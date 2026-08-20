Девушка из Башкирии однажды набралась смелости и стала смотреть на мир свысока. Ей 21 год, и она – машинист башенного крана

Диляра признается: свою работу она любит и в ближайшее время менять ее не собирается. Фото: личный архив героини публикации

Увидеть за рычагами башенного крана хрупкую девушку – зрелище непривычное. Но для 21-летней Диляры Хузиной это обычные будни. В то время, как многие ее сверстницы выбирают какую-то более «приземленную» работу, она всегда держится на высоте в прямом и переносном смысле слова. В День строителя о необычной героине рассказал глава республики Радий Хабиров. Корреспондент «КП-Уфа» выяснила, как юная девушка решилась на такой смелый шаг, как отреагировали родственники и друзья, и почему ни дня она не жалеет о своем выборе.

Те, кто видит впервые эту нежную и хрупкую девушку, не верит, что она управляет многотонной махиной башенного крана. Фото: личный архив героини публикации

«С детства высоту люблю»

Диляра родилась и выросла в Бакалинском районе. После школы поступила в Октябрьский коммунально-строительный колледж, закончила его и, не откладывая в долгий ящик, сразу решила применить полученное образование к работе в строительной сфере.

– Я пошла устраиваться на стройку прорабом, - рассказывает Диляра. - Но мне вдруг предложили поработать машинистом башенного крана. А я с детства высоту люблю. Мечтала стюардессой стать, но как-то не сложилось. Ну, я и согласилась попробовать.

Как признается Диляра, самым сложным был первый подъем на кран: было страшно, ноги дрожали. Шутка ли - около 60 метров высота! Но отступать было некуда - позади поднимался ее инструктор.

Вообще Диляра мечтала стать стюардессой, но с высоты башенного крана тоже открывается чудесный вид на небо. Фото: личный архив героини публикации

– Я в один момент испугалась и уже думала обратно спускаться, - вспоминает девушка. - Но не хотелось в глазах инструктора выглядеть трусихой. А когда поднялась и огляделась, сразу поняла: это мое!

После небольшого обучения, которое проводил опытный крановщик, Диляра приступила к работе.

Родители гордятся, друзья и знакомые не верят

Решение выбрать такую необычную для юной девушки работу повергло в шок родителей Диляры. Папа опомнился первым, горячо поддержал дочь, а потом с гордостью стал рассказывать об этом друзьям и знакомым. Мама поначалу была против, но за два года смирилась и теперь восхищается своей смелой девочкой.

Родители горячо поддерживают выбор своей дочери. Фото: личный архив героини публикации

Друзья Диляры тоже были ошарашены такой новостью и долго не могли поверить, что это правда.

– До сих пор видео друзьям скидываю, а они говорят: «Ты реально что ли там работаешь? А мы думали это искусственный интеллект!» - смеется девушка

У случайных знакомых тоже не укладывается в голове, что это юная изящная красавица управляет огромным краном. Иногда Диляра ездит на работу на такси, и особо разговорчивые водители интересуются, что же она делает на стройке.

– Я говорю: на кране работаю. Некоторые прямо говорят, что не верят, - рассказывает Диляра. - Тогда я рассказываю о своей работе, показываю фото и видео. Они, конечно, тоже в шоке остаются.

«На кран поднимаюсь за 5 минут»

На строительных объектах в основном работают мужчины, а женщин, как правило, там мало. На вопрос, каково девушке работать в мужском коллективе, Диляра пожимает плечами.

– Весь рабочий день я сижу в кабине крана, и поэтому практически не контактирую ни с кем, - объясняет юная крановщица. – Но, думаю, что женщинам тяжеловато было бы на стройке работать. А мне нормально, все нравится.

В 8 утра Диляра приезжает на работу, переодевается в форму, берет каску и поднимается на свое высокое рабочее место. За два года у нее уже наработаны скорость и выносливость - нехилое кардио каждый день получается!

Подъем до кабины у девушки занимает уже всего пять минут. Фото: личный архив героини публикации

– Если тороплюсь, то могу минут за 5 добраться наверх, - рассказывает Диляра. - Но обычно все-таки стараюсь прийти пораньше и подниматься спокойно, чтобы не тратить напрасно силы и не потеть – это занимает минут 10.

В полдень девушка спускается на обед, а в час дня снова забирается в кабину и до семи вечера управляет своей большой машиной.

На счету Диляры уже не первый строительный объект: она закончила строительство домов в Октябрьске, а сейчас строит 14-этажный дом в жилом комплексе в Туймазах.

«Работа мне очень интересна»

Несмотря на то, что работа занимает большое количество времени (шесть дней в неделю – Ред.), Диляра старается успеть и отдохнуть, и собой заняться.

– В свободное время я занимаюсь фитнесом, чтобы были силы каждый день туда-сюда подниматься-спускаться, - рассказывает девушка. – А в выходные обычно езжу в деревню к родителям, там отдыхаю.

В свободное время Диляра занимается фитнесом, путешествует и навещает родителей. Фото: личный архив героини публикации

Со своим молодым человеком Диляра, кстати, тоже познакомилась на стройке. По ее словам, парень очень уважает ее работу и с гордостью рассказывает родителям и друзьям, что у него такая смелая возлюбленная.

– Помимо того, что это очень важная и нужная работа, она мне еще очень интересна, - признается Диляра. - Уже два года я каждый день с удовольствием ее делаю и в ближайшие несколько лет планирую продолжать управлять краном и строить дома.

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