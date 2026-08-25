Последствия пожара в «Даско» Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В ресторане Dasko Garden, где накануне произошел крупный пожар, продолжают работать сотрудники МЧС. Они проливают пострадавшие от огня конструкции водой. «КП-Уфа» побывала на месте происшествия. Показываем, как выглядит ресторан «Даско» после пожара, и рассказываем, что там происходит.

КАК ВЫГЛЯДИТ РЕСТОРАН «ДАСКО ГАРДЕН» В УФЕ ПОСЛЕ ПОЖАРА

Третий этаж ресторана пострадал максимально и, судя по внешнему виду, скорее всего выгорел полностью. Первый и второй уровень визуально кажутся уцелевшими – например, стоящие внизу диваны выглядят нетронутыми пламенем.

Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Что касается комплекса у озера, то он практически не поврежден – с ним все в порядке, равно как и с беседками вокруг.

Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В соцсетях многие жители Уфы интересовались зоопарком, который работал при ресторане с другой стороны озера. Предварительно, вся живность, в том числе и лебеди, уцелела. По крайней мере, их слышно, хотя подойти к ним нельзя.

Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На месте продолжают дежурить пожарные машины. Лесной проезд между проспектом Октября и улицей Зорге пока закрыт для машин.

Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ПОЖАР В «ДАСКО» В УФЕ: ХРОНОЛОГИЯ

Напомним, пожар в «Даско Гарден» в парке имени Мажита Гафури произошел около шести часов вечера 24 августа – возгорание возникло на крыше мансарды.

– Сначала мы подумали, что не происходит ничего серьезного, потому что было задымление над трубой на крыше, и мы подумали, что что-то происходит на кухне. Но буквально через 15 минут здание начало полностью гореть… – рассказывает очевидица, находившаяся в комплексе.

Пожар случился вечером 24 августа

Тревожный вызов в МЧС поступил в 18:32. Спасатели в считанные минуты прибыли на место происшествия и оценили, что площадь пожара на крыше составляет около 50 квадратных метров. Из здания было эвакуировано 60 человек – никто не пострадал.

Уже в самом начале пожара над комплексом появился огромный столб дыма. Видно его было едва ли не из всех районов башкирской столицы. Менее чем через час после прибытия в экстренной службе заявили, что площадь возгорания увеличилась до 300 квадратных метров. К тушению было привлечено 70 сотрудников и 24 единиц техники МЧС. Работа спасателей осложнялась редкой планировкой комплекса, его конструкционными особенностями и высокой пожарной нагрузкой, из-за которой огонь распространялся очень быстро. К половине десятого вечера пожар разгорелся на 670 «квадратах», и его, наконец, удалось локализовать. Открытое горение сотрудники МЧС смогли ликвидировать к 23:00.

Официальная причина пожара в Dasko Garden пока не называлась. Её устанавливают дознаватели МЧС и специалисты испытательной лаборатории. К проверке ЧП также подключилась прокуратура Башкирии.

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