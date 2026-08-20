Спасатели Уфы спустили 14 человек с обесточенной канатной дороги. Фото: УГЗ Уфы.

20 августа 2026 года в Уфе произошло отключение канатной дороги в районе Трамплина на улице Менделеева. Из-за аварийного отключения электроэнергии кабинки остановились на высоте, а находившимся внутри пассажирам потребовалась помощь спасателей. «КП-Уфа» выяснила все известные подробности случившегося.

Отключение канатной дороги в Уфе 20 августа 2026: что произошло

По данным УГЗ Уфы, внезапно остановилась канатная дорога в микрорайоне Зеленая Роща. В момент остановки в кабинках находились люди, которые оказались на высоте без возможности самостоятельно продолжить движение.

На место оперативно прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы и приступили к эвакуации пассажиров.

Отключение канатной дороги в Уфе 20 августа 2026: пострадавшие

Спасатели спустили с остановившейся канатной дороги в Уфе 14 человек. Среди эвакуированных были шестеро детей и беременная женщина. Специалисты помогли пассажирам безопасно выбраться из кабинок и спуститься на землю.

Пострадавших при отключении канатной дороги в Уфе 20 августа нет. Все 14 пассажиров были благополучно эвакуированы, медицинская помощь им не потребовалась. После спасения людей встречали аплодисментами.

- Пострадавших нет - только эмоции, благодарности и улыбки, - рассказали спасатели.

Причина отключения канатной дороги в Уфе 20 августа 2026

Причиной остановки канатной дороги в Уфе стало аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты города. По словам спасателей, именно из-за отсутствия электроснабжения кабинки остановились на высоте.

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