сезон в Уфе, то с нападающим пока нет ясности по продлению контракта.

- Периодически такие разговоры возникают, но мы не ставим себе цель всячески его уговаривать и тянуть к себе. Как он сам почувствует свою готовность через сезон. Мы обсуждали варианты и год назад, пока мы не торопим переговоры, ближе к концу контракта будет уже ясно, готов ли он уехать в команду, у которой будут его права.

О будущем голкипера Семена Вязового:

– Риск того, что он уедет, есть, но будем обсуждать ближе к концу сезона. Пока он и его представители не высказывали мнение, что Семен уедет, в отличие от Жаровского.

Ответил гендиректор клуба и на вопрос о финансировании «Салавата». На протяжении последних двух сезонов нередко просачивалась информация о том, что есть трудности в этом вопросе.

- Основные долги мы погасили. В Лиге отметили, как «Салават Юлаев» принял действенные меры, которые сократили кредиторскую нагрузку на клуб. Сейчас мы более четко видим свои проблемы. Будет непростой год, но мы понимаем все варианты развития событий, Правительство республики нас поддерживает, и мы с уверенностью смотрим в новый сезон, - заявил гендиректор «Салавата» Ринат Баширов.

ТРЕНЕРСКИЙ ВЗГЛЯД

На вопросы о готовности команды к новому сезону и глубине состава «Салавата Юлаева» высказался главный тренер команды Виктор Козлов. В разговоре с журналистами он дал характеристику новичкам, с которыми подписали контракты нынешним летом. Напомним, в этом межсезонье «юлаевцы» усилились защитником из НХЛ Александром Алексеевым и подписали рекордсмена КХЛ по очкам Вадима Шипачева.

- Александр Алексеев, я считаю, сыграл неплохо на своем уровне. Вадим Шипачёв сыграл два матча, хорошо двигался, отлично разыгрывал шайбу в большинстве. В целом ребята старались, работали, но было много брака. Естественно, это не тот хоккей, который тренерскому штабу хотелось бы увидеть, потому что было проиграно два матча, причём в основном на наших собственных ошибках. Но это товарищеские матчи, предсезонные турниры. Ошибки свойственны на предсезонке, и у нас есть время их исправить, подкорректировать кое-какие моменты. Дальше у нас турнир в Магнитогорске, а затем начинаем выезд, - рассказал Виктор Козлов.

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